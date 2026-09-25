Hollanda Milli Takımı'nda Xavi dönemi büyük bir beklentiyle başladı ve ilk işaretler, taktik anlayışta radikal bir değişime işaret ediyor. Efsanevi eski Liverpool menajeri Klopp'un yönettiği Almanya ile karşılaşan Portakallar, önde aktif savunmayı ve bitmek bilmeyen yüksek presi önceliklendiren modernize edilmiş bir yaklaşım sergiledi. 1-1 berabere biten maçın ardından basına konuşan Virgil van Dijk, takımın eski Barcelona teknik direktörünün topla ve topsuz oyundaki yüksek taleplerine uyum sağlarken şu anda yaşadığı geçiş sürecine dikkat çekti.

İlk performans değerlendirmesini NOS Sport ile paylaşan van Dijk, takımın yeni agresif tetikleyiciler ile Avrupa'nın üst düzey rakiplerine karşı mücadele etmek için gereken savunma istikrarını nasıl dengelediğine dair dürüst bir değerlendirme yaptı. "Evet, kesinlikle. Doğal olarak topa sahip olmak istiyoruz ve pres de bunun doğal olarak çok büyük bir parçası. Ayrıca çok kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Sonuç olarak bizden dengeli bir maç oldu" dedi.