Getty Images Sport
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Virgil van Dijk’in ‘dokunulmaz’ statüsünü kaybetmesi üzerine Liverpool’un oyuncu için teklifleri değerlendirmeye hazır olması şaşkınlık yarattı
Van Dijk, Liverpool’da artık dokunulmaz değil
TEAMtalk’a göre, Liverpool, ligde zor bir dönem geçirip teknik direktör Arne Slot’un ayrılmasıyla sonuçlanan hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Van Dijk konusundaki tutumunu değiştirdi. 34 yaşındaki savunma oyuncusu, 2025 yılına kadar sözleşme uzatması imzalamıştı ancak kulübün, kupa kazanamamasının ardından bu şartlardan pişmanlık duyduğu bildiriliyor. Mohamed Salah ve Andy Robertson gibi tecrübeli oyuncuların kulüpten ayrılmasının ardından, kulüp yönetimi yeni teknik direktör Andoni Iraola'ya kaptanın artık vazgeçilmez bir oyuncu olmadığını bildirdi.
- Getty Images Sport
Amorim, hayallerindeki transferi hedefliyor
AC Milan, tecrübeli savunma oyuncusunu kadrosuna katmanın mümkün olup olmadığını araştırmak amacıyla aracılar aracılığıyla resmi bir talepte bulundu. İtalya’daki haberlere göre, Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Ruben Amorim, kadroyu güçlendirmek için Hollanda milli takım oyuncusunu transfer konusunda mutlak önceliği olarak görüyor. Suudi Pro Ligi, Major League Soccer ve Türk kulüplerinden de ilgi artarken, Liverpool kaptanını zorla göndermeyecek ancak ciddi teklifleri değerlendirmeye açık.
Savunma seçenekleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Bu stoperin olası ayrılığı, Liverpool’un savunma seçeneklerinin zaten sınırlı olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Ibrahima Konate kulüpten ayrılmış durumda ve Joe Gomez’in sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az bir süre kalmışken geleceği belirsiz. Kulübün 2027’de devreye girecek Jarell Quansah’ı yeniden transfer etme opsiyonu bulunsa da, Van Dijk’in ayrılması durumunda transfer döneminde acil ve önemli bir yedek bulmak gerekecektir.
- Getty Images
Takımın yeniden yapılandırılması bir sınav niteliğinde
Iraola, kadrosunda değişiklikler yaşanan bir takımı devralırken zorlu bir sezon öncesi programla karşı karşıya. Teknik direktör, transfer dönemi kapanmadan önce savunma seçeneklerini değerlendirmek zorunda; özellikle de Liverpool’un 23 Ağustos’ta Newcastle United deplasmanında yeni Premier Lig sezonuna başlayacağı düşünülürse.
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