Getty Images
Çeviri:
Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG'nin Liverpool'u ezip geçtiği maçın ardından 'tek olumlu yönü'ne dikkat çekti
Paris'te zorlu bir gece
Liverpool, Arne Slot’un taktiksel hamlesinin üstün oynayan PSG’yi durduramaması nedeniyle Fransa’nın başkentinde ayak uydurmakta zorlandı. Kırmızılar, gecenin büyük bir bölümünü derin savunma yaparak geçirdi; ritim yakalayamadılar ve kendilerine gelen az sayıdaki kontra atak fırsatını değerlendiremediler. Maçın kilidini Desire Doue'nin golü açtı, ardından Khvicha Kvaratskhelia skoru ikiye katlayarak konuk takımı sarsmaya devam etti. Premier League ekibi, inatçı bir savunma performansına rağmen maçı 2-0 kaybetti.
- AFP
Kaptanın samimi değerlendirmesi
Maçın bitiminden sonra TNT Sports'a konuşan Van Dijk, takımının karşılaştığı zorluklar konusunda samimi bir tavır sergiledi ve hala ellerinde olan tek olumlu noktayı kabul etti. Oyuncu şöyle konuştu: "Zordu. Beklediğimiz gibi zorlu bir mücadele oldu. Bence ceza sahası çevresinde çok sayıda oyuncuyla savunma yaptık. Maalesef ilk gol bir defleksiyondan geldi. Kontrataklarda daha iyi olabileceğimiz bazı küçük anlar vardı. Elbette burada kaybetmekten hiç memnun değilim, tek olumlu yanı önümüzdeki hafta oynayacağımız bir maç daha olması. Ama şimdi tabii ki çok kısa bir süre var ve Fulham da bizi bekliyor."
Özel bir gösteri arıyorum
Giorgi Mamardashvili olmasaydı, fark çok daha büyük olabilirdi. Sakatlanan Alisson Becker'in yerine geçen Gürcü kaleci, maçı umuttan uzaklaştırmamak için birkaç hayati kurtarış yaptı. Van Dijk, kalecisinin performansının önemini vurgulayarak bunun bir geri dönüşün temeli olmasını umduğunu belirtti.
"Umarım [Mamardashvili'nin performansı] çok önemli olur," diye ekledi savunma oyuncusu. "Açıkçası geçen yıl burada kaybetmemiz gereken bir maç oynadık ama kazandık. Ali (Alisson) muhtemelen kariyerinin en iyi maçını oynamak zorunda kaldı. Ancak Anfield'da işi bitiremedik. Şimdi 2-0 gerideyiz ve gelecek hafta olağanüstü bir performans sergilememiz gerekiyor. Ancak ondan önce de çok önemli bir maçımız var, o yüzden ona odaklanmalıyız."
Şimdi ne olacak?
Liverpool, rövanş maçına odaklanmadan önce dikkatini tekrar Premier Lig'e çevirmeli. Kırmızılar, 31 maçta topladıkları 49 puanla ligde şu anda beşinci sırada yer alıyor; Aston Villa'nın beş puan gerisinde ve Manchester United'ın da bir puan gerisindeler. Slot'un takımı, önümüzdeki hafta PSG'yi rövanş maçında ağırlamadan önce Cumartesi günü Anfield'da Fulham ile karşılaşacak.