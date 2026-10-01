AFP
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Virgil van Dijk ile Tijjani Reijnders, ikinci yarıda attıkları gollerle Hollanda'ya Yunanistan karşısında nefes kesen bir beraberlik kazandırdı
Yunanistan ilk golü attı
Yunanistan maça iyi başladı ve 23. dakikada öne geçti. Konstantinos Tzolakis uzun bir top gönderdi, oyuna sonradan giren Masouras da topu Ioannidis'in önüne aşırttı ve Ioannidis sakin bir vuruşla ağları buldu. İlk yarı düdüğünden hemen önce ikili bir kez daha etkili oldu. Hollanda orta sahasındaki basit bir hata, Ioannidis'in boşta kalan topu kapıp Masouras'ı görmesine izin verdi; Masouras da topu ağlara iterek takımına devre arasına girerken sürpriz bir 2-0 üstünlük kazandırdı.
- AFP
Xavi, Hollanda'nın geri dönüşünü ateşledi
Xavi, topun yüzde 70'inden fazlasına sahip olarak oyunu domine eden oyuncularını toparlamak zorunda kaldı ve onlar da ikinci yarıda buna güçlü bir yanıt verdi. Hollanda, 59. dakikada Joey Veerman'ın kullandığı isabetli kornerle kritik bir can simidi buldu. Van Dijk, herkesten yükseğe çıkarak yaptığı sert kafa vuruşuyla topu Tzolakis'in yanından ağlara gönderdi. Konuk ekip kısa süre içinde eşitliği sağladığını düşündü, ancak Denzel Dumfries'in yakın mesafeden kaydettiği gol, uzun süren VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Reijnders puanı kurtardı
Can sıkıcı aksiliğe rağmen Hollanda, süre azalırken beraberlik golü için baskısını sürdürdü. Bitmek bilmeyen baskı 89. dakikada sonuç verdi ve Noa Lang ceza sahasına tehlikeli bir orta gönderdi. Oyuna sonradan giren Joshua Zirkzee topu aşırdı, böylece Reijnders yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu sonucun ardından Yunanistan, yedi puanla A2 Grubu'nun zirvesinde yer alırken, Hollanda ise beş puanla ikinci sırada kaldı ve dört puanlı üçüncü Almanya'nın hemen önünde bulunuyor.
- AFP
Sırbistan karşılaşması öncesinde gözler ileriye çevrildi
Grubun son sırasındaki Sırbistan, üst üste aldığı üç yenilginin ardından henüz puanla tanışamadı. Önüne bakan Xavi, pazar günü Hollanda'da zorlanan Sırp ekibini ağırlayacak takımını hazırlayacak. Bu karşılaşma mevcut milli arayı sona erdirecek ve Hollanda'ya galibiyet alma adına kritik bir fırsat sunacak.
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