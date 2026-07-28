Gelecek sezonun başında yürürlüğe girecek yeni değişiklikler uyarınca hakemler, kale vuruşlarının ve taç atışlarının hızlı bir şekilde, yani beş saniye içinde kullanılmasına dikkat edecek. Bu gerçekleşmezse topun kontrolü rakip takıma geçecek ve rakip, kale vuruşu yerine taç atışı veya köşe vuruşu kullanacak. Bu düzenlemenin amacı zaman kaybını azaltmak.

Oyuncu değişiklikleri de daha hızlı yapılacak: Oyundan çıkacak olan oyuncu, sahayı on saniye içinde terk etmek zorunda. Değişiklikte gecikirse, ancak bir dakika sonra veya oyun durduğunda sahaya girmesine izin verilecek. O ana kadar takım bir eksik oyuncuyla oynayacak.

Sakatlıkların tedavisi sırasında ise sahada tedavi gören veya sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan oyuncular, sahayı en az bir dakika terk etmek zorunda. Kaleciler ile rakibin sarı ya da kırmızı kart aldığı bir faul sonrası tedaviye ihtiyaç duyan oyuncular bu kuralın dışında tutulacak. Ayrıca penaltı atışını kullanacak olan sakatlanmış oyuncu da oyuna devam edebilecek.

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