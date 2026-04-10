Getty Images Sport
Çeviri:
Virgil van Dijk, Liverpool'un sezonunun "kabul edilemez" olduğunu kabul ediyor; ancak PSG karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş umudunu kaybetmiyor
Liverpool, ilk maçtaki yenilginin ardından zorlu bir görevle karşı karşıya
Liverpool, Parc des Princes’te oynanan çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain’e 2-0 yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir sınavla karşı karşıya. Arne Slot’un takımı maç boyunca rakibinin gerisinde kaldı ve Avrupa’daki umutlarını canlı tutmak için Anfield’da büyük bir geri dönüşe ihtiyaç duyuyor. Hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen Van Dijk, bu eşleşmenin Liverpool için imkansız olmadığına inanmaya devam ediyor. Kaptan, Anfield'da olağanüstü gecelerin yaşanabileceğinin kanıtı olarak kulübün 2019 yarı finalinde Barcelona'ya karşı gerçekleştirdiği tarihi geri dönüşe işaret etti.
- Getty Images Sport
Van Dijk, Barça'nın ünlü geri dönüşünden ilham alıyor
O maçta Liverpool, 3-0'lık geriye düşüşünü tersine çevirerek Barcelona'yı 4-0 mağlup etmiş ve sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı. Van Dijk, kulüp dışındaki beklentiler düşük olsa da benzer bir senaryonun tekrarlanabileceğine inanıyor. O, Jürgen Klopp'un takımının tüm zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği o unutulmaz zaferle mevcut durumu karşılaştırdı.
The Guardian'ın aktardığına göre, Hollandalı savunma oyuncusu, "O zamanlar, Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle oynuyorduk. O takımda açıkça gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri vardı ve bizde sakatlıklar vardı," dedi. "Şimdi de Avrupa'nın en iyi takımıyla oynuyoruz. Onlar Avrupa şampiyonu, bu yüzden kağıt üzerinde bakıldığında, muhtemelen kimse bize şans tanımıyor olması açısından benzer bir durum olduğunu düşünüyorum.
"Her şey kendi içinden gelen inançla başlar. Her şey menajerimizden aldığımız inançla, doğru oyun planıyla ve gerçekten bir şey başarmak istiyorsan ilk saniyeden son saniyeye kadar göstermen gereken yoğunlukla başlar. Arzuyu göstermeliyiz, mücadeleyi göstermeliyiz – bu, bir Liverpool oyuncusu olarak en azından yapman gereken şeydir."
Kaptan, Liverpool’un sezonunun tutarsızlıklarla geçtiğini kabul etti
Olası bir geri dönüşe olan inancını korurken, Van Dijk Liverpool’un genel performansını eleştirmekten de çekinmedi. Kırmızılar bu sezon tüm turnuvalarda toplam 17 mağlubiyet aldı; Van Dijk bu rakamı, kulübün itibarına yakışmayacak bir durum olarak nitelendirdi.
"Bu kabul edilemez," dedi. "Bu gerçek. Büyük bir gerçek ve bu yüzden çok hayal kırıklığı yaratıyor. Bununla başa çıkmak çok zor. Her şeyin bir sonu vardır, benim buradaki zamanımın da öyle. Şu anda gerçek şu ki, tutarsızız. Çok fazla maç kaybediyoruz. Bazı iyi anlarımız oluyor, ancak bu anlamda tutarlı olamıyoruz."
- Getty Images Sport
Anfield, Şampiyonlar Ligi'nde belirleyici ikinci maça hazırlanıyor
Liverpool, Anfield'da oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında PSG'yi ağırlayarak iki gol farkını telafi etmeye çalışacak. Kırmızılar, ev sahibi seyircisinin geçmişteki Avrupa mucizelerine ilham veren atmosferi yeniden yaratmasını umuyor. Ancak bundan önce, Slot'un takımı Cumartesi günü Premier Lig'de Fulham ile karşılaşacak.