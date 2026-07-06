Virgil van Dijk, AC Milan’da Christian Pulisic ve Luka Modric’e katılacak mı? Hollandalı savunma oyuncusu Anfield’daki sözleşmesinin son yılına girerken, Liverpool ile ilgili şok transfer söylentisi gündeme geldi

Van Dijk’in, Christian Pulisic ve Luka Modric gibi isimlerle bir araya gelmek üzere San Siro’ya transfer olabileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı.

İtalya'dan gelen haberlere göre, AC Milan'ın yeni teknik direktörü Amorim, Milan'ın savunmasını güçlendirmek için Hollanda milli takım oyuncusunu öncelikli transfer hedefi olarak görüyor. Modern başarılarının temel taşını kaybetme ihtimali, sadece bir yıl önce düşünülemezdi, ancak Anfield'daki durum dramatik bir şekilde değişti.

Yurt dışından gelen söylentilere rağmen, Liverpool Echo, Milan ve Türk takımı Fenerbahçe ile ilgili iddiaları yalanlayarak, Kırmızılar’ın kaptanlarıyla birlikte gelecek sezon için planlar yaptığını vurguladı.

Ancak Jürgen Klopp ve Arne Slot’un arka arkaya ayrılmasının ardından kulüp belirsizlik içinde. Mohamed Salah ve Andy Robertson gibi önemli isimlerin çoktan ayrılmış olması nedeniyle Van Dijk, Iraola’ya danışmanlık yaparken önceki dönemin geriye kalan birkaç temel direğinden biri olarak kendini buluyor.



