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Virgil van Dijk, Liverpool'ın Barcelona savunmacısı Ronald Araujo'nun yaklaşan gelişini memnuniyetle karşılıyor
Van Dijk'tan Araujo anlaşmasına onay sinyali
Uruguaylı milli oyuncunun, yaz boyunca eleştirilerin odağında olan savunma hattına anında alternatif ve kalite katmak amacıyla, Premier League devine kiralık olarak katılması bekleniyor. Bu sezon öncesinde ilk kez Monaco'ya karşı oynanan hazırlık maçında sahalara dönen Van Dijk, kulüp geçen sezonun hayal kırıklığını geride bırakmaya çalışırken yeni yüzleri kadroya entegre etmeye hazır olduğunu doğruladı.
Yüksek potansiyelli Barcelona oyuncusuyla birlikte sahaya çıkma ihtimali hakkında konuşan Van Dijk, transferdeki gelişmelere ilişkin profesyonel ama sıcak bir yaklaşım sergiledi. "Kulübe gelen her oyuncuyu memnuniyetle karşılarız" dedi Van Dijk. "Açıklandı mı açıklanmadı mı hiçbir fikrim yok. Onu görmedim, o yüzden göreceğiz."
- Getty Images Sport
Savunmadaki sakatlık krizine çözüm arayışı
Araujo'ya duyulan ihtiyaç, Jeremy Jacquet'nin fiziksel durumu etrafındaki endişeler nedeniyle hız kazandı. Rennes'den yapılan yeni transfer, Monaco karşılaşmasında forma giymedi; kulübün sağlık ekibi, Ligue 1'de geçen sezonu sakatlıklarla tamamlamasının ardından temkinli bir yaklaşım benimsedi. Jacquet, savunmanın uzun vadeli temel taşlarından biri olarak görülse de şu anki yokluğu Liverpool'u piyasada acil çözümler aramaya zorladı.
Van Dijk, genç oyuncunun durumuyla ilgili olumlu bir güncelleme verdi ve sağlık ekibinin son dönemde aldığı önlemlere rağmen takım antrenmanlarına dönüşünün yakın olabileceğini belirtti. "Onu hiç görmedim. Onunla konuştum" diyen Van Dijk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Etrafta yürüdüğünü gördüm ve konuşuyoruz. Onu yeniden sahada görmek için sabırsızlanıyorum ve umarım bu çok yakında olur. Ben doktor değilim, bu yüzden durumun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama içimde bu hafta sahaya dönebileceğine dair bir his var, umarım mümkün olan en kısa sürede."
Andoni Iraola yönetimindeki hayata uyum sağlamak
Arne Slot'tan Iraola'ya geçiş, Liverpool kadrosu için önemli bir değişime işaret ediyor ve Van Dijk da yeni teknik direktöre olan bağlılığını açık şekilde dile getirdi. Slot'un şok görevden alınmasının ardından tecrübeli savunmacı, oyuncular ile yeni teknik ekip arasında köprü görevi üstlenmeyi kendi sorumluluğu olarak gördü. Iraola ile şimdiden güçlü bir ilişki kurduğunu açıklayan Van Dijk, İspanyol çalıştırıcının kıdemli liderlik grubunun tam desteğine sahip olmasını sağladığını belirtti.
Kaptan, "Açıklandıktan sonraki ilk hafta harika bir konuşma yaptık ve onun bilmesi gereken en önemli şey, ne olursa olsun onun için burada olduğum. İhtiyacı olan herhangi bir şeyde, bilmek istediği herhangi bir konuda, takım için benden yapmamı istediği herhangi bir şeyde ya da her ne olursa olsun yanındayım. Umarım bu sezon başarılı oluruz" dedi.
"Arne ve ekibinin hakkını yememek lazım, birlikte harika zaman geçirdik ama geçen yıl açıkçası hayal kırıklığıydı. Bu yıl yeni hazırlık yöntemleri olan yeni bir teknik direktörümüz var, bu yüzden yeni ekibe ve farklı antrenman yöntemlerine uyum sağlamamız gerekiyor. Arne ile çalışmaktan keyif aldım ve yeni teknik direktörle çalışmaktan da keyif alacağımdan eminim."
- Getty Images Sport
Yeni transfer hamleleri ufukta
Liverpool'ın işi, Araujo'nun transferiyle sona erecek gibi görünmüyor; kulüp hücum hattına takviye için piyasayı izlemeyi sürdürüyor. Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a ayrılması, ileri uçta bir boşluk bıraktı ve Liverpool, Iraola'nın Premier League'in zirvesinde mücadele edebilmesi için yeterli hücum gücüne sahip olmasını istiyor. Bradley Barcola öncelikli hedeflerden biri olarak öne çıkarken, kulüp kanatlara hız ve çalım becerisi katmayı amaçlıyor.
Kaptan, sözlerini transfer dönemi kapanmadan önce kadroya daha fazla kalite katılması yönündeki arzusunu dile getirerek tamamladı. Van Dijk, "Önümüzdeki birkaç haftanın neler getireceğini görelim. Takıma katabileceğimiz her kalite kesinlikle memnuniyetle karşılanır, bu yüzden bakalım" dedi.
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