Iraola'nın gelişiyle birlikte Liverpool önemli bir taktiksel dönüşüm sürecinden geçiyor. Kaptan, oyun tarzını dönüştürmenin bir gecede gerçekleşmeyeceğini kabul etti, ancak bu süreci hızlandırmak ve daha yüksek bir istikrar seviyesine ulaşmak için kadronun azami çabayı gösterdiğini vurguladı.

Van Dijk, "Yeni planları ve yeni fikirleri olan yeni bir teknik direktörünüz olduğunda, bunları sahaya yansıtmak her zaman biraz zaman alır" dedi. "Ama bunu yapabildiğimiz kadar hızlı yapmak bize bağlı. Size şunu söyleyebilirim ki her gün antrenman sahasında son derece sıkı çalışıyoruz, çünkü hepimiz gelişmek, daha iyi olmak ve daha istikrarlı olmak istiyoruz."