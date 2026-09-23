Van Dijk, Hollanda Milli Takımı'yla geleceğinin, kendisini rolünü sorgulamaya iten yıpratıcı bir Dünya Kupası kampanyasının ardından pamuk ipliğine bağlı olduğunu kabul etti. Liverpool'un kilit ismi, yoğun kamuoyu baskısının ağırlığını hissetti ve hayal kırıklığını sindirebilmek için ailesiyle birlikte futboldan uzak kalacağı bir zamana ihtiyaç duydu. Ancak yeni teknik ekibin göreve gelmesi, ihtiyaç duyduğu netliği sağladı. Van Dijk, yeni patron Xavi ile yüz yüze yaptığı görüşmenin, ülkesini bir sonraki dönemde de yönlendirmeye devam etmesi için kendisini ikna etmeye yettiğini açıkladı.

Defans oyuncusu gazetecilere, "Ailemle birlikte bir tatile ve ardından milli takım teknik direktörüyle önemli bir görüşmeye ihtiyacım vardı. On saniye sonra devam edeceğim zaten netleşmişti" dedi.