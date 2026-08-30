(C)Getty images
Çeviri:
Virgil van Dijk, Liverpool £123 milyonluk dev transfere yaklaşırken Bradley Barcola'nın kalitesi hakkındaki görüşünü paylaştı
Anfield, Barcola'nın gelişine hazırlanıyor
Liverpool, yaz transfer döneminin çılgın finaline yaklaşılırken sansasyonel, üç haneli bir transfere giderek yaklaşıyor. Liverpool, hücum hattındaki yapbozun son parçası olarak Barcola'yı belirledi ve genç Fransız oyuncu, Paris taraftarlarına veda ederken şimdiden görüldü. Son 24 saatte görüşmelerin temposu hızla arttı; Barcola da transferin resmiyet kazanması için sağlık kontrollerinden geçmeye geldi.
Bu anlaşmayla Barcola, Merseyside kulübü tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacak ve yalnızca Alexander Isak için ödenen 125 milyon sterlinin gerisinde kalacak. Oyuncu, geleceğini beş yıllık sözleşmeyle Anfield'a bağlamaya hazırlanıyor. Bonservis bedeli yüksek olsa da, kulübün oyuncu izleme ve transfer departmanındaki genel görüş, Barcola'nın potansiyelinin bu yatırımı haklı çıkaracak kadar yüksek olduğu yönünde.
- Getty Images Sport
Van Dijk, Barcola'nın etkisini övdü
Van Dijk, olası gelişle ilgili değerlendirmesini paylaşırken, Premier League'in zirvesindeki rekabetçi üstünlüğünü korumak isteyen bir takıma 21 yaşındaki oyuncunun katacağı büyük kaliteye dikkat çekti. Liverpool'ın Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldığı ve hayal kırıklığı yaratan maçın ardından konuşan Van Dijk, takıma katılması beklenen yetenekten övgüyle söz etti.
"İyi bir oyuncu, söyleyebileceğim tek şey bu," dedi Hollandalı. "Liverpool gibi bir kulübün çok iyi oyuncular için çok cazip olduğuna dair herhangi bir şüphe olduğunu düşünmüyorum. Burası dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Hepimiz küçük çaplı bir geçiş sürecinden geçtiğimizi biliyoruz. Ya bunun bir parçası olmak istersiniz ya da istemezsiniz. Transfer dönemi salı gününe kadar açık, değil mi? Bakalım ne olacak."
"Hızlı bir oyuncu. Chelsea'ye attığı bir golü hatırlıyorum. Buraya gelirse onu açık kollarla karşılarız. Resmiyet kazanana kadar bunun hakkında konuşmanın bir anlamı yok."
Liverpool kaptanından kadro derinliği konusunda uyarı
Barcola'nın gelişi geleceğe yönelik devasa bir yatırımı işaret ederken, Van Dijk yaz dönemindeki yüksek profilli ayrılıkların ardından kulüp içindeki istikrar ihtiyacının son derece farkında. Liverpool, son sezonun bitiminden bu yana Mohamed Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konate ve Curtis Jones'un kulüpten ayrılışına zaten tanıklık etti. Kaptan, takımın bu yeni dönemde başarılı olabilmesi için kadronun zayıflamasına değil, güçlendirilmeye devam edilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
"Mesele birbirimizi zorlamayı sürdürmek" dedi. "Teknik direktör hafta sonundan önce ön üçlü ya da dörtlümüzden ne istediğini söyledi: her şeylerini vermeleri ve ardından işi bitirmek için başka birini oyuna almamız gerekirse bunu yapacak. Başarılı olmak için birbirimize ihtiyacımız var. Kadroya kalite eklemek her zaman fark yaratır. Bakalım önümüzdeki birkaç gün ne getirecek. Salıdan sonra pişmanlık duymadan her şey için savaşmamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Odak şimdi Anfield'daki istikrara kayıyor
Transfer gündeminin ötesinde Van Dijk, takımın son dönemdeki iç saha performansına ilişkin endişelerini dile getirdi; özellikle de Forest karşısında üç puanı alamamaktan yakındı. Kulübün en başarılı dönemlerini tanımlayan üstünlüğe geri dönülmesi çağrısında bulunan kaptan, takım arkadaşlarını hem savunmada hem de hücumda gelişmeye davet etti. Kaptan, rakiplerin üst üste birkaç sezondur Anfield'dan puanla ayrılmasına izin verilmesinin, kulüp büyük kupalar için yarışacaksa derhal sona erdirilmesi gereken bir eğilim olduğunu vurguladı.
"Daha fazla gol atmalı, daha az gol yemeli, top bizdeyken de değilken de daha fazla üstünlük kurmalıyız" dedi Van Dijk. "Nottingham Forest son üç sezonda buraya geldi ve yenilmedi. Bu olmamalı. Kulüpte bulunduğum tüm yıllarda böyle bir şey yaşanmamıştı. Bir bütün olmamızı sağlamak bize bağlı; taraftarlarımızla birlikte kadrodaki herkesle beraber. Bu biraz zaman alır."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun