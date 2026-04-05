Virgil van Dijk, Liverpool oyuncularının Manchester City'ye 4-0 yenildikleri maçta "pes ettiklerini" öne sürüyor

Zaten istikrarsızlıkla damgalanan bir sezonda, Kırmızılar Cumartesi öğleden sonra rakiplerine karşı adeta paramparça olarak yeni bir dibe vurdu. Liverpool maçın ilk dakikalarında direniş göstermiş olsa da, ilk yarı bitmeden gol yağmuru başladı; bu durum, ikinci yarıda morali bozuk bir performansa yol açtı ve deplasman taraftarları maçın bitimine çok kala tribünleri terk etmeye başladı.

Mağlubiyetin ardından konuşan Van Dijk, sahada gösterilen direnç eksikliği konusunda acımasızca dürüst davrandı. "Elbette soyunma odasından 2-1'i yakalayıp maçı çevirmek için doğru niyetlerle çıkıyorsunuz. Ancak tam tersi oldu ve burada 3-0'dan geri dönmek elbette çok zor. Ama yine de pes etmemelisiniz ve belki de bir noktada olan da buydu," diye itiraf etti kaptan.