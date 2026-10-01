Yunanistan maça iyi başladı ve 23. dakikada öne geçti. Konstantinos Tzolakis uzun bir top gönderdi, oyuna sonradan giren Masouras da topu Ioannidis'in önüne aşırttı ve Ioannidis sakin bir vuruşla ağları buldu. İlk yarı düdüğünden hemen önce ikili bir kez daha etkili oldu. Hollanda orta sahasındaki basit bir hata, Ioannidis'in boşta kalan topu kapıp Masouras'ı görmesine izin verdi; Masouras da topu ağlara iterek takımına devre arasına girerken sürpriz bir 2-0 üstünlük kazandırdı.