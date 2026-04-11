Getty Images Sport
Çeviri:
Virgil van Dijk, Liverpool oyuncularını Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantilemek için "her şeylerini ortaya koymaya" çağırıyor ve kötü performansın ortasında taraftarlara "herkesin canı yanıyor" diyor
Kaptan, son yenilgiyi kabul edilemez buluyor
Van Dijk, Manchester City'ye karşı ağır bir yenilgiyle sonuçlanan zorlu bir dönemin ardından Liverpool'un son dönemdeki performansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Kırmızılar, deplasman maçlarında istikrarlı bir performans sergileyemedi ve hem lig hem de Avrupa kupalarında üst üste üç yenilgiye uğradı. Bu kötü gidişat, sezonun son haftalarına girerken takımın üzerinde ciddi bir baskı yaratmış durumda. Merseyside ekibi, Premier Lig'de Fulham ile Anfield'da oynayacağı maça hazırlanırken artık hızlı bir tepki vermek zorunda.
- Getty Images Sport
Van Dijk daha yüksek standartlar talep ediyor
Manchester City'ye karşı alınan yenilgiyi ve ardından gelen zorlu fikstürü değerlendiren Van Dijk, takımın yaşadığı zorlukları kabul ederken, performans seviyelerinin iyileştirilmesi gerektiği konusunda ısrarcı oldu.
"Kesinlikle hepimiz için zor bir sezon oldu ve son birkaç günün özellikle zor geçtiği gerçeğinden kaçınamayız," diye yazdı savunma oyuncusu maç öncesi program notlarında. "Manchester City'ye karşı bu şekilde kaybetmek kötüydü – bence kabul edilemezdi – ve bundan sonra Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Paris Saint-Germain'e karşı oynayacağımız son derece zor bir maça çıkmak her zaman çok zor olacaktı. Öyle de oldu."
"Durumu tersine çevirmek için elbette özel bir performansa ihtiyacımız var, ancak Anfield'da sizlerin desteğiyle buna inanmak zorundayız. Sezonun bu son haftalarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Önümüzde yedi Premier Lig maçı var ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden kafamızı işe verip, birbirimize kenetlenmeli ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu futbol kulübünde başka hiçbir şey kabul edilemez."
Temellere dönüş yaklaşımı gerekiyor
Van Dijk, Liverpool'un Jürgen Klopp yönetiminde ya da Premier Lig şampiyonluğunu kazandıkları Slot'un ilk sezonunda başarılarının temelini oluşturan özellikleri yeniden keşfetmesi gerektiğine inanıyor. Kaptana göre, formlarını düzeltmek için yoğunluğa ve takım çalışmasına yönelik ortak bir kararlılık hayati önem taşıyor.
"Her zaman söylediğim gibi, her şey temel unsurlarla başlar: sıkı çalışma, yoğunluk, birliktelik, koşma ve her şey için mücadele etme isteği," diye ekledi. "Bugün doğru zihniyetle sahaya çıkmalı, takım olarak oynamalı ve ihtiyacımız olan sonucu elde etmek için ilk saniyeden itibaren her şeyimizi vermeye hazır olmalıyız."
"Sizlerin beklediği de bu, bizim de kendimizden beklediğimiz de bu. Kulüp için zor bir dönem olduğunu biliyoruz, çok zor bir dönem. Herkes hayal kırıklığına uğramış, herkes acı çekiyor ve herkes cevap arıyor. Ama bunu atlatıp durumu tersine çevirmek zorunda olanlar biziz ve bunu yapabileceğimiz tek yer saha. Mazeret yok. Birlik olalım ve her şeyimizi verelim."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Liverpool, Şampiyonlar Ligi umutlarını canlı tutmak amacıyla şimdi dikkatini Anfield'da Fulham ile oynayacağı hayati lig maçına çeviriyor. Premier Lig'de geriye sadece yedi maç kaldığından, ilk dörtte yer alma yarışında her puan belirleyici olabilir. Bunun ardından Slot'un takımı, PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçına hazırlanacak.