Basın toplantısı sırasında savunmacı, taktik söylentileri konusunda gazetecilerle doğrudan yüzleşti. Teknik ekibin takımın dizilişi üzerinde tek yetkiye sahip olduğunu net biçimde ortaya koydu ve medyada süregelen anlatıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Van Dijk, "Meslektaşlarınızdan biri elbette beşli savunmaya geçme fikrinin bana ait olduğunu söyledi. Bu tam anlamıyla saçmalık" dedi. "Plan teknik ekip tarafından hazırlanır. Ben daha da kötü görüneceğim şekilde saçmalıklar yayılıyor. Bu çok sık oluyor."

Takımın kolektif olarak beklentilerin altında kaldığını kabul eden oyuncu, milli takımı mahvettiği yönündeki iddiayı öfkeyle reddetti. "Gerçek şu ki Dünya Kupası'nda basitçe başarısız olduk. Acı gerçekler bunlar" dedi. "İyi bir Dünya Kupası geçirmedik. Konu ben değilim. Birlikte performans gösterirsiniz; siz bir takımsınız. Dünya Kupası'ndan sonra Hollanda futbolunu benim yok ettiğim yönündeki iddianız, böyle şeyler tamamen temelsiz.

"Bana beşli oynadığımız için suçun bende olduğu, Ronald Koeman ile birlikte Hollanda futbolunu mahvettiğimiz söylendi. Kötü bir maç olmasına rağmen plan 89 dakika boyunca işe yaradı. Neredeyse başarıyorduk. Hollanda futbolunu benim mahvettiğim fikri kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor. Buna ben karar vermedim."



