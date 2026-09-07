24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Vinnie Jones Cristiano RonaldoGetty/GOAL
Chris Burton

Çeviri:

‘Vinnie Jones’un yardımcısı!’ - Portekizli GOAT’un geleceği için gişe filmleri gündeme gelirken Cristiano Ronaldo’nun Hollywood’da olması ihtimal dışı değil

C. Ronaldo
Premier Lig
ABD 1
Al Nassr FC

Shaka Hislop, GOAL'a yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun Hollywood film endüstrisine geçiş yapma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi; Portekizli GOAT kendini "Vinnie Jones'un yardımcısı" olarak bulsa bile. 41 yaşındaki Al-Nassr süperstarı emekliliğe doğru ilerliyor ve bundan sonra ne yapacağına dair spekülasyonlar artıyor; büyük ekranın onu bekliyor olması da ihtimaller arasında.

  • Ronaldo, büyüyen iş portföyüyle övünüyor

    Ronaldo, Tinseltown’ın A listesi yıldızları arasında hiç de sırıtmaz; ünlü statüsüyle dünyadaki herkesle boy ölçüşebilecek durumda. Yıllar içinde Instagram’dan YouTube’a kadar çeşitli sosyal medya platformlarında devasa takipçi kitleleri oluşturdu.

    CR7, kendi başına bir marka olan, seçtiği mesleğin sınırlarını aşarak spor ikonundan çok daha fazlasına dönüştüğü için ticari dünyadaki en pazarlanabilir isimlerden biri haline geldi.

    Rekorları altüst eden kramponlarını son kez asacağı gün çok da uzak değil; bunu kendisi de kabul ediyor. Zaten sürekli büyüyen portföyünde birkaç ticari girişime sahip ve yeni bir meydan okuma ararken birçok farklı yola yönelebilir.

    • Reklam
  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27 goal celebrationGetty

    Ronaldo sinema sektörüne girmeyi hedefleyecek mi?

    Bunlardan biri Los Angeles’a uzanabilir; zira Ronaldo’nun gişe filmlerine adım atma konusunda şansını deneyebileceği öne sürülüyor. Peki bu ne kadar olası? Bu soru eski MLS yıldızı Hislop’a yöneltildiğinde, https://casinolegal.ro/cazinouri/bonusuri/bonus-pariuri-sportive aracılığıyla konuşan eski Premier League kalecisi, GOAL’e şunları söyledi: “Bakın, bence Cristiano Ronaldo hâlâ gezegendeki en ünlü insanlardan biri. Ve ne yapacağı tamamen kendisine bağlı. Gerçek şu ki, kesinlikle para sıkıntısı çekmiyor.

    “Dolayısıyla ne yapmaya karar verirse versin, bunu sevgisi ve tutkusu için yapacaktır. Sonu Hollywood’da olur mu olmaz mı, bunu söyleyemem. Ama Hollywood’da Vinnie Jones’un yardımcısı olması gerekse bile, istediği her şeyi yapma hakkını kazandı.”

  • Ronaldo'nun gelecekte Oscar'lara aday olabileceği öne sürüldü

    Hislop, Ronaldo'nun FA Cup kazanan ve bir dönem Wimbledon'un sert adamı olan Jones'un izinden gidebileceğini öne süren ilk isim değil; zira Jones, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds ve Mean Machine dahil 90'dan fazla film ve televizyon projesinde yer aldı.

    Ronaldo'nun eski Manchester United takım arkadaşı Mikael Silvestre daha önce GOAL'e şunları söyledi: “Bence onun için sınır gökyüzü. Dokunduğu ya da kendini adadığı her şey başarılı bir işe dönüşüyor.

    “Sanırım bir süre önce Dubai ödüllerindeyken oyuncu olmaktan bahsetmişti. Oyuncu olmak istediğini söyledi. Bence bir sonraki hamlesi bu. Vinnie Jones oyuncu olabildiyse, Cristiano gibi yakışıklı bir adam da kesinlikle bunu yapabilir.”

    Dünya Kupası kazanan Emmanuel Petit de aynı konu hakkında, bir noktada daha büyük önemli ödüllerin de kazanılmasının mümkün olabileceğini söyleyerek şunları ifade etti: “Bence onda karizma ve aura var. Ronaldo, sosyal medyadaki en ünlü kişi. Onun büyük Hollywood yıldızlarının ortasında olduğunu hayal edebiliyor musunuz? O adamlara kanıtlayacağı hiçbir şey olmazdı. ‘Biliyorum, sen büyük bir starsın ama ben Cristiano Ronaldo'yum. Muhtemelen futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyim. Ben bir milyarderim. Futbolda kazanabileceğim her şeyi kazandım. Peki sen kimsin?’ diyebilir.

    “Oscarlar mı? Bir gün. Dürüst olmak gerekirse, onun hayatı üzerine bir film yapılabilir. Zihinsel olarak ondan daha güçlü birini hiç görmedim. Bu adam, zihinsel açıdan gördüğüm en güçlü insan.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2026 World Cup Portugal ArgentinaGetty/GOAL

    Ronaldo, MLS'te Messi ile yeniden bir araya gelebilir mi?

    Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr ile 2027 yazına kadar sözleşme altında. Resmî maçlarda kariyerindeki 1.000 gole ulaşma hedefini sürdürürken, bu kilometre taşına erişmeden emekli olmayacak.

    Henüz futbolu bırakmaya niyeti olmadığından, onu bir futbol macerası daha bekliyor olabilir ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılacak bir transfer, Lionel Messi ile rekabetini MLS'te yeniden alevlendirebilir, aynı zamanda dünya genelindeki izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirip Hollywood'a uzanan potansiyel bir yol da açabilir.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Abha crest
Abha
ABH