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Virgil van Dijk, Manchester City'nin suçlu bulunduğu karara ilişkin net mesaj verdi ancak Liverpool'un Anfield'daki ağır yenilgisi sonrası yorum yapmayı reddetti
Anfield'da hayal kırıklığı sürerken Van Dijk sessizliğini koruyor
Manchester City’nin mali ihlallerden suçlu bulunmasının ardından iki takımın ilk karşılaşması için Liverpool’un rakibini Anfield’da ağırladığı gün, Merseyside’daki atmosfer beklendiği gibi gergindi. Ancak ev sahibi taraftarın beklediği kutlama, Liverpool’un kendi seyircisi önünde 3-0 gibi net bir skorla yenildiği sarsıcı bir öğleden sonraya dönüştü.
Van Dijk, profesyonelliğini koruyarak hem hayal kırıklığı yaratan performans hem de City’nin hukuki sorunları hakkında herkesin aklındaki soruyu yanıtlamak durumunda kaldı. Karma alanda basın mensuplarına konuşan Liverpool kaptanı, konuyla ilgili söyleyecek çok şeyi olsa da gelişmekte olan skandala ilişkin sürekli yorum yapmayacağını açıkça belirtti. “Süreç devam ettiği için söyleyebileceğim tek şey, bu rekabetten gerçekten keyif aldığım.”
Şunları ekledi: “Ama bu saha içindeki rekabet için geçerli. Saha dışında yaşananlar tamamen farklı bir konu. Süreç hâlâ devam ettiği için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Konu tam anlamıyla çözüme kavuştuğunda görüşlerimi mutlaka paylaşacağım ama şimdilik bekleyip görelim.”
- AFP
Manchester City'yi toksik bir atmosfer karşılıyor
Van Dijk kamuoyuna yaptığı açıklamalarda temkinli davranırken stadyumdaki taraftarlar çok daha sertti. Manchester City stada geldiğinde “hilekârlar” tezahüratlarıyla son derece düşmanca karşılandı ve ev sahibi taraftarlar, Etihad Stadyumu’nun üzerindeki mali şaibeye ilişkin düşüncelerini açıkça ortaya koydu.
Bu tepkinin kaynağı, City’nin mali durumunu olduğundan güçlü göstermek için “sahte” ticari anlaşmalar yaptığı sonucuna varan yakın tarihli karardı. Bulguların, dokuz yıllık bir dönemde gelirlerin 900 milyon sterlinden fazla yapay biçimde artırıldığını göstermesiyle rakip taraftarlar arasındaki haksızlığa uğrama duygusu doruk noktasına ulaştı. O sezonların birkaçında City’nin ardından ikinci sırada yer alan Liverpool için kararın ayrı bir anlamı vardı. Bu da maç günü stadyumun çevresinde aşağılayıcı ürünlerin ve bayrakların sergilenmesine yol açtı.
Sportif dürüstlük ve 3-0'lık gerçekle yüzleşme
Sahada, hukuki sürecin yarattığı çalkantı Enzo Maresca’nın takımı üzerinde pek olumsuz etki yaratmamış gibiydi. Konuk ekip, City’nin taktiksel kusursuzluğuna ve hareketliliğine karşı koymakta zorlanan Liverpool’u etkili bir performansla dağıttı.
Bu sonuç, saha dışındaki tartışmalara rağmen City kadrosundaki kalitenin hâlâ üst düzeyde olduğunu çarpıcı biçimde hatırlattı. Liverpool içinse yenilgi, Premier League puan tablosunda zirveyle arasındaki farkı kapatma çabasını sekteye uğratan moral bozucu bir deneyim oldu.
- AFP
Premier League yaptırımlarına ilişkin belirsizlik sürüyor
Olası yaptırımlara ilişkin belirsizlik, lig üzerinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Ligdeki teknik direktörler, verilecek kararın İngiliz futbolunun uzun vadeli bütünlüğünü nasıl etkileyebileceğine dair endişelerini dile getirdi. Maç öncesinde konuyla ilgili konuşan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, tüm bu sürecin en kötü yanının hangi cezaların uygulanacağının belirsizliği olduğunu vurguladı. Ağır para cezaları ve puan silme cezalarından şampiyonlukların geri alınmasına, hatta ligden ihraç edilmeye kadar uzanan ihtimaller nedeniyle lig, idari bir belirsizlik içinde kalmayı sürdürüyor.
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