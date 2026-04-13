Virgil van Dijk, PSG karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş umutları konusunda karamsar kalırken, Liverpool'dan "özel bir şey" bekliyor

Liverpool, Salı akşamı Anfield'da PSG'yi ağırlamaya hazırlanırken, Avrupa kupalarında hayallerini canlı tutmak için zorlu bir görevle karşı karşıya. Fransa'da oynanan zorlu ilk maçın ardından 2 gol geride olan Van Dijk, yarı finale çıkmak için ne yapılması gerektiğine dair açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Hollandalı savunma oyuncusu, Arne Slot'un takımının karşı karşıya olduğu görevin büyüklüğü konusunda dürüst davrandı ve Parc des Princes'teki performanslarının tekrarlanmasının kesin bir elenmeyle sonuçlanacağını vurguladı.

"Çok özel bir şeyin olması gerekiyor, aksi takdirde hiç şansımız kalmaz. Paris'te oynadığımız gibi oynarsak, bence zaten hiç şansımız olmaz" dedi.