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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Virgil van Dijk, Andoni Iraola için sabır isterken Liverpool'un geçen sezonunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi

V. van Dijk
Liverpool
Premier Lig
A. Iraola

Virgil van Dijk, Liverpool'ın geçen sezon Premier League'i beşinci sırada bitirmesini tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi. Kulüp kaptanı, takım arkadaşlarına hızla gelişmeleri çağrısında bulunurken, kısa süre önce göreve getirilen teknik direktör Andoni Iraola'nın bir sonraki maç öncesinde uygulamaya koyduğu yeni taktiklere ve antrenman yöntemlerine kadronun uyum sağlaması için sabır istedi.

  • Önceki sezonla ilgili hayal kırıklığı

    Nottingham Forest ile oynanacak karşılaşma öncesinde resmi maç günü programında yazan Van Dijk, Liverpool'un geçen sezonki performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Liverpool Echo'nun aktardığına göre savunmacı, takımın çok daha fazlasını başarabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

    Liverpool, geçen pazar Newcastle United deplasmanında alınan zorlu 2-2'lik beraberliğin ardından Iraola yönetimindeki ilk iç saha galibiyetini hedefliyor. Şöyle yazdı: "Sonuçta biz kazanmak istiyoruz. Liverpool'da hedef her zaman bu olmalı. Geçen sezonun zor geçtiğini, benim görüşüme göre kabul edilemez olduğunu size söylememe gerek yok. Biz bundan daha iyiyiz, hatta çok daha iyiyiz ve şimdi bunu göstermemiz gerekiyor."

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola'nın taktiklerine uyum sağlamak

    Iraola'nın gelişiyle birlikte Liverpool önemli bir taktiksel dönüşüm sürecinden geçiyor. Kaptan, oyun tarzını dönüştürmenin bir gecede gerçekleşmeyeceğini kabul etti, ancak bu süreci hızlandırmak ve daha yüksek bir istikrar seviyesine ulaşmak için kadronun azami çabayı gösterdiğini vurguladı.

    Van Dijk, "Yeni planları ve yeni fikirleri olan yeni bir teknik direktörünüz olduğunda, bunları sahaya yansıtmak her zaman biraz zaman alır" dedi. "Ama bunu yapabildiğimiz kadar hızlı yapmak bize bağlı. Size şunu söyleyebilirim ki her gün antrenman sahasında son derece sıkı çalışıyoruz, çünkü hepimiz gelişmek, daha iyi olmak ve daha istikrarlı olmak istiyoruz."

  • Newcastle'dan olumlu çıkarımlar

    Açılış maçlarında zorluklar yaşamalarına rağmen Van Dijk, üzerine inşa edebilecekleri sağlam temeller olduğuna inanıyor. Liverpool, St James' Park'ta iki kez geri dönerek bu yıl ciddi bir yarışın içine girebilmek için kritik önem taşıyacak direnci gösterdi. "Dediğim gibi, Newcastle karşısında bazı iyi şeyler gösterdik," diye ekledi.

    "St James' Park deplasmanı her zaman zordur ve yediğimiz gollerden elbette memnun değildik ama bence iki kez geri dönerek iyi bir karakter ortaya koyduk ve maçtan bir şeyler çıkarmak için takım olarak son derece sıkı çalıştık. Bu bir galibiyet değildi, ki elbette istediğimiz buydu, ama bana göre hak edilmiş bir puandı ve bunu alıp yolumuza devam ediyoruz."

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool'ı şimdi ne bekliyor?

    Liverpool, cumartesi günü Anfield'da Nottingham Forest'ı ağırladığında yeniden sahaya çıkacak. Iraola, takımının iç saha taraftarı önünde sezonuna iyi bir başlangıç yapabilmek için üç puanı almasını umacak. Forest, üst üste üçüncü lig galibiyetini arayarak Anfield'a geliyor; bu da ev sahibinin azami puanı alabilmesi için en iyi performansını ortaya koyması gerektiği anlamına geliyor.

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