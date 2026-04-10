Virgil van Dijk, Liverpool'un sezonunun "kabul edilemez" olduğunu kabul ediyor; ancak PSG karşısında Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş umudunu kaybetmiyor

O maçta Liverpool, 3-0'lık geriye düşüşünü tersine çevirerek Barcelona'yı 4-0 mağlup etmiş ve sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı. Van Dijk, kulüp dışındaki beklentiler düşük olsa da benzer bir senaryonun tekrarlanabileceğine inanıyor. O, Jürgen Klopp'un takımının tüm zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği o unutulmaz zaferle mevcut durumu karşılaştırdı.

The Guardian'ın aktardığına göre, Hollandalı savunma oyuncusu, "O zamanlar, Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle oynuyorduk. O takımda açıkça gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri vardı ve bizde sakatlıklar vardı," dedi. "Şimdi de Avrupa'nın en iyi takımıyla oynuyoruz. Onlar Avrupa şampiyonu, bu yüzden kağıt üzerinde bakıldığında, muhtemelen kimse bize şans tanımıyor olması açısından benzer bir durum olduğunu düşünüyorum.

"Her şey kendi içinden gelen inançla başlar. Her şey menajerimizden aldığımız inançla, doğru oyun planıyla ve gerçekten bir şey başarmak istiyorsan ilk saniyeden son saniyeye kadar göstermen gereken yoğunlukla başlar. Arzuyu göstermeliyiz, mücadeleyi göstermeliyiz – bu, bir Liverpool oyuncusu olarak en azından yapman gereken şeydir."