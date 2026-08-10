Arne Slot'tan Iraola'ya geçiş, Liverpool kadrosu için önemli bir değişime işaret ediyor ve Van Dijk da yeni teknik direktöre olan bağlılığını açık şekilde dile getirdi. Slot'un şok görevden alınmasının ardından tecrübeli savunmacı, oyuncular ile yeni teknik ekip arasında köprü görevi üstlenmeyi kendi sorumluluğu olarak gördü. Iraola ile şimdiden güçlü bir ilişki kurduğunu açıklayan Van Dijk, İspanyol çalıştırıcının kıdemli liderlik grubunun tam desteğine sahip olmasını sağladığını belirtti.

Kaptan, "Açıklandıktan sonraki ilk hafta harika bir konuşma yaptık ve onun bilmesi gereken en önemli şey, ne olursa olsun onun için burada olduğum. İhtiyacı olan herhangi bir şeyde, bilmek istediği herhangi bir konuda, takım için benden yapmamı istediği herhangi bir şeyde ya da her ne olursa olsun yanındayım. Umarım bu sezon başarılı oluruz" dedi.

"Arne ve ekibinin hakkını yememek lazım, birlikte harika zaman geçirdik ama geçen yıl açıkçası hayal kırıklığıydı. Bu yıl yeni hazırlık yöntemleri olan yeni bir teknik direktörümüz var, bu yüzden yeni ekibe ve farklı antrenman yöntemlerine uyum sağlamamız gerekiyor. Arne ile çalışmaktan keyif aldım ve yeni teknik direktörle çalışmaktan da keyif alacağımdan eminim."