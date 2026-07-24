Getty/GOAL
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“Vinnie Jones bile oyuncu olabiliyorsa!” - Cristiano Ronaldo’nun futbol kulübü sahibi olmak yerine gelecekte Hollywood filmlerine yönelmesi yönünde destek var
Ronaldo, emekli olmadan önce 1.000 gol barajını aşmayı hedefliyor
Şu an için, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr ile sözleşmesi devam ediyor. Dünya futbolundaki en yüksek ücretli sözleşmesinin bitmesine 12 ay kaldı. 41 yaşındaki forvetin hâlâ ulaşması gereken hedefleri var.
Bu listenin en başında 1.000 resmi maç golüne ulaşmak yer alırken, en büyük oğlu Cristiano Junior da kendi potansiyelini ortaya koyup profesyonel futbolda bir atılım yapabilirse, onunla birlikte oynama fırsatları da değerlendirilecektir.
Ronaldo'nun 40'lı yaşlarının ortalarına ve ötesine uzanan bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varılabilir; zira 223 milli maç ve 146 golden oluşan uluslararası kariyeri henüz sona ermiş değil. Euro 2028 ve 2030'da ev sahibi olacağı Dünya Kupası gibi daha büyük turnuvalarda yer alması da ihtimal dışı değil.
Ancak, rekorları alt üst eden kramponların son kez rafa kaldırılması gereken bir gün mutlaka gelecektir. O zamana kadar Ronaldo, Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş olabilir; bu da Lionel Messi ile olan ikonik rekabetinin MLS’de yeniden alevlenmesine olanak tanıyacak ve Kaliforniya’da cazip transfer seçenekleri bulunacaktır.
Böyle bir geçiş, CR7’nin Tinseltown’a adım atmasına olanak tanıyacaktır. Kendi stüdyosunu kurarak sinema sektörüne çoktan adım atmış olan Ronaldo, sahip olduğu kitlesel çekicilik sayesinde, küresel bir izleyici kitlesini hedefleyen gişe rekorları kıran yapımlarda rol almak için en uygun adaylardan biri konumundadır.
- Getty/GOAL
Ronaldo, Hollywood oyuncusu olacak mı?
Ronaldo’nun bu yolu izleyip izlemeyeceği sorusu üzerine, eski Manchester United takım arkadaşı Silvestre – BetVictor Online Casino’nun izniyle GOAL’a yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bence onun için sınır yok. Dokunduğu ya da kendini adadığı her şey başarılı bir iş haline geliyor.
“Sanırım bir süre önce Dubai Ödülleri’nde aktör olmak istediğinden bahsetmişti. Aktör olmak istediğini söylemişti. Bence bir sonraki adımı bu olacak. Vinnie Jones aktör olabiliyorsa, Cristiano gibi yakışıklı bir adamın da bu işi yapabileceğinden eminim.”
Ronaldo gelecekte bir Oscar ödülü kazanabilir mi?
Dünya Kupası şampiyonu Emmanuel Petit, Ronaldo’nun oyunculuğa yönelmesi ve muhtemelen daha prestijli ödüller kazanması konusunda daha önce şöyle demişti: “Asıl şaşırtıcı olan, neden filmlerde çok daha fazla sporcu görmediğimizdir. Rapçileri görüyoruz, influencer’ları görüyoruz, sinema dünyasına giren pek çok tanınmış isim görüyoruz ama sporcuları görmüyoruz. Neden?
“Biz de insanları eğlendiriyoruz. Sporda buna uygun karakterlere sahibiz. Eric Cantona’nın bunu yaptığını biliyorum; Vinnie Jones, David Ginola ve Frank Leboeuf de bunu yaptı. Neden daha fazlası bunu yapamıyor?
“Ronaldo adına mutluyum. Bence onda karizma ve aura var. Ronaldo, sosyal medyadaki en ünlü kişi. Onun büyük Hollywood yıldızlarının arasında olduğunu hayal edebiliyor musunuz? O adamlara kanıtlayacak hiçbir şeyi olmazdı. Şöyle diyebilir: ‘Senin büyük bir yıldız olduğunu biliyorum, ama ben Cristiano Ronaldo’yum. Muhtemelen futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyim. Ben bir milyarderim. Futbolda kazanabileceğim her şeyi kazandım. Peki sen kimsin?’
“Oscar mı? Bir gün. Açıkçası, onun hayatı üzerine bir film çekilebilir. Zihinsel olarak ondan daha güçlü birini hiç görmedim. Bu adam, zihinsel açıdan şimdiye kadar gördüğüm en güçlü insan.”
- Getty
Rekor kıran Ronaldo, şüphecileri susturdu
Ronaldo, şüphecileri susturarak ve kafasına koyduğu her şeyi başararak bir kariyer inşa etti. Hollywood’a yönelirse, başarılı olacağına inanmak için her türlü neden var.
Onun bir Oscar ödülü almasını hayal etmek şimdilik biraz zor gelebilir, ancak futbol dünyasında başardıklarını öngörebilen çok az kişi vardı ve dünyanın en tanınmış ünlülerinden biri söz konusu olduğunda hiçbir ihtimal göz ardı edilemez.
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