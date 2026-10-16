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Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'ndeki hat-trick performansının ardından 'içe dönük' Bradley Barcola'nın Liverpool'da parlayacağına inanıyor
Barcola, Linz'de ritmini buluyor
Fransız forvet çarşamba gecesi ses getiren bir performans sergiledi ve üç gol atarak Avusturya şampiyonu LASK'ı farklı mağlup etti. Bu etkileyici deplasman galibiyeti, Liverpool'un bu sezon Avrupa'daki kayıpsız serisini sürdürmesini sağladı.
Üç gollük çarpıcı performansı kısa sürede karşılık buldu ve Barcola resmen Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın Oyuncusu seçildi. Bu bireysel ödül, yüksek bir bonservis bedeliyle Anfield'a gelen ve takıma uyum sürecine ilişkin beklentilerin de doğal olarak yüksek olduğu kanat oyuncusu için önemli bir dönüm noktası oldu.
- Getty Images Sport
Van Dijk yeni kanat oyuncusuna verdiği tavsiyeyi açıkladı
Avrupa’daki etkileyici zaferin ardından konuşan Van Dijk, bu önemli başarının daha içine kapanık takım arkadaşı için taşıdığı önemi vurguladı. Hollandalı stoper, yüksek bedelli transferlerin beraberinde getirdiği baskıyı kabul ederken kendi geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.
Liverpool kaptanı, “Bu, Bradley için çok büyük bir başarı. Zaten oldukça içine kapanık biri,” dedi. “Duygularını pek belli etmez ama herkes bunun ona çok yardımcı olacağını biliyor. Umarım daha pek çok hat-trick yapar.”
Van Dijk, hücum oyuncusunun gelişiminde takımın oynadığı rolü vurguladı. “Mesele, sahada kendini gösterebileceği ortamı yaratmak. Bir futbolcu olarak her zaman sahada olmak ve neler yapabileceğini göstermek istersin. Gol atmak, onun oyununun önemli bir parçası. Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapması hem onun hem de bizim için harika,” diye ekledi.
Barcola’nın transferiyle bağlantılı mali baskı sorulduğunda Van Dijk tam destek verdi. “Elbette deneyimlerini paylaşabilirsin. Önemli olan, başarılı olmak için birbirimize yardımcı olmak. Bu işte birlikteyiz,” dedi. “Bradley de artık alışmaya başladı. Gayet iyi olacak.”
Savunma hataları ve sakatlık endişeleri
Hücum hattı etkili bir performans sergilerken Liverpool savunması maçın son bölümünde konsantrasyon kaybı yaşadı. Van Dijk, 60. dakikada Joe Gomez ile birlikte oyuna girdi ancak takımı son bölümde üç gol yedi.
33 yaşındaki oyuncu savunmadaki bu aksaklığı şakayla karşılasa da son bölümde oyuna girmesinin hiç planlanmadığını kabul etti. “Joe ile ben 60. dakikadan sonra oyuna girince elbette işleri ilginç hâle getirdik ama bazen böyle şeyler olur,” diye şaka yaptı. “Oyuna girmeyi hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu. Hâlâ biraz toparlanıyorum [Manchester City'ye karşı oynadığımız maçta baldırıma aldığım darbenin ardından.”
“Böyle bir maça ilk 11'de başlamayalı uzun zaman olmuştu. Yine de takıma yardımcı olmak için saha dışında elimden gelen her şeyi yaptım. Benim için alışılmadık bir durumdu ama hayatın bir parçası. Cumartesi günü iyi olacağımı düşünüyorum.”
- Branislav Racko
Yurt içindeki maçları düşünürken
Manchester City karşısında aldığı darbeye rağmen Van Dijk, Liverpool'un hafta sonu Brentford ile oynayacağı maça tamamen hazır olmayı bekliyor. Iraola ise Avusturya'da son anlarda yaşanan çöküşün ardından savunmasını toparlamayı, aynı zamanda özgüveni yüksek Barcola'yı ligdeki rakiplerine karşı sahaya sürmeyi umacak.
Avrupa'daki kusursuz gidişatını şimdilik sürdüren Liverpool, tüm odağını yeniden lige çevirebilir. Cumartesi günü ilk düdükten itibaren savunmada sağlam bir görüntü sergilemek önceliği olacak.
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