Manchester City’nin mali ihlallerden suçlu bulunmasının ardından iki takımın ilk karşılaşması için Liverpool’un rakibini Anfield’da ağırladığı gün, Merseyside’daki atmosfer beklendiği gibi gergindi. Ancak ev sahibi taraftarın beklediği kutlama, Liverpool’un kendi seyircisi önünde 3-0 gibi net bir skorla yenildiği sarsıcı bir öğleden sonraya dönüştü.

Van Dijk, profesyonelliğini koruyarak hem hayal kırıklığı yaratan performans hem de City’nin hukuki sorunları hakkında herkesin aklındaki soruyu yanıtlamak durumunda kaldı. Karma alanda basın mensuplarına konuşan Liverpool kaptanı, konuyla ilgili söyleyecek çok şeyi olsa da gelişmekte olan skandala ilişkin sürekli yorum yapmayacağını açıkça belirtti. “Süreç devam ettiği için söyleyebileceğim tek şey, bu rekabetten gerçekten keyif aldığım.”

Şunları ekledi: “Ama bu saha içindeki rekabet için geçerli. Saha dışında yaşananlar tamamen farklı bir konu. Süreç hâlâ devam ettiği için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Konu tam anlamıyla çözüme kavuştuğunda görüşlerimi mutlaka paylaşacağım ama şimdilik bekleyip görelim.”



