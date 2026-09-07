Hislop, Ronaldo'nun FA Cup kazanan ve bir dönem Wimbledon'un sert adamı olan Jones'un izinden gidebileceğini öne süren ilk isim değil; zira Jones, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds ve Mean Machine dahil 90'dan fazla film ve televizyon projesinde yer aldı.

Ronaldo'nun eski Manchester United takım arkadaşı Mikael Silvestre daha önce GOAL'e şunları söyledi: “Bence onun için sınır gökyüzü. Dokunduğu ya da kendini adadığı her şey başarılı bir işe dönüşüyor.

“Sanırım bir süre önce Dubai ödüllerindeyken oyuncu olmaktan bahsetmişti. Oyuncu olmak istediğini söyledi. Bence bir sonraki hamlesi bu. Vinnie Jones oyuncu olabildiyse, Cristiano gibi yakışıklı bir adam da kesinlikle bunu yapabilir.”

Dünya Kupası kazanan Emmanuel Petit de aynı konu hakkında, bir noktada daha büyük önemli ödüllerin de kazanılmasının mümkün olabileceğini söyleyerek şunları ifade etti: “Bence onda karizma ve aura var. Ronaldo, sosyal medyadaki en ünlü kişi. Onun büyük Hollywood yıldızlarının ortasında olduğunu hayal edebiliyor musunuz? O adamlara kanıtlayacağı hiçbir şey olmazdı. ‘Biliyorum, sen büyük bir starsın ama ben Cristiano Ronaldo'yum. Muhtemelen futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyim. Ben bir milyarderim. Futbolda kazanabileceğim her şeyi kazandım. Peki sen kimsin?’ diyebilir.

“Oscarlar mı? Bir gün. Dürüst olmak gerekirse, onun hayatı üzerine bir film yapılabilir. Zihinsel olarak ondan daha güçlü birini hiç görmedim. Bu adam, zihinsel açıdan gördüğüm en güçlü insan.”