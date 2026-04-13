Virgil van Dijk, PSG karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş umutları konusunda karamsar kalırken, Liverpool'dan "özel bir şey" bekliyor
Anfield'daki zorlu mücadelenin dürüst bir değerlendirmesi
Liverpool, Salı akşamı Anfield'da PSG'yi ağırlamaya hazırlanırken, Avrupa kupalarında hayallerini canlı tutmak için zorlu bir görevle karşı karşıya. Fransa'da oynanan zorlu ilk maçın ardından 2 gol geride olan Van Dijk, yarı finale çıkmak için ne yapılması gerektiğine dair açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Hollandalı savunma oyuncusu, Arne Slot'un takımının karşı karşıya olduğu görevin büyüklüğü konusunda dürüst davrandı ve Parc des Princes'teki performanslarının tekrarlanmasının kesin bir elenmeyle sonuçlanacağını vurguladı.
"Çok özel bir şeyin olması gerekiyor, aksi takdirde hiç şansımız kalmaz. Paris'te oynadığımız gibi oynarsak, bence zaten hiç şansımız olmaz" dedi.
Anfield'ın atmosferine güvenerek
Takımın mevcut formuna ilişkin karamsar beklentilere rağmen, kaptan ev sahibi taraftarların bir başka unutulmaz Avrupa gecesinin itici gücü olabileceğine inanıyor. Anfield atmosferinin deplasman takımlarını ne kadar sindirebileceğini çok iyi bilen kaptan, iyileşmenin şart olduğunu vurgulayarak taraftarlardan bu canlanmaya destek olmalarını istedi.
"Taraftarlar, performansımızla birlikte muhtemelen en önemli faktör olacak," diye ekledi savunma oyuncusu. "Taraftarlar ve performans arasındaki bağın inanılmaz olduğu o geceleri yaşamış olduğum için çok şanslıyım. Salı günü iyi bir oyun planı hazırlayıp 90 dakikadan fazla süre boyunca bunun için mücadele etme fırsatımız var. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Her halükarda çeyrek finale kalmak bir ayrıcalık. Bunu hafife almamalıyız. Liverpool olduğumuzu unutmamalıyız. Bu geceyi unutulmaz kılmalıyız."
Bilet protestoları Anfield'da gerginliğe yol açıyor
Van Dijk'ın taraftarlara yaptığı çağrı, bilet fiyatlarındaki artışlara yönelik protestoların yaşandığı bir ortamda geldi. Anfield'daki atmosfer son zamanlarda gerginleşmiş durumda; Cumartesi günü Fulham'ı mağlup ettikleri Premier Lig maçında Kop tribününde sergilenen bayrak ve pankartların sayısı azalırken, taraftarlar stadyum içindeki yiyecek-içecek satış noktalarını da boykot ediyor.
Kaptan, taraftarlar ile kulüp yönetimi arasındaki gerginliği kabul ederek, taraftarların memnuniyetsizliklerini dile getirme hakkını destekledi. "Bence taraftarlar kulübün kalbi ve ruhudur ve eğer böyle hissediyorlarsa, protesto etmek elbette onların hakkıdır," dedi. "Umarım kulüple bir çözüme varırlar, ancak bu konular kulübün kaptanı olarak benim yetki alanımın çok ötesinde. Bana göre taraftarlarımız kulübün ta kendisidir ve benim dönemimden önce de, benim dönemimden sonra da hep öyle olmuştur. Bu sorunların çözülmesi önemlidir çünkü bu durum kimsenin yararına değildir."
Avrupa kupalarına katılma yarışı için kritik dönem
PSG ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı dışında, Liverpool, Premier Lig'i ilk beş içinde bitirme şansını korumak için zorlu bir son dönem bekliyor. Şu anda 52 puanla beşinci sırada yer alan kulübün, Everton, Manchester United ve Aston Villa ile oynayacağı zorlu deplasman maçlarının yanı sıra Crystal Palace, Chelsea ve Brentford ile evinde oynayacağı karşılaşmalar da dahil olmak üzere altı kritik maçı kaldı.