Getty Images Sport
Çeviri:
Virgil van Dijk, Hollanda'nın Japonya ile oynadığı açılış maçının ardından Dünya Kupası'ndaki su molalarından pek hoşnut değil
Hollanda, Dünya Kupası'nda ilk içecek molalarını yaşıyor
Hollanda, Dallas'ta gol yağmuruna sahne olan bir karşılaşmayla Dünya Kupası serüvenine başladı, ancak maç sonrası tartışmaların büyük bir kısmı FIFA'nın kural değişiklikleri üzerine odaklandı.
2026 turnuvası için getirilen yeni kurallara göre, stadyumun açık hava veya kapalı çatı altında olmasına bakılmaksızın, su molaları maç gününün değişmez bir parçası haline geldi.
Maçtan sonra konuşan Van Dijk, bu molaların zorunlu olmasından hoşlanmadığını söyledi. Hollanda kaptanı, özellikle sıcaklık kontrollü kapalı salonlarda oynanan maçlarda, oyun molalarının sahadaki sporculardan çok yayıncıların çıkarlarına hizmet ettiğine dair endişelerini dile getirdi.
- AFP
Van Dijk, oyun kesintilerinin 'ticari' niteliğini sorguluyor
Van Dijk, devre arası molalarının taktiksel ve fiziksel etkileri sorulduğunda çekinmeden konuştu. Oyuncu, “Su molalarının gerçekten ilginç olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar neredeyse tüm maçları izledim. Reklamlara geçilmesi her seferinde biraz… pek hoşuma giden bir şey değil” dedi.
34 yaşındaki oyuncu, evden maçı izleyenler üzerindeki etkisini de vurgulayarak şunları ekledi: “Bence televizyondan maçı izleyen tarafsız izleyiciler için de bu pek iyi bir şey değil. Yani hava gerçekten çok sıcaksa bu molaları vermek iyi olabilir ama bence her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Ama sanırım bu konuda yeterince konuştum.”
Dallas'taki beraberlikle maçın ritmi bozuldu
Mola zamanlamaları, maçın akışını sürdürmekte zorlanan Hollanda takımını sinirlendirmiş görünüyordu. Çekingen geçen ilk yarının ardından Van Dijk Hollanda adına skoru açarken, Crysencio Summerville de bir gol attı.
Ancak Oranje, maçın dağınık yapısından faydalanan dirençli Japonya takımı tarafından iki kez geriye düşürüldü.
Keito Nakamura ve maçın sonlarında Daichi Kamada'nın golleri, F Grubu'nda puanların paylaşılmasını sağladı. Van Dijk bireysel olarak öne çıkan bir performans sergilese de, FIFA'nın bu turnuva için benimsediği ve bazı eleştirmenlerin oyunu dört ayrı çeyreğe böldüğünü iddia ettiği "herkese uyan tek çözüm" yaklaşımı konusunda hayal kırıklığını gizleyemedi.
- (C)Getty Images
Oyuncuların refahı ile televizyon arasındaki tartışma
FIFA’nın 2026 Dünya Kupası politikası, oyuncuları Kuzey Amerika genelinde beklenen aşırı sıcaktan korumak amacıyla tasarlandı; ancak bu kuralın AT&T Stadyumu gibi modern, klimalı stadyumlarda uygulanması şiddetli bir tartışma başlattı. Eleştirenler, bu molaları reklam aralarının sık olduğu NFL’nin yapısına benzetiyor.
Van Dijk'ın değerlendirmesi, oyuncuları koruma niyetinin geçerli olmasına rağmen, esneklik eksikliğinin izleme deneyimini ve üst düzey futbolun doğal akışını bozduğunu gösteriyor. Hollanda için odak noktası şimdi İsveç ile oynayacakları ikinci grup maçına kayıyor; bu maçta saha dışı dikkat dağınıklıklarını en aza indirerek üç puanı almayı umuyorlar.