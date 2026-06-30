Virgil van Dijk, Fas’a karşı yaşanan yıkıcı Dünya Kupası mağlubiyetinin ardından, tuhaf bir şekilde Hollanda’nın “maç planının işe yaradığını” iddia etti

Oranje, 32 maç sonra ilk kez beş kişilik bir savunma hattı kurarak geleneksel oyun planından şaşırtıcı bir şekilde vazgeçti. Eleştirmenler bu pasif taktiği kınarken, Van Dijk, modern turnuva ortamında yol alan üst düzey milli takımlar için daha geriye çekilmiş bir blok kurmanın taktiksel bir zorunluluk haline geldiğini kararlılıkla savundu.

Van Dijk şunları ekledi: "Dünya Kupası'ndaki neredeyse tüm büyük takımlara bakarsanız, onların da geriye çekilip doğru anı bekleyerek pres yaptığını görürsünüz. İki gün boyunca bu konuda sıkı antrenman yaptık ve zaman zaman iyi sonuçlar aldık. Elbette her zaman daha iyisi olabilir, ama ne yazık ki bu artık bizim için bir fayda sağlamıyor."

Penaltı atışlarını orta daireden izlemenin duygusal yükü sorulduğunda ise şunları söyledi: "Elbette çok yoğun bir an. Bunun için o kadar çok antrenman yaparsınız ki, sonunda elenmiş olursunuz."

12 yard mesafeden gol atamayan oyuncuları suçlamak yerine kaptan, hemen takımın arkasını kolladı: "Şu anda, mümkün olduğunca çabuk içeri girip arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Şu anda tek düşündüğüm bu."