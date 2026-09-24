Getty Images Sport
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Virgil van Dijk Hollanda'nın taktiklerini DEĞİŞTİRDİ mi? Liverpool kaptanı, Dünya Kupası'na veda sonrası ortaya atılan "tamamen saçmalık" iddialarına yanıt verdi
Van Dijk, taktik değişikliği zorladığını reddetti
Liverpool kaptanı, Hollanda basınının karşısına dikkat çekici biçimde gergin bir basın toplantısında çıktı ve milli takımın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığındaki rolüne ilişkin söylentileri hızla yalanladı. Hollanda'nın Fas'a penaltılarla Son 32 Turu'nda elenmesinin ardından, tecrübeli stoperin taktik kararlarına aktif şekilde müdahale ettiğini öne süren haberler ortaya çıktı.
Özellikle Van Dijk, eski teknik direktör Ronald Koeman'ı beşli savunma sistemini benimsemeye zorlamakla suçlandı. Eleştirmenler, bu iddia edilen müdahalenin sonunda ülkenin futbol kimliğine zarar verdiğini ve turnuvaya erken veda etmesine doğrudan katkı sağladığını savundu.
- Getty Images Sport
Kaptan, medyanın yoğun incelemesine tepki gösterdi
Basın toplantısı sırasında savunmacı, taktik söylentileri konusunda gazetecilerle doğrudan yüzleşti. Teknik ekibin takımın dizilişi üzerinde tek yetkiye sahip olduğunu net biçimde ortaya koydu ve medyada süregelen anlatıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Van Dijk, "Meslektaşlarınızdan biri elbette beşli savunmaya geçme fikrinin bana ait olduğunu söyledi. Bu tam anlamıyla saçmalık" dedi. "Plan teknik ekip tarafından hazırlanır. Ben daha da kötü görüneceğim şekilde saçmalıklar yayılıyor. Bu çok sık oluyor."
Takımın kolektif olarak beklentilerin altında kaldığını kabul eden oyuncu, milli takımı mahvettiği yönündeki iddiayı öfkeyle reddetti. "Gerçek şu ki Dünya Kupası'nda basitçe başarısız olduk. Acı gerçekler bunlar" dedi. "İyi bir Dünya Kupası geçirmedik. Konu ben değilim. Birlikte performans gösterirsiniz; siz bir takımsınız. Dünya Kupası'ndan sonra Hollanda futbolunu benim yok ettiğim yönündeki iddianız, böyle şeyler tamamen temelsiz.
"Bana beşli oynadığımız için suçun bende olduğu, Ronald Koeman ile birlikte Hollanda futbolunu mahvettiğimiz söylendi. Kötü bir maç olmasına rağmen plan 89 dakika boyunca işe yaradı. Neredeyse başarıyorduk. Hollanda futbolunu benim mahvettiğim fikri kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor. Buna ben karar vermedim."
Uluslararası geleceği kısa süreliğine belirsizdi
Fas yenilgisinin ardından yaşananlar, ilk etapta 35 yaşındaki oyuncuyu milli takımı bırakmayı düşünmeye itti. Erken vedanın ağırlığı onu yıprattı ve milli takım kariyeriyle ilgili kesin kararını vermeden önce futboldan bir süre uzak kalma ihtiyacı hissetti.
Ancak, yeni teknik direktör Xavi ile yaptığı kritik bir görüşme, Hollanda'ya olan bağlılığını kısa sürede yeniden pekiştirdi. Bu görüşme, soyunma odasındaki değerinin sürdüğüne dair ihtiyaç duyduğu güvenceyi sağladı.
"Ailemle birlikte bir tatile ve ardından milli takım teknik direktörüyle önemli bir görüşmeye ihtiyacım vardı: 10 saniye sonra devam edeceğim zaten belliydi" diye açıkladı. "Ne dedi mi? Benim Virgil van Dijk olduğumu söyledi. Mesele güven, takdir, takım için ne kadar önemli olduğun. Fiziksel olarak hiçbir şüphe yoktu ve yok ama insan aynı zamanda takdir görmeyi ve keyif almayı da istiyor."
- AFP
Önemli bir dönüm noktasına yaklaşırken
Geleceğini Xavi'nin yeni düzenine bağlayan stoper, şimdi kariyerinde önemli bir kişisel dönüm noktasının eşiğinde. Milli takım formasıyla 100 maça ulaşmasına sadece dört karşılaşma kaldı.
Tecrübeli savunmacı, bu 100 maçlık dönüm noktasına mevcut milli maç döneminde ulaşabilir. Bunu başarmak için Hollanda'nın yaklaşan dört Uluslar Ligi maçının tamamında forma giymesi gerekiyor; bu fikstürde Almanya, Yunanistan ve Sırbistan ile oynanacak iki maç da yer alıyor.
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