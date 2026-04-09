Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG'nin Liverpool'u ezip geçtiği maçın ardından 'tek olumlu yönü'ne dikkat çekti

Giorgi Mamardashvili olmasaydı, fark çok daha büyük olabilirdi. Sakatlanan Alisson Becker'in yerine geçen Gürcü kaleci, maçı umuttan uzaklaştırmamak için birkaç hayati kurtarış yaptı. Van Dijk, kalecisinin performansının önemini vurgulayarak bunun bir geri dönüşün temeli olmasını umduğunu belirtti.

"Umarım [Mamardashvili'nin performansı] çok önemli olur," diye ekledi savunma oyuncusu. "Açıkçası geçen yıl burada kaybetmemiz gereken bir maç oynadık ama kazandık. Ali (Alisson) muhtemelen kariyerinin en iyi maçını oynamak zorunda kaldı. Ancak Anfield'da işi bitiremedik. Şimdi 2-0 gerideyiz ve gelecek hafta olağanüstü bir performans sergilememiz gerekiyor. Ancak ondan önce de çok önemli bir maçımız var, o yüzden ona odaklanmalıyız."