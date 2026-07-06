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Virgil van Dijk, AC Milan’da Christian Pulisic ve Luka Modric’e katılacak mı? Hollandalı savunma oyuncusu Anfield’daki sözleşmesinin son yılına girerken, Liverpool ile ilgili şok transfer söylentisi gündeme geldi
Milan, Reds efsanesini transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı planlıyor
Van Dijk’in, Christian Pulisic ve Luka Modric gibi isimlerle bir araya gelmek üzere San Siro’ya transfer olabileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı.
İtalya'dan gelen haberlere göre, AC Milan'ın yeni teknik direktörü Amorim, Milan'ın savunmasını güçlendirmek için Hollanda milli takım oyuncusunu öncelikli transfer hedefi olarak görüyor. Modern başarılarının temel taşını kaybetme ihtimali, sadece bir yıl önce düşünülemezdi, ancak Anfield'daki durum dramatik bir şekilde değişti.
Yurt dışından gelen söylentilere rağmen, Liverpool Echo, Milan ve Türk takımı Fenerbahçe ile ilgili iddiaları yalanlayarak, Kırmızılar’ın kaptanlarıyla birlikte gelecek sezon için planlar yaptığını vurguladı.
Ancak Jürgen Klopp ve Arne Slot’un arka arkaya ayrılmasının ardından kulüp belirsizlik içinde. Mohamed Salah ve Andy Robertson gibi önemli isimlerin çoktan ayrılmış olması nedeniyle Van Dijk, Iraola’ya danışmanlık yaparken önceki dönemin geriye kalan birkaç temel direğinden biri olarak kendini buluyor.
- AFP
Gomez, geleceğinin belirsiz olduğunu kabul ediyor
Anfield’daki savunma krizi, Joe Gomez’in sözleşme durumu nedeniyle daha da şiddetlenebilir. Kulübün şu anda en uzun süredir forma giyen oyuncusu, gelecek sezon nerede futbol oynayacağından emin olmadığını itiraf etti. Mayıs ayında konuşan Gomez şöyle dedi: “Dürüst cevap, [bundan sonra ne olacağını] bilmiyorum. Sözleşmemde sadece bir yıl kaldı, bu yüzden bilmiyorum.”
Gomez, geçen yıl kulübün Marc Guehi’yi transfer etme çabaları kapsamında bir transferin gündeme gelmesiyle, transfer döneminin kurbanlarından biri olmaya ramak kalmıştı. Ibrahima Konate’nin Real Madrid’e transfer olmasıyla birlikte, Van Dijk’ın yanı sıra Gomez’i de kaybetmek, Iraola’nın kadrosunu savunma hattında tehlikeli derecede zayıflatacaktır. Şu anda Kırmızılar, savunmanın merkezinde yer alacak genç oyuncular Jeremy Jacquet ve Giovanni Leoni’ye güveniyor.
Transfer listesinde yer alan orta saha oyuncuları
Sadece savunma hattı değil, orta sahanın “motor odası” da yoğun bir inceleme altında. Curtis Jones, sözleşmesinin son yılına giriyor ve şimdiden Serie A devi Inter’in ilgisini çekmiş durumda. Liverpool, kendi altyapısından yetişen bu oyuncuya yaklaşık 35 milyon sterlin değer biçerken, Inter’in ilk teklif 22 milyon sterlin ile bu rakamın altında kaldı. Şu anda bu yerel yetenekle ilgili yeni bir sözleşme görüşmesi planlanmıyor.
Wataru Endo da kulüpteki günlerinin sonuna yaklaşan bir başka önemli isim. 2023 yılında Stuttgart'tan 16 milyon sterline transfer edilen Japon milli oyuncu da sözleşmesinin son 12 ayına girdi.
- AFP
Elliott için her şeyin belirleneceği hazırlık sezonu
Belki de en ilgi çekici durum Harvey Elliott ile ilgili. Aston Villa’da kiralık olarak geçirdiği ve sahada fazla süre alamadığı bir sezonun ardından, genç orta saha oyuncusu uzun vadeli geleceği belirsiz bir şekilde Anfield’a geri dönüyor. RB Leipzig’in daha önce gösterdiği ilginin ardından Liverpool, İngiltere U21 milli takımının yıldızına 50 milyon sterlinlik bir fiyat biçmişti; ancak Unai Emery yönetiminde yeterince süre alamaması, bu değerlemeyi muhtemelen etkilemiştir.
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