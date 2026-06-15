Van Dijk, devre arası molalarının taktiksel ve fiziksel etkileri sorulduğunda çekinmeden konuştu. Oyuncu, “Su molalarının gerçekten ilginç olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar neredeyse tüm maçları izledim. Reklamlara geçilmesi her seferinde biraz… pek hoşuma giden bir şey değil” dedi.

34 yaşındaki oyuncu, evden maçı izleyenler üzerindeki etkisini de vurgulayarak şunları ekledi: “Bence televizyondan maçı izleyen tarafsız izleyiciler için de bu pek iyi bir şey değil. Yani hava gerçekten çok sıcaksa bu molaları vermek iyi olabilir ama bence her maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Ama sanırım bu konuda yeterince konuştum.”