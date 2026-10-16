Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'ndeki hat-trick performansının ardından 'içe dönük' Bradley Barcola'nın Liverpool'da parlayacağına inanıyor

Avrupa’daki etkileyici zaferin ardından konuşan Van Dijk, bu önemli başarının daha içine kapanık takım arkadaşı için taşıdığı önemi vurguladı. Hollandalı stoper, yüksek bedelli transferlerin beraberinde getirdiği baskıyı kabul ederken kendi geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.

Liverpool kaptanı, “Bu, Bradley için çok büyük bir başarı. Zaten oldukça içine kapanık biri,” dedi. “Duygularını pek belli etmez ama herkes bunun ona çok yardımcı olacağını biliyor. Umarım daha pek çok hat-trick yapar.”

Van Dijk, hücum oyuncusunun gelişiminde takımın oynadığı rolü vurguladı. “Mesele, sahada kendini gösterebileceği ortamı yaratmak. Bir futbolcu olarak her zaman sahada olmak ve neler yapabileceğini göstermek istersin. Gol atmak, onun oyununun önemli bir parçası. Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapması hem onun hem de bizim için harika,” diye ekledi.

Barcola’nın transferiyle bağlantılı mali baskı sorulduğunda Van Dijk tam destek verdi. “Elbette deneyimlerini paylaşabilirsin. Önemli olan, başarılı olmak için birbirimize yardımcı olmak. Bu işte birlikteyiz,” dedi. “Bradley de artık alışmaya başladı. Gayet iyi olacak.”



