Çeviri:
Virgil van Dijk'ın ardından Liverpool'un yeni kaptanı kim olacak? Kırmızılar'a, Steven Gerrard ile liderlik "özelliklerini" paylaşan ideal bir aday olduğu söylendi
Gerrard, Souness ve Hughes'un izinden kim gidecek?
Kendi altyapısından yetişen kahraman Gerrard, 17 yıl boyunca A takımın yıldızı olarak 710 maça çıktı, 186 gol attı ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak Anfield’ın simgesi haline geldi. 2015 yılında LA Galaxy ile MLS’e transfer olurken kaptanlık görevini Jordan Henderson’a devretti.
Hollandalı stoper Van Dijk, 2023 yazında onun yerini aldı ve geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Temmuz ayında 35 yaşına girecek olan Van Dijk'ın sözleşmesinin bitmesine 12 aydan biraz fazla bir süre kaldı.
Van Dijk ayrıldığında, Merseyside'da önemli bir rol bir kez daha boşalacak. Gerrard, Ian Rush, Alan Hansen, Graeme Souness, Phil Thompson ve Emlyn Hughes gibi ikonik isimlerin izinden gidecek doğru liderin seçilmesi, Liverpool'u ileriye taşıyacak bir zorunluluktur.
Szoboszlai, Liverpool'da kaptan adayı olarak görülüyor
Bu görevi üstlenmek için en uygun ismin kim olduğu sorulduğunda, eski Liverpool bekçisi Johnson – BetMGM işbirliğiyle GOAL’a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: “Şu anda, kadro ve ilk 11 açısından bakıldığında, bence bu kişi Szoboszlai.
“Bence artık kulübü tanımak ve anlamak için yeterince uzun süredir burada. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Takımın ihtiyaçları doğrultusunda birçok kez pozisyonunun dışında oynadı. Ve benim için bu, Stevie'nin sahip olduğu özelliklerden biri - bazen, çok sık olmasa da, takımın ihtiyaçları için kendi performansını feda ederdi.
“Bence Szoboszlai'de de bu karakter var. Evet, bazen öfke patlamaları yaşıyor ve bu sırada birkaç kişiyi kızdırıyor, ama duygularını açıkça gösteriyor, takımı önemsiyor ve kazanmak istiyor, bu yüzden bunu çok da önemsemiyorum.”
Liverpool, Szoboszlai'yi Real Madrid'in elinden kurtarabilecek mi?
Szoboszlai, Van Dijk’in yerini alacak en güçlü adaylardan biri olsa da, kulüp kaptanı olacak kadar uzun süre Anfield’da kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Oyuncunun sözleşmesi 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzanıyor.
Henüz bir uzatma anlaşması yapılmadı ve La Liga devi Real Madrid'in ilgilendiğine dair söylentiler dinmek bilmiyor. İspanya'nın başkentinde bir "Galactico" olma fırsatı pek sık karşımıza çıkmaz.
Bunun, gelecek transfer dönemlerinde böyle bir teklif gelirse Szoboszlai'nin bunu reddetmesini zorlaştıracak olup olmadığı sorulduğunda Johnson, "Kesinlikle. Elbette oyuncular, kulübe ve taraftarlara saygı duydukları için bu konuyu konuşmazlar, ancak Real Madrid kesinlikle büyük ve ikonik bir kulüp. Liverpool da öyle, ve daha pek çok kulüp var, ancak oyuncuların ayrılmaya hiç niyetleri olmasa bile, en azından egolarının bu konuda ilgilenmemesi zor.
“Umarım Liverpool onu elinde tutabilir, ancak sözleşmenin sonuna doğru yaklaşırken ya da iyi performans gösteren büyük takımlar ilgilenmeye başladığında, rekabetle karşı karşıya kalırsınız.”
Kırmızı Ordu, Van Dijk'ın yerine uygun bir oyuncu bulmak zorunda kalacak
Szoboszlai, Real Madrid ile ilgili spekülasyonların ortaya çıkmasından bu yana Liverpool’a olan “sevgisini” dile getirmiş ve Anfield’da efsanevi 8 numaralı formayı giyen Gerrard ile karşılaştırılmanın kendisi için “büyük bir iltifat” olduğunu kabul etmiştir.
Kaptanlık pazubandını takıp kendi kupa zaferlerinin tadını çıkaracak mı, henüz belli değil. Belki başka bir aday ortaya çıkar ya da transfer edilir ve Van Dijk'ın ardından Red Army'nin saha lideri olarak tamamen farklı bir seçenekle yeni bir dönem başlar.