Scarsini, TikTok ve Instagram’da yayınladığı ve altı milyondan fazla izlenme toplayan bir video ile geniş dijital takipçi kitlesini harekete geçirdi. Stratejik seçim sürecini açıklayan Scarsini, hayranlarını tecrübeli bek oyuncusuna destek olmaya çağırdı: “Dünya Kupası’nda yer alan tüm takımları en az tanınan oyuncu açısından inceledim ve tek tek analiz ettikten sonra aradığımı buldum.

Tim Payne bir defans oyuncusu ve çok zor bir görevi var: Yeni Zelanda'nın ilk Dünya Kupası maçını kazanmasına yardım etmek. Daha önce hiç kazanmadılar. Dünya Kupası'nın kahramanı olmak için ne yapmalı? Öncelikle Tim Payne'i takip edin. Onu etiketleyeceğim. Gönderilerini beğeniler ve yorumlarla doldurun. Her yerde Tim Payne'in adını anmaya başlamalıyız. Tim Payne efsanesini besleyen videolar çekmelisiniz. Dünya Kupası albümünüz varsa, çıkartmanızla bir fotoğraf yükleyin."