AFP
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Virgil van Dijk, Fas’a karşı yaşanan yıkıcı Dünya Kupası mağlubiyetinin ardından, tuhaf bir şekilde Hollanda’nın “maç planının işe yaradığını” iddia etti
Penaltıdan gelen hayal kırıklığı Oranje’nin peşini bırakmıyor
Hollanda milli takımı, agresif bir Fas takımı karşısında maçın sonlarında elde ettiği üstünlüğü koruyamayınca turnuvadan elenmesine yol açan bir çöküş yaşadı. Cody Gakpo’nun 72. dakikadaki golü, Ronald Koeman’ın takımını bir sonraki tura bir adım yaklaştırdı; ancak Issa Diop’un uzatma dakikalarında attığı beraberlik golü, maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Etkisiz kalan Avrupalılar, uzatmalarda sadece yüzde 17 top hakimiyeti sağlayabildiler ve ardından üç penaltı atışını kaçırarak penaltı atışlarında 3-2 mağlup olarak turnuvadan elendiler.
- Getty Images Sport
Kaptan, savunma düzenini destekliyor
Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından NOS kanalına konuşan 34 yaşındaki kaptan Van Dijk, dikkat çekici bir şekilde ölçülü bir tavır sergiledi. Takımının 120 dakikalık maç boyunca kaleye sadece iki şut atabildiğini görmesine rağmen, stoper, takımın bariz hücum hırsındaki eksiklikten ziyade taktiksel disiplinine odaklandı.
Van Dijk şunları söyledi: "Şu anda durumu analiz etmek çok zor. Yoğun bir maçtı. Bence savunma açısından sağlamdık. Rakip, hatlar arasında boşta kalan bir oyuncuyu bulamadı, bu yüzden oyun planımız elbette işe yaradı. Bence güzel bir gol attık. Sonuçta, uzatma dakikalarında geriye çekilmek zorunda kaldık. Ardından maç penaltılara gitti ve maalesef elendik."
Pragmatik yaklaşımın doğruluğu kurum içinde kanıtlandı
Oranje, 32 maç sonra ilk kez beş kişilik bir savunma hattı kurarak geleneksel oyun planından şaşırtıcı bir şekilde vazgeçti. Eleştirmenler bu pasif taktiği kınarken, Van Dijk, modern turnuva ortamında yol alan üst düzey milli takımlar için daha geriye çekilmiş bir blok kurmanın taktiksel bir zorunluluk haline geldiğini kararlılıkla savundu.
Van Dijk şunları ekledi: "Dünya Kupası'ndaki neredeyse tüm büyük takımlara bakarsanız, onların da geriye çekilip doğru anı bekleyerek pres yaptığını görürsünüz. İki gün boyunca bu konuda sıkı antrenman yaptık ve zaman zaman iyi sonuçlar aldık. Elbette her zaman daha iyisi olabilir, ama ne yazık ki bu artık bizim için bir fayda sağlamıyor."
Penaltı atışlarını orta daireden izlemenin duygusal yükü sorulduğunda ise şunları söyledi: "Elbette çok yoğun bir an. Bunun için o kadar çok antrenman yaparsınız ki, sonunda elenmiş olursunuz."
12 yard mesafeden gol atamayan oyuncuları suçlamak yerine kaptan, hemen takımın arkasını kolladı: "Şu anda, mümkün olduğunca çabuk içeri girip arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Şu anda tek düşündüğüm bu."
- Getty Images Sport
Ciddi taktiksel sonuçların yaşanması bekleniyor
Hollanda milli takımı, Euro 2000’den bu yana ilk kez üç penaltı atışını da kaçırarak istenmeyen bir tarihi tekrarlamasının ardından, kasvetli bir değerlendirme sürecini bekliyor. Zaferle ayrılan Fas, Kanada ile oynayacağı son 16 turu maçı için Houston’a ilerlerken, elenen Avrupa devleri ise sahadaki kimlikleri ve liderlikleri konusunda sert bir iç eleştiriyle karşı karşıya kalmak üzere evlerine dönüyor.
Bu acı hayal kırıklığı teknik ekibi de kargaşaya sürükledi; Koeman, erken elenmenin ardından görevinden ayrılmayı düşünüyor.