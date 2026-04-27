Virgil van Dijk, Crystal Palace maçında yaşadığı sakatlık şokunun ardından, "hızlı iyileşen" Mohamed Salah'ın Liverpool formasıyla son maçını oynamadığını umuyor

Liverpool’un sezonun sonuna sadece dört maç kaldığı düşünülürse, bu sakatlığın zamanlaması özellikle acımasız. Salah’ın Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılması beklenirken, stadyumda düzenlenecek veda maçını kaçıracak olması, takım için büyük bir yük oluşturuyor. Van Dijk, Cumartesi günü sahadan ayrılırken bu durumun takım arkadaşının üzerinde bir baskı yarattığını kabul etti.

Van Dijk, "Sezonun bu aşamasında, özellikle de onun içinde bulunduğu durumda sakatlanırsanız, geriye sadece iki iç saha maçı kalır. Sahadan çıkarken aklınızdan birçok duygu geçer" dedi. "Gerçek şu ki, tarama ve muayene olması gerekiyor. Umarım uzun sürmez ama şu anda bilemiyorum. Belki gelecek hafta geri döner, belki dönmez. Hiçbir fikrim yok."