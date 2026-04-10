Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Yosua Arya

Çeviri:

Virgil van Dijk, Liverpool'un sezonunun "kabul edilemez" olduğunu kabul ediyor; ancak PSG karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş umudunu kaybetmiyor

V. van Dijk
Liverpool
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
Liverpool - Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain

Virgil van Dijk, bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından Liverpool’un sezonunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi, ancak takımın Paris Saint-Germain karşısında Şampiyonlar Ligi’nde yine de muhteşem bir geri dönüş yapabileceğini vurguladı. Kırmızılar’ın kaptanı, Fransa’nın başkentinde 2-0 mağlup olduktan sonra Anfield’ın bir kez daha Avrupa sahnesinde efsanevi bir geri dönüşe ilham verebileceğine inanıyor.

  • Liverpool, ilk maçtaki yenilginin ardından zorlu bir görevle karşı karşıya

    Liverpool, Parc des Princes’te oynanan çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain’e 2-0 yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir sınavla karşı karşıya. Arne Slot’un takımı maç boyunca rakibinin gerisinde kaldı ve Avrupa’daki umutlarını canlı tutmak için Anfield’da büyük bir geri dönüşe ihtiyaç duyuyor. Hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen Van Dijk, bu eşleşmenin Liverpool için imkansız olmadığına inanmaya devam ediyor. Kaptan, Anfield'da olağanüstü gecelerin yaşanabileceğinin kanıtı olarak kulübün 2019 yarı finalinde Barcelona'ya karşı gerçekleştirdiği tarihi geri dönüşe işaret etti.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Van Dijk, Barça'nın ünlü geri dönüşünden ilham alıyor

    O maçta Liverpool, 3-0'lık geriye düşüşünü tersine çevirerek Barcelona'yı 4-0 mağlup etmiş ve sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı. Van Dijk, kulüp dışındaki beklentiler düşük olsa da benzer bir senaryonun tekrarlanabileceğine inanıyor. O, Jürgen Klopp'un takımının tüm zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği o unutulmaz zaferle mevcut durumu karşılaştırdı.

    The Guardian'ın aktardığına göre, Hollandalı savunma oyuncusu, "O zamanlar, Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle oynuyorduk. O takımda açıkça gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri vardı ve bizde sakatlıklar vardı," dedi. "Şimdi de Avrupa'nın en iyi takımıyla oynuyoruz. Onlar Avrupa şampiyonu, bu yüzden kağıt üzerinde bakıldığında, muhtemelen kimse bize şans tanımıyor olması açısından benzer bir durum olduğunu düşünüyorum.

    "Her şey kendi içinden gelen inançla başlar. Her şey menajerimizden aldığımız inançla, doğru oyun planıyla ve gerçekten bir şey başarmak istiyorsan ilk saniyeden son saniyeye kadar göstermen gereken yoğunlukla başlar. Arzuyu göstermeliyiz, mücadeleyi göstermeliyiz – bu, bir Liverpool oyuncusu olarak en azından yapman gereken şeydir."

  • Kaptan, Liverpool’un sezonunun tutarsızlıklarla geçtiğini kabul etti

    Olası bir geri dönüşe olan inancını korurken, Van Dijk Liverpool’un genel performansını eleştirmekten de çekinmedi. Kırmızılar bu sezon tüm turnuvalarda toplam 17 mağlubiyet aldı; Van Dijk bu rakamı, kulübün itibarına yakışmayacak bir durum olarak nitelendirdi.

    "Bu kabul edilemez," dedi. "Bu gerçek. Büyük bir gerçek ve bu yüzden çok hayal kırıklığı yaratıyor. Bununla başa çıkmak çok zor. Her şeyin bir sonu vardır, benim buradaki zamanımın da öyle. Şu anda gerçek şu ki, tutarsızız. Çok fazla maç kaybediyoruz. Bazı iyi anlarımız oluyor, ancak bu anlamda tutarlı olamıyoruz."

  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Anfield, Şampiyonlar Ligi'nde belirleyici ikinci maça hazırlanıyor

    Liverpool, Anfield'da oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında PSG'yi ağırlayarak iki gol farkını telafi etmeye çalışacak. Kırmızılar, ev sahibi seyircisinin geçmişteki Avrupa mucizelerine ilham veren atmosferi yeniden yaratmasını umuyor. Ancak bundan önce, Slot'un takımı Cumartesi günü Premier Lig'de Fulham ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG