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Virgil van Dijk, Hollanda yeni teknik direktörünün ilk maçında Jürgen Klopp'un Almanya'sını durdururken Xavi'nin yeni yüksek pres tarzını övdü
Oranje için taktiksel bir değişim
Hollanda Milli Takımı'nda Xavi dönemi büyük bir beklentiyle başladı ve ilk işaretler, taktik anlayışta radikal bir değişime işaret ediyor. Efsanevi eski Liverpool menajeri Klopp'un yönettiği Almanya ile karşılaşan Portakallar, önde aktif savunmayı ve bitmek bilmeyen yüksek presi önceliklendiren modernize edilmiş bir yaklaşım sergiledi. 1-1 berabere biten maçın ardından basına konuşan Virgil van Dijk, takımın eski Barcelona teknik direktörünün topla ve topsuz oyundaki yüksek taleplerine uyum sağlarken şu anda yaşadığı geçiş sürecine dikkat çekti.
İlk performans değerlendirmesini NOS Sport ile paylaşan van Dijk, takımın yeni agresif tetikleyiciler ile Avrupa'nın üst düzey rakiplerine karşı mücadele etmek için gereken savunma istikrarını nasıl dengelediğine dair dürüst bir değerlendirme yaptı. "Evet, kesinlikle. Doğal olarak topa sahip olmak istiyoruz ve pres de bunun doğal olarak çok büyük bir parçası. Ayrıca çok kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Sonuç olarak bizden dengeli bir maç oldu" dedi.
- Getty Images Sport
Yüksek yoğunluklu prese hakim olmak
Xavi’nin taktik planının en dikkat çekici özelliklerinden biri, topu mümkün olduğunca sahanın ilerisinde yeniden kazanmaya verilen önem. Bu, Almanya ile oynanan maç boyunca açıkça görüldü; Hollandalı forvetler ve orta saha oyuncuları, rakibin geriden oyun kurmasını bozmak için sık sık rakiplerine baskı yaptı. Van Dijk, planın net olduğunu ancak uygulamanın hâlâ gelişim aşamasında bulunduğunu kabul etti.
“Bence bu gece en az bir puanı hak ettik. Zaman zaman iyi oynadık ama bazı anlarda biraz kırılgandık. Eğer baskı yapacaksak, bunu hâlâ daha iyi yapabiliriz. Üç günlük çalışmanın ardından bunun harika bir maç olduğunu düşünüyorum” dedi kaptan.
İptal edilen gol üzerine tartışma
Maç, Hollanda adına hayal kırıklığı anlarından yoksun değildi. Van Dijk, 13. dakikada bir kornerden kafayla ağları buldu, ancak gol geçersiz sayıldı. Van Dijk, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'e yönelik iddia edilen bir engelleme nedeniyle Brian Brobbey'nin cezalandırılması kararının son derece ağır olduğunu düşündü. Van Dijk, eski kulüp menajerinin takımına karşı kendisini golden eden bu spesifik pozisyon sorulduğunda hayal kırıklığını gizlemedi.
"Bence o gol çok kolay iptal edildi. Brian'ın hiçbir şey yaptığını düşünmüyorum. Orada duruyordu ama hiçbir şey yapmadı," diye yakındı Van Dijk.
- Getty Images Sport
Gelecek için yapı taşları
Hazırlık maçında alınan beraberlik nadiren aşırı kutlama sebebi olsa da, Hollanda'nın Klopp'un Almanya'sı karşısında gösterdiği direnç takım içinde bir inanç duygusu aşıladı. Xavi'nin fikirlerinin, üst düzey teknik yeteneklerle dolu bir kadroya entegre edilmesi, Hollanda'nın yeniden Avrupa'nın en heyecan verici takımlarından biri hâline gelebileceğini gösteriyor. Van Dijk, temelin atıldığına ve son düdüğün ardından oluşan olumlu atmosferin gelişimlerini sürdürmeleri adına kritik bir unsur olduğuna inanıyor.
"Evet, tabii ki. Sonuçlar özgüvene çok büyük katkı sağlıyor. Ayrıca son üç günde yaptıklarımızı da doğruluyor ama bunun içinde çok daha fazlası var. Üzerine inşa edebileceğimiz bir şey var," diyen Van Dijk, iyimser konuştu.
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