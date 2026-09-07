Getty/GOAL
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‘Vinnie Jones’un yardımcısı!’ - Portekizli GOAT’un geleceği için gişe filmleri gündeme gelirken Cristiano Ronaldo’nun Hollywood’da olması ihtimal dışı değil
Ronaldo, büyüyen iş portföyüyle övünüyor
Ronaldo, Tinseltown’ın A listesi yıldızları arasında hiç de sırıtmaz; ünlü statüsüyle dünyadaki herkesle boy ölçüşebilecek durumda. Yıllar içinde Instagram’dan YouTube’a kadar çeşitli sosyal medya platformlarında devasa takipçi kitleleri oluşturdu.
CR7, kendi başına bir marka olan, seçtiği mesleğin sınırlarını aşarak spor ikonundan çok daha fazlasına dönüştüğü için ticari dünyadaki en pazarlanabilir isimlerden biri haline geldi.
Rekorları altüst eden kramponlarını son kez asacağı gün çok da uzak değil; bunu kendisi de kabul ediyor. Zaten sürekli büyüyen portföyünde birkaç ticari girişime sahip ve yeni bir meydan okuma ararken birçok farklı yola yönelebilir.
- Getty
Ronaldo sinema sektörüne girmeyi hedefleyecek mi?
Bunlardan biri Los Angeles’a uzanabilir; zira Ronaldo’nun gişe filmlerine adım atma konusunda şansını deneyebileceği öne sürülüyor. Peki bu ne kadar olası? Bu soru eski MLS yıldızı Hislop’a yöneltildiğinde, https://casinolegal.ro/cazinouri/bonusuri/bonus-pariuri-sportive aracılığıyla konuşan eski Premier League kalecisi, GOAL’e şunları söyledi: “Bakın, bence Cristiano Ronaldo hâlâ gezegendeki en ünlü insanlardan biri. Ve ne yapacağı tamamen kendisine bağlı. Gerçek şu ki, kesinlikle para sıkıntısı çekmiyor.
“Dolayısıyla ne yapmaya karar verirse versin, bunu sevgisi ve tutkusu için yapacaktır. Sonu Hollywood’da olur mu olmaz mı, bunu söyleyemem. Ama Hollywood’da Vinnie Jones’un yardımcısı olması gerekse bile, istediği her şeyi yapma hakkını kazandı.”
Ronaldo'nun gelecekte Oscar'lara aday olabileceği öne sürüldü
Hislop, Ronaldo'nun FA Cup kazanan ve bir dönem Wimbledon'un sert adamı olan Jones'un izinden gidebileceğini öne süren ilk isim değil; zira Jones, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds ve Mean Machine dahil 90'dan fazla film ve televizyon projesinde yer aldı.
Ronaldo'nun eski Manchester United takım arkadaşı Mikael Silvestre daha önce GOAL'e şunları söyledi: “Bence onun için sınır gökyüzü. Dokunduğu ya da kendini adadığı her şey başarılı bir işe dönüşüyor.
“Sanırım bir süre önce Dubai ödüllerindeyken oyuncu olmaktan bahsetmişti. Oyuncu olmak istediğini söyledi. Bence bir sonraki hamlesi bu. Vinnie Jones oyuncu olabildiyse, Cristiano gibi yakışıklı bir adam da kesinlikle bunu yapabilir.”
Dünya Kupası kazanan Emmanuel Petit de aynı konu hakkında, bir noktada daha büyük önemli ödüllerin de kazanılmasının mümkün olabileceğini söyleyerek şunları ifade etti: “Bence onda karizma ve aura var. Ronaldo, sosyal medyadaki en ünlü kişi. Onun büyük Hollywood yıldızlarının ortasında olduğunu hayal edebiliyor musunuz? O adamlara kanıtlayacağı hiçbir şey olmazdı. ‘Biliyorum, sen büyük bir starsın ama ben Cristiano Ronaldo'yum. Muhtemelen futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyim. Ben bir milyarderim. Futbolda kazanabileceğim her şeyi kazandım. Peki sen kimsin?’ diyebilir.
“Oscarlar mı? Bir gün. Dürüst olmak gerekirse, onun hayatı üzerine bir film yapılabilir. Zihinsel olarak ondan daha güçlü birini hiç görmedim. Bu adam, zihinsel açıdan gördüğüm en güçlü insan.”
- Getty/GOAL
Ronaldo, MLS'te Messi ile yeniden bir araya gelebilir mi?
Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr ile 2027 yazına kadar sözleşme altında. Resmî maçlarda kariyerindeki 1.000 gole ulaşma hedefini sürdürürken, bu kilometre taşına erişmeden emekli olmayacak.
Henüz futbolu bırakmaya niyeti olmadığından, onu bir futbol macerası daha bekliyor olabilir ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılacak bir transfer, Lionel Messi ile rekabetini MLS'te yeniden alevlendirebilir, aynı zamanda dünya genelindeki izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirip Hollywood'a uzanan potansiyel bir yol da açabilir.
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