Virgil van Dijk, dört gol atan Alexander Isak konusunda ‘endişeli değil’; Liverpool, 125 milyon sterlinlik forvetin bu tarihi bedelini haklı çıkarmasını bekliyor

Van Dijk, Isak'a tam destek verdi ve forvetin, Merseyside'daki zorlu ilk sezonunda tüm turnuvalarda sadece dört gol atmış olmasına rağmen kalitesinin tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Isak, Cumartesi günü Crystal Palace'ı yendikleri maçta skoru açan golü attı ve bu, yüksek transfer ücreti ve bir dizi sağlık sorunu nedeniyle baskı altında olan oyuncu için önemli bir dönüm noktası oldu.

Van Dijk, "Alex için bir forvet olarak gol atmak önemli ve bu harika bir goldü" dedi. "Onu izlediklerime göre, herkes onun ne kadar olağanüstü olduğunu biliyor, görüyor ve takım arkadaşları olarak deneyimliyor. Önemli olan maçlara çıkmak, özgüven kazanmak ama tabii ki bir forvet olarak gol atmak – bu onun için en önemli tetikleyici.

"Onun için hiç endişelenmiyorum. Ondan gol atmaktan daha fazlasını istiyoruz ve o da bunu sağlayabilir. Sadece devam etmeli, çalışmaya devam etmeli, formunu korumalı ve kulüp için önemli olmaya devam etmeli çünkü bence bunu yapacak ve zaten yapıyor."