Muhammad Zaki

Virgil van Dijk, Crystal Palace maçında yaşadığı sakatlık şokunun ardından, "hızlı iyileşen" Mohamed Salah'ın Liverpool formasıyla son maçını oynamadığını umuyor

Virgil van Dijk, Mohamed Salah'ın Anfield'dan ayrılmadan önce son bir kez daha Liverpool forması giyebilmek için zamana karşı verdiği mücadeleyi kazanacağına inandığını belirtti. Mısırlı süperstar, hafta sonu Crystal Palace'ı yendikleri maçta gözyaşları içinde sahayı terk etmiş ve Merseyside'daki efsanevi kariyerinin erken bir son bulduğu endişelerini uyandırmıştı.

  • Van Dijk, Anfield efsanesi için umudunu koruyor

    Liverpool kaptanı, Salah'ın kulüp için son maçına çıktığını kabul etmiyor. Forvet, Reds'in Crystal Palace'ı 3-1 yendiği maçta hamstring sakatlığı geçirdi; bu durum, yaz transfer döneminde ayrılacağı kesinleşen oyuncunun Premier Lig'deki başarılarla dolu kariyerinin sona erdiği endişesini taraftarlar arasında uyandırdı.

    Salah'ın topallayarak sahadan çıkması kötü bir görüntü oluşturduysa da, Van Dijk, 33 yaşındaki oyuncunun iyileşme gücünün onu son iç saha maçlarına geri döndürebileceğine inanıyor. Salah'ın tekrar oynayıp oynamayacağı sorulduğunda savunma oyuncusu, "Umarım öyle olur" dedi. "Tıbbi bir değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sorunun ne olduğunu belirleyecek. Mümkün olduğunca çabuk sahalara dönmek için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyorum."

    Mısır Kralı'nın duygusal vedası

    Liverpool’un sezonun sonuna sadece dört maç kaldığı düşünülürse, bu sakatlığın zamanlaması özellikle acımasız. Salah’ın Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılması beklenirken, stadyumda düzenlenecek veda maçını kaçıracak olması, takım için büyük bir yük oluşturuyor. Van Dijk, Cumartesi günü sahadan ayrılırken bu durumun takım arkadaşının üzerinde bir baskı yarattığını kabul etti.

    Van Dijk, "Sezonun bu aşamasında, özellikle de onun içinde bulunduğu durumda sakatlanırsanız, geriye sadece iki iç saha maçı kalır. Sahadan çıkarken aklınızdan birçok duygu geçer" dedi. "Gerçek şu ki, tarama ve muayene olması gerekiyor. Umarım uzun sürmez ama şu anda bilemiyorum. Belki gelecek hafta geri döner, belki dönmez. Hiçbir fikrim yok."

    Fiziksel durum ne olursa olsun, kesin bir veda

    Salah’ın Anfield’daki mirası şimdiden tarihe geçti; 440 maçta attığı 257 golle kulüp tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu oldu. Van Dijk, Van Dijk’ın sakatlık sorununu aşıp aşamayacağına bakılmaksızın, taraftarların üç kez PFA Yılın Futbolcusu seçilen bu oyuncuya, kupalarla dolu dokuz yıllık kariyeri için hak ettiği saygıyı göstereceğinden emin.

    Van Dijk, "O, ne olursa olsun uğurlanacak," diye ekledi. "Şu anda önemli olanın bu olduğunu düşünmüyorum, çok ileriyi düşünmemeliyiz. Mo'yu tanıyorsam, etrafımızda doğru insanlar varken çabuk iyileşir. Bakalım ne olacak."

  • Reds, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek istiyor

    Salah'a dair endişelerin yanı sıra, Liverpool'un Palace'ı mağlup etmesi Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda atılmış olumlu bir adım oldu. Bu galibiyetle Kırmızılar, Premier Lig sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi; ezeli rakibi Manchester United'ın gerisinde kalmasının tek nedeni attığı gol sayısı olsa da, United'ın henüz oynamadığı bir maçı bulunuyor. Salah'ın muhtemel yokluğu büyük bir endişe kaynağı olsa da, kaptan, sahneye çıkan diğer oyuncuları övmekten geri durmadı; özellikle de bu maçta Anfield'daki gol orucunu bozan Alexander Isak'ı.

    Van Dijk, "Alex için bir forvet olarak gol atmak önemli ve bu harika bir goldü," dedi. "Onu izlediklerime göre, herkes onun ne kadar olağanüstü olduğunu biliyor, görüyor ve takım arkadaşları olarak deneyimliyor. Mesele maçlara çıkmak, özgüven kazanmak, ama tabii ki bir forvet olarak gol atmak - bu onun için en önemli tetikleyici. Onun için hiç endişelenmiyorum. Ondan gol atmaktan daha fazlasını istiyoruz ve o da bunu bize verebilir. Sadece devam etmeli, çalışmaya devam etmeli, formunu korumalı ve kulüp için önemli olmaya devam etmeli çünkü bence bunu yapacak ve zaten yapıyor."

