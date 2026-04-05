Virgil van Dijk, Liverpool oyuncularının Manchester City'ye 4-0 yenildikleri maçta "pes ettiklerini" öne sürüyor
Van Dijk, takımın mücadele ruhunu sorguluyor
Zaten istikrarsızlıkla damgalanan bir sezonda, Kırmızılar Cumartesi öğleden sonra rakiplerine karşı adeta paramparça olarak yeni bir dibe vurdu. Liverpool maçın ilk dakikalarında direniş göstermiş olsa da, ilk yarı bitmeden gol yağmuru başladı; bu durum, ikinci yarıda morali bozuk bir performansa yol açtı ve deplasman taraftarları maçın bitimine çok kala tribünleri terk etmeye başladı.
Mağlubiyetin ardından konuşan Van Dijk, sahada gösterilen direnç eksikliği konusunda acımasızca dürüst davrandı. "Elbette soyunma odasından 2-1'i yakalayıp maçı çevirmek için doğru niyetlerle çıkıyorsunuz. Ancak tam tersi oldu ve burada 3-0'dan geri dönmek elbette çok zor. Ama yine de pes etmemelisiniz ve belki de bir noktada olan da buydu," diye itiraf etti kaptan.
- Getty Images Sport
Taraftarlar, Slot'un morali bozuk tarafına sırt çeviriyor
Bu sezonun istatistikleri giderek kötüleşirken, kulübü çevreleyen atmosfer de giderek daha zehirli bir hal alıyor. Etihad’da alınan 4-0’lık ağır yenilgi, 2014-15 sezonundan bu yana kulübün mağlubiyetler açısından en kötü sezonu haline gelen bu dönemde bir başka dip noktası oldu. Deplasmana gelen 8.000 taraftarın çoğu maçın sonunu izlemek için kalmadı; bu yüzden Arne Slot, maçın bitiminde neredeyse boş kalmış deplasman tribününü alkışlamak zorunda kaldı.
Van Dijk, oyuncuların kendilerinden beklenen standartları karşılayamadıklarını kabul ederek taraftarlardan özür diledi. "Taraftarlar bizi desteklemek için oradaydı ve sergilediğimiz performanstan dolayı taraftarlardan özür dileyebilirim. Kendimizi ve teknik direktörümüzü hayal kırıklığına uğrattık, ama bugün taraftarlarımızı da hayal kırıklığına uğrattık. Penaltıya kadar belki öyle değildi, ama özellikle ikinci yarıda sergilediğimiz oyun herkesi üzmüş olmalı. Beni kesinlikle üzdü," diye ekledi.
Szoboszlai, Etihad’daki kaosa katkıda bulunuyor
Hayal kırıklığı sadece kaptanın odasıyla sınırlı değil. Orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai, kulübün büyük Avrupa turnuvalarından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya olması nedeniyle mevcut gidişatı "felaket bir sezon" olarak nitelendirerek daha da sert sözler sarf etti.
"Kendimizi toparlamalıyız, çünkü bu şekilde oynarsak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı çok çabuk unutabiliriz, gelecek yılki Şampiyonlar Ligi'ne de," diye uyardı orta saha oyuncusu. "Bu yüzden kendimize bakmalı ve bu felaket sezonu nasıl unutulmaz bir sezona dönüştürebileceğimizi düşünmeye başlamalıyız." Macar orta saha oyuncusu, maçın ardından hayal kırıklığına uğramış taraftarlarla gergin bir yüzleşme yaşadı.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi son bir umut ışığı niteliğinde
Yurtiçindeki fiyaskoya rağmen, Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı yaklaşırken Liverpool’un sezonu teknik olarak hâlâ devam ediyor. Ancak Van Dijk, FA Cup’ta yaşanan bu moral bozucu sonucun ardından önlerindeki görevin zorluğu konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyor. Yılın geri kalanından bir şeyler kurtarmak istiyorlarsa herkesin aynaya bakması gerektiğini söyledi.
"PSG şimdi bizi bekliyor. Dün onları biraz izledim ve yine çok zor olacak. Ancak sadece kendimize değil, özellikle de taraftarlarımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sezondan bir şeyler çıkarmak istiyorsak, önümüzdeki üç maçta özel bir şeyler yapmaya çalışmalıyız," diye konuştu savunma oyuncusu.