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Virgil van Dijk, Dünya Kupası'ndaki 'saçmalığın' ardından yeni patron Xavi'nin Hollanda kariyerini nasıl kurtardığını açıkladı
Her şeyi değiştiren ‘10 saniyelik’ görüşme
Van Dijk, Hollanda Milli Takımı'yla geleceğinin, kendisini rolünü sorgulamaya iten yıpratıcı bir Dünya Kupası kampanyasının ardından pamuk ipliğine bağlı olduğunu kabul etti. Liverpool'un kilit ismi, yoğun kamuoyu baskısının ağırlığını hissetti ve hayal kırıklığını sindirebilmek için ailesiyle birlikte futboldan uzak kalacağı bir zamana ihtiyaç duydu. Ancak yeni teknik ekibin göreve gelmesi, ihtiyaç duyduğu netliği sağladı. Van Dijk, yeni patron Xavi ile yüz yüze yaptığı görüşmenin, ülkesini bir sonraki dönemde de yönlendirmeye devam etmesi için kendisini ikna etmeye yettiğini açıkladı.
Defans oyuncusu gazetecilere, "Ailemle birlikte bir tatile ve ardından milli takım teknik direktörüyle önemli bir görüşmeye ihtiyacım vardı. On saniye sonra devam edeceğim zaten netleşmişti" dedi.
- Getty Images Sport
Güveni ve takdiri yeniden tesis etmek
Taktiklere ya da uzun vadeli planlamaya odaklanmak yerine, konuşmanın merkezinde 33 yaşındaki savunmacının dış kaynaklardan eksik hissettiği temel saygı ve takdir vardı. Virgil van Dijk, yeni teknik direktörünün kendisine gerçek değerini hatırlatarak takımdaki hayati önemini yeniden vurgulamasının ne kadar kritik bir güvence sağladığını anlattı. Bu konuşma, kanıtlanmış fiziksel durumunun ötesine geçen duygusal onay ihtiyacını karşılayarak gerekli olan güven ve mutluluk duygusunu yeniden tesis etti.
"Ne dedi mi? Benim Virgil van Dijk olduğumu söyledi. Mesele güven, takdir ve takım için ne kadar önemli olduğunuz. Fiziksel olarak hiçbir şüphe yoktu ve yok, ama siz de takdir edildiğinizi hissetmek ve keyif almak istersiniz. Bunu içerde eksik hissetmedim ama dışarıda oldukça sık hissettim. Ve siz de bunda oldukça büyük bir rol oynuyorsunuz" dedi Van Dijk.
Dünya Kupası eleştirilerine yanıt verdi
Tecrübeli stoper, Hollanda'nın şok elenişinin ardından yaşananları değerlendirirken sözünü sakınmadı. Hollanda, son 16 turunda Fas'a karşı oynanan gergin penaltı atışları sonunda turnuvaya veda etti ve bu yenilgi ülkede bir olumsuzluk dalgasını tetikledi. Van Dijk, özellikle takımın performansını sekteye uğrattığı öne sürülen taktik değişikliklerden kendisinin sorumlu tutulmasına yönelik söylemlere çok öfkelendi.
Van Dijk, "Dünya Kupası'nda başarısız olduk, acı gerçekler bunlar" dedi. "Bu benim yüzümden değil, buna karar veren hiçbir zaman ben olmadım. Kötü bir maçtı ama neredeyse bunu atlatıyorduk. O zaman hiçbir sorun olmayacaktı. Ama şimdi fazlasıyla erken elendik. Sonra da herkes üstüne geliyor."
Kendisi ile eski teknik direktör Ronald Koeman'ın Hollanda futbolunu "mahvettiği" yönündeki iddialar onu gözle görülür şekilde rahatsız etti. Şöyle devam etti: "Beni daha da kötü göstermek için ortaya saçma şeyler atılıyor. Bu çok sık oluyor. Şimdi buna geri dönmenin hiçbir anlamı yok. Beşli oynadığımız için suçun bende olduğu, Ronald Koeman ile benim Hollanda futbolunu yok ettiğimiz söylendi."
- Getty Images Sport
100 sayısına doğru
Dışarıdan gelen tüm gürültüye rağmen Van Dijk, en üst seviyedeki uzun kariyerine odaklanmayı sürdürüyor. 96 milli maça çıkan tecrübeli savunmacı, ülkesi adına 100 maça ulaşmaya hızla yaklaşıyor; bu kilometre taşı da onu Hollanda futbol tarihinin seçkin isimleri arasına yerleştiriyor. 100 milli maç ihtimali önemli bir başarı olsa da savunmacı, takımda kalma kararının arkasındaki itici gücün rakamlar olmadığında ısrar etti.
Bu dönüm noktası sorulduğunda, "Bu, benim tecrübemde bir rol oynamadı" dedi. "Ben sadece dinlenmek, sevdiklerimle ve milli takım teknik direktörüyle konuşmak istedim. Ama 100 milli maç, birçok oyuncunun başaramadığı bir şey; bunun farkındayım" ifadelerini kullandı.
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