Virgil van Dijk, Liverpool oyuncularını Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantilemek için "her şeylerini ortaya koymaya" çağırıyor ve kötü performansın ortasında taraftarlara "herkesin canı yanıyor" diyor

Manchester City'ye karşı alınan yenilgiyi ve ardından gelen zorlu fikstürü değerlendiren Van Dijk, takımın yaşadığı zorlukları kabul ederken, performans seviyelerinin iyileştirilmesi gerektiği konusunda ısrarcı oldu.

"Kesinlikle hepimiz için zor bir sezon oldu ve son birkaç günün özellikle zor geçtiği gerçeğinden kaçınamayız," diye yazdı savunma oyuncusu maç öncesi program notlarında. "Manchester City'ye karşı bu şekilde kaybetmek kötüydü – bence kabul edilemezdi – ve bundan sonra Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Paris Saint-Germain'e karşı oynayacağımız son derece zor bir maça çıkmak her zaman çok zor olacaktı. Öyle de oldu."

"Durumu tersine çevirmek için elbette özel bir performansa ihtiyacımız var, ancak Anfield'da sizlerin desteğiyle buna inanmak zorundayız. Sezonun bu son haftalarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Önümüzde yedi Premier Lig maçı var ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden kafamızı işe verip, birbirimize kenetlenmeli ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu futbol kulübünde başka hiçbir şey kabul edilemez."