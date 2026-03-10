Getty/Instagram
Viral Man Utd hayranı Frank Illet, saç kesimi şakası komik yeni reklamda sona erdiğinde 'ilgi çekici kalmak' için planını açıklıyor
United Strand, makaslar için hazırlanıyor
İnternette "The United Strand" olarak bilinen Ilett, Ekim 2024'ten bu yana saçlarının olağanüstü bir uzunluğa ulaştığını gördü. Sadık taraftar, Manchester United beş maç üst üste galip gelene kadar berbere gitmemeyi taahhüt etti, ancak Old Trafford'da geçirdiği çalkantılı birkaç sezon boyunca bu görev zorlu oldu.
Geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde takım, son zamanlarda dört maçlık galibiyet serisiyle Ilett'i heyecanlandırdı. Ancak West Ham ile berabere kalınması, bu ivmeyi durdurdu ve taraftarın makası çekmecede kaldı. Sezonun bitmesine sadece dokuz maç kala Ilett, artık kendine özgü görünümünün ortadan kalkacağı kaçınılmaz günü bekliyor.
Yıldızlarla dolu bir sosyal medya crossover'ı
Paddy Power için hazırlanan yeni bir reklamda Ilett, Wealdstone Raider ve Guy Goma gibi diğer internet ikonlarıyla birlikte "viral ivmeyi nasıl çeşitlendirebiliriz" konulu bir seminere katılıyor. Sketch, grup orijinal "gimmick"leri ortadan kalktığında şöhretlerini nasıl koruyacaklarını tartışırken, meme kültürünün geçici doğasını alaycı bir şekilde ele alıyor.
Videoda Ilett, United sonunda istikrarı yakaladığında markası hakkında duyduğu endişeleri dile getiriyor. Gruba şöyle diyor: "Man United beş maç üst üste kazandığında benim için her şey biter. İlgi çekici kalmam ve markamı çeşitlendirmem gerekiyor, bunun için yardıma ihtiyacım var.
"Dürüst olmak gerekirse, dersler beklediğim gibi değil. Ama bir sanatçı olarak gelişmem gerekiyor. Saçlarım sonsuza kadar burada kalmayacak. Man United beş maç üst üste kazanacak, değil mi?"
Sınıfta şok edici bir açıklama
Ilett saçının arkasındaki "gerçek benliğini" göstermeye çalıştığında reklam tuhaf bir hal alır. "Evet, beni tanımayan çok insan var. Gerçekten gizli yeteneklerim var," diye ekler.
Ardından reklamdaki "sunucu" şöyle sorar: "Frank, yolculuğunu bir sonraki seviyeye taşımak istiyorsan, bize gerçek seni, içindeki kişiyi göstermelisin. Hadi şampiyon."
Ilett ise şöyle cevap veriyor: "Evet, ben saçları bol olan adamım, ama benden çok daha fazlası var." Gömleğinin fermuarını açarak kalın göğüs kıllarını ortaya çıkarıyor ve diğer viral yıldızların tiksinti ile odayı terk etmesine neden oluyor.
Carrick, bu heyecanı kabul ediyor.
Carrick bile taraftarların bu adanmışlığını ele almış ve bu hikayenin United'ın soyunma odasına ulaştığını doğrulamıştır. Geçici teknik direktör, bu gösterinin biraz neşe ve rahatlama sağlasa da, kulübün profesyonel hedefleri için bir yan not olarak kaldığını belirtmiştir.
"Evet, bunun farkındayım. Çocuklarım bana bunu haber verdi, ancak bu kesinlikle profesyonel düzeyde takımın konuşacağı bir konu olmayacak. Olanları anlayabiliyorum ve bu beni gülümsetiyor, ancak sonuçta bunun bir etkisi olmayacak" dedi Carrick.
Premier Lig'de dokuz maç kalan Red Devils, ilk üçte yer almayı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Şu anda bir sonraki rakibi Aston Villa'ya sadece gol farkıyla üstünlük sağlıyorlar ve sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer alan Chelsea ve Liverpool'un sadece üç puan önünde bulunuyorlar.
