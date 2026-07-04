Bu stoperin olası ayrılığı, Liverpool’un savunma seçeneklerinin zaten sınırlı olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Ibrahima Konate kulüpten ayrılmış durumda ve Joe Gomez’in sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az bir süre kalmışken geleceği belirsiz. Kulübün 2027’de devreye girecek Jarell Quansah’ı yeniden transfer etme opsiyonu bulunsa da, Van Dijk’in ayrılması durumunda transfer döneminde acil ve önemli bir yedek bulmak gerekecektir.