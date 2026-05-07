Bu görevi üstlenmek için en uygun ismin kim olduğu sorulduğunda, eski Liverpool bekçisi Johnson – BetMGM işbirliğiyle GOAL’a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: “Şu anda, kadro ve ilk 11 açısından bakıldığında, bence bu kişi Szoboszlai.

“Bence artık kulübü tanımak ve anlamak için yeterince uzun süredir burada. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Takımın ihtiyaçları doğrultusunda birçok kez pozisyonunun dışında oynadı. Ve benim için bu, Stevie'nin sahip olduğu özelliklerden biri - bazen, çok sık olmasa da, takımın ihtiyaçları için kendi performansını feda ederdi.

“Bence Szoboszlai'de de bu karakter var. Evet, bazen öfke patlamaları yaşıyor ve bu sırada birkaç kişiyi kızdırıyor, ama duygularını açıkça gösteriyor, takımı önemsiyor ve kazanmak istiyor, bu yüzden bunu çok da önemsemiyorum.”