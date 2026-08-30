Liverpool, yaz transfer döneminin çılgın finaline yaklaşılırken sansasyonel, üç haneli bir transfere giderek yaklaşıyor. Liverpool, hücum hattındaki yapbozun son parçası olarak Barcola'yı belirledi ve genç Fransız oyuncu, Paris taraftarlarına veda ederken şimdiden görüldü. Son 24 saatte görüşmelerin temposu hızla arttı; Barcola da transferin resmiyet kazanması için sağlık kontrollerinden geçmeye geldi.

Bu anlaşmayla Barcola, Merseyside kulübü tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacak ve yalnızca Alexander Isak için ödenen 125 milyon sterlinin gerisinde kalacak. Oyuncu, geleceğini beş yıllık sözleşmeyle Anfield'a bağlamaya hazırlanıyor. Bonservis bedeli yüksek olsa da, kulübün oyuncu izleme ve transfer departmanındaki genel görüş, Barcola'nın potansiyelinin bu yatırımı haklı çıkaracak kadar yüksek olduğu yönünde.