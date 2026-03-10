Viral Man Utd hayranı Frank Illet, saç kesimi şakası komik yeni reklamda sona erdiğinde 'ilgi çekici kalmak' için planını açıklıyor

Paddy Power için hazırlanan yeni bir reklamda Ilett, Wealdstone Raider ve Guy Goma gibi diğer internet ikonlarıyla birlikte "viral ivmeyi nasıl çeşitlendirebiliriz" konulu bir seminere katılıyor. Sketch, grup orijinal "gimmick"leri ortadan kalktığında şöhretlerini nasıl koruyacaklarını tartışırken, meme kültürünün geçici doğasını alaycı bir şekilde ele alıyor.

Videoda Ilett, United sonunda istikrarı yakaladığında markası hakkında duyduğu endişeleri dile getiriyor. Gruba şöyle diyor: "Man United beş maç üst üste kazandığında benim için her şey biter. İlgi çekici kalmam ve markamı çeşitlendirmem gerekiyor, bunun için yardıma ihtiyacım var.

"Dürüst olmak gerekirse, dersler beklediğim gibi değil. Ama bir sanatçı olarak gelişmem gerekiyor. Saçlarım sonsuza kadar burada kalmayacak. Man United beş maç üst üste kazanacak, değil mi?"