“Vinnie Jones bile oyuncu olabiliyorsa!” - Cristiano Ronaldo’nun futbol kulübü sahibi olmak yerine gelecekte Hollywood filmlerine yönelmesi yönünde destek var

Şu an için, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr ile sözleşmesi devam ediyor. Dünya futbolundaki en yüksek ücretli sözleşmesinin bitmesine 12 ay kaldı. 41 yaşındaki forvetin hâlâ ulaşması gereken hedefleri var.

Bu listenin en başında 1.000 resmi maç golüne ulaşmak yer alırken, en büyük oğlu Cristiano Junior da kendi potansiyelini ortaya koyup profesyonel futbolda bir atılım yapabilirse, onunla birlikte oynama fırsatları da değerlendirilecektir.

Ronaldo'nun 40'lı yaşlarının ortalarına ve ötesine uzanan bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varılabilir; zira 223 milli maç ve 146 golden oluşan uluslararası kariyeri henüz sona ermiş değil. Euro 2028 ve 2030'da ev sahibi olacağı Dünya Kupası gibi daha büyük turnuvalarda yer alması da ihtimal dışı değil.

Ancak, rekorları alt üst eden kramponların son kez rafa kaldırılması gereken bir gün mutlaka gelecektir. O zamana kadar Ronaldo, Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş olabilir; bu da Lionel Messi ile olan ikonik rekabetinin MLS’de yeniden alevlenmesine olanak tanıyacak ve Kaliforniya’da cazip transfer seçenekleri bulunacaktır.

Böyle bir geçiş, CR7’nin Tinseltown’a adım atmasına olanak tanıyacaktır. Kendi stüdyosunu kurarak sinema sektörüne çoktan adım atmış olan Ronaldo, sahip olduğu kitlesel çekicilik sayesinde, küresel bir izleyici kitlesini hedefleyen gişe rekorları kıran yapımlarda rol almak için en uygun adaylardan biri konumundadır.