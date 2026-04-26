Virgil van Dijk, dört gol atan Alexander Isak konusunda ‘endişeli değil’; Liverpool, 125 milyon sterlinlik forvetin bu tarihi bedelini haklı çıkarmasını bekliyor
Isak için 'en önemli tetikleyici'
Van Dijk, Isak'a tam destek verdi ve forvetin, Merseyside'daki zorlu ilk sezonunda tüm turnuvalarda sadece dört gol atmış olmasına rağmen kalitesinin tartışılmaz olduğunu vurguladı.
Isak, Cumartesi günü Crystal Palace'ı yendikleri maçta skoru açan golü attı ve bu, yüksek transfer ücreti ve bir dizi sağlık sorunu nedeniyle baskı altında olan oyuncu için önemli bir dönüm noktası oldu.
Van Dijk, "Alex için bir forvet olarak gol atmak önemli ve bu harika bir goldü" dedi. "Onu izlediklerime göre, herkes onun ne kadar olağanüstü olduğunu biliyor, görüyor ve takım arkadaşları olarak deneyimliyor. Önemli olan maçlara çıkmak, özgüven kazanmak ama tabii ki bir forvet olarak gol atmak – bu onun için en önemli tetikleyici.
"Onun için hiç endişelenmiyorum. Ondan gol atmaktan daha fazlasını istiyoruz ve o da bunu sağlayabilir. Sadece devam etmeli, çalışmaya devam etmeli, formunu korumalı ve kulüp için önemli olmaya devam etmeli çünkü bence bunu yapacak ve zaten yapıyor."
İlk sezonun kabusunu aşmak
26 yaşındaki forvet, geçen Ağustos ayında Newcastle United'dan 125 milyon sterlinlik bir transferle İngiliz rekoru kırarak takıma katıldığından beri zor bir dönem geçiriyor. Anfield'daki kariyeri, fibula kırığı nedeniyle geçirdiği ameliyat da dahil olmak üzere sakatlıklarla gölgelendi.
Van Dijk, İsveçli oyuncunun yaşadığı zorlukları kabul ederek şöyle dedi: "Zor bir yıl geçirdiğini söylemek yetersiz kalır. Muhtemelen kendisi bunu daha iyi açıklayabilir ama yaşadığı sakatlıklar ve zamanlaması kötüydü. Ama artık formda ve hepimiz neler yapabileceğini biliyoruz. Bunu göstermeye devam etmek artık ona kalmış – umarım Dünya Kupası'ndan sonra olur, çünkü Dünya Kupası'nda birbirimize karşı oynayacağız, o zaman biraz daha rahat davranabilir!"
Isak ve Wirtz'i merkezine alan bir yapı
Palace'a karşı alınan galibiyetle Isak ve bir diğer yıldız transferi Florian Wirtz, ilk kez aynı maçta gol attılar. Bu ikili, toplamda 240 milyon sterlinin üzerinde bir yatırımın ürünü ve Van Dijk, ikilinin Anfield'da beklenen standartlara uyum sağladıkça kulübün gelecekteki başarılarının temelini oluşturacağına inanıyor.
Hollandalı savunma oyuncusu, "Planımız her zaman buydu" dedi. "Bu iki oyuncu, takıma etki yaratmak için transfer edildi. Bu sezon, bu ikisi de dahil olmak üzere kimse için kolay geçmedi, ancak sahip oldukları kaliteyi görebilirsiniz."
Liverpool, Avrupa kupalarına katılma hakkı peşinde
Crystal Palace'ı mağlup eden Liverpool, 58 puanla Premier Lig sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi; üçüncü sıradaki Manchester United'ın gerisinde sadece gol farkıyla bulunuyor.
Arne Slott'un takımı, önümüzdeki Pazar günü United ile karşılaşacak. Bu maç, Reds'in konumunu iyileştirebilir ve gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini neredeyse garantileyebilir.