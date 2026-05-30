Viral olan bu girişimle, Dünya Kupası'nın "en az tanınan" oyuncusu Tim Payne, Instagram'da 2,5 milyon takipçiye ulaştı
Defender bir gecede ün kazandı
Yeni Zelanda milli takım oyuncusu Payne, Arjantinli bir influencer tarafından başlatılan planlı bir tanıtım kampanyası sayesinde sosyal medyada benzeri görülmemiş bir popülerlik artışı yaşadı. İnternette 'elscarso' olarak tanınan Valen Scarsini, turnuvanın en az tanınan katılımcılarını araştırdıktan sonra Wellington Phoenix'in savunma oyuncusunu seçti. Bu viral meydan okuma, Payne'in Instagram takipçi sayısını 5.000'in altından 2,5 milyona çıkardı ve bu sayı artmaya devam ediyor. Bu rakam, ulusal ikonların ve siyasi liderlerin toplam dijital erişimini gölgede bıraktı.
Influencer, viral kampanyayı açıklıyor
Scarsini, TikTok ve Instagram’da yayınladığı ve altı milyondan fazla izlenme toplayan bir video ile geniş dijital takipçi kitlesini harekete geçirdi. Stratejik seçim sürecini açıklayan Scarsini, hayranlarını tecrübeli bek oyuncusuna destek olmaya çağırdı: “Dünya Kupası’nda yer alan tüm takımları en az tanınan oyuncu açısından inceledim ve tek tek analiz ettikten sonra aradığımı buldum.
Tim Payne bir defans oyuncusu ve çok zor bir görevi var: Yeni Zelanda'nın ilk Dünya Kupası maçını kazanmasına yardım etmek. Daha önce hiç kazanmadılar. Dünya Kupası'nın kahramanı olmak için ne yapmalı? Öncelikle Tim Payne'i takip edin. Onu etiketleyeceğim. Gönderilerini beğeniler ve yorumlarla doldurun. Her yerde Tim Payne'in adını anmaya başlamalıyız. Tim Payne efsanesini besleyen videolar çekmelisiniz. Dünya Kupası albümünüz varsa, çıkartmanızla bir fotoğraf yükleyin."
Payne büyük bir minnettarlık duyduğunu ifade ediyor
Beklenmedik dijital etkileşim dalgası, profesyonel futbolcu ile içerik yaratıcısı arasında doğrudan bir iletişime yol açtı. Payne, Yeni Zelanda’nın Florida’daki antrenman kampından önce özel mesaj yoluyla iletişime geçti, ardından yeni küresel takipçilerine yönelik resmi bir video yanıtı yayınladı: “Sosyal medya hesaplarımın neden patladığını merak ediyordum da senin paylaşımını gördüm dostum. İlgine teşekkürler! Gracias, hermano.
"İspanyolcam için kusura bakma, hâlâ Duolingo'da çalışıyorum. Öncelikle sana, Valen, çok teşekkür etmek istiyorum. En azından söylemek gerekirse, oldukça çılgın bir 48 saat oldu. Ayrıca, bu Dünya Kupası'nda ülkemi temsil etmekten dolayı çok minnettar olduğumu ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm sevgiye minnettar olduğumu belirtmek istedim. Muchas gracias."
Tarihi grup maçı yaklaşıyor
Yeni Zelanda, zorlu grup aşaması öncesinde hazırlık kampını tamamlarken, Payne artık dikkatini yeniden rekabetçi futbola yöneltmek zorunda. Turnuvadaki en düşük sıralamaya sahip ülke, 16 Haziran’da SoFi Stadyumu’nda İran ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak; ardından Mısır ve Belçika ile karşılaşacak. Eleme turlarında etkileyici bir performans sergileyen 32 yaşındaki bek, All Whites’ın Dünya Kupası finallerinde tarihindeki ilk galibiyetini elde etmesine yardımcı olmak için zorlu bir görevle karşı karşıya.