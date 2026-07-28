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Vinicius yasasının evcilleştirilmesi: Alman Ligi Dünya Kupası tartışmasına dahil oluyor

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Almanya

FIFA'nın yapacağı değişikliklere ilişkin net tutum

2026 Dünya Kupası'nda uygulanan yeni kurallar, tüm büyük liglerde ve dünya genelinde olduğu gibi Almanya'da da geniş bir tartışma başlatıyor.

Alman Futbol Federasyonu, FIFA'nın hangi değişikliklerinin yeni sezon 2026-2027'de Alman Ligi'nde (Bundesliga) uygulanacağına, hangilerinin ise uygulanmayacağına karar verdi.

Pazartesi günü Frankfurt'ta Alman Futbol Federasyonu hakem şirketi ile şirketin genel müdürü Knut Kircher (57) ve Bundesliga'ya bağlı "Futbol Komitesi" arasında yapılan toplantıda, Dünya Kupası sırasında kurallarda meydana gelen değişiklikler görüşüldü.

  • Ağzı kapatma: tartışmalı kural

    Öne çıkan kararlar arasında şunlar yer aldı: köşe vuruşlarının video yardımcı hakem (VAR) teknolojisi incelemesinden istisna tutulmaya devam edilmesi. Bu karar, video yardımcı hakem teknolojisi müdahalelerinin sayısındaki artışı önlemeyi amaçlıyor.

    Bild gazetesi şunları yazdı: "Sportmenliğe aykırı davranışlar konusunda net bir politika var. Rakiple girdiği bir tartışma sırasında elleriyle veya formasıyla ağzını kapatan oyuncular kırmızı kart görmeyecek, sadece sarı kart alabilecekler. Dünya Kupası'nda iki oyuncu, rakiple bir tartışma sırasında elleriyle ağzını kapattığı için oyundan atılmıştı."

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  • Mercek altında: Takım kaptanının hakemlere karşı kuralları ve davranışları

    Alman Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Kircher, hakemlerin yeni sezonda özellikle nelere odaklanmaları gerektiğini açıklıyor. Odak noktası, Dünya Kupası'nda sıkça göz ardı edilen kaptanlık pazıbandı kuralının tutarlı bir şekilde uygulanması. Ayrıca, sportmenlik dışı davranışlar daha ağır cezalarla karşılanacak. Bu, diğer hususların yanı sıra, serbest vuruşlar sırasında oyunun hızlı bir şekilde yeniden başlamasının kasıtlı olarak geciktirilmesini ve hakemlere karşı homurdanma ya da elleri küçümseyici bir şekilde sallama gibi saygısız davranışları kapsıyor.

    Bild haberine şöyle devam etti: "Kaleciyle ilgili durumlara ilişkin bir diğer nokta daha var. Hakemler, hücumcunun rakip kalecinin yanında mı, arkasında mı yoksa önünde mi konumlandığını daha titiz bir şekilde ayırt etmeli. Bu duruma izin veriliyor. Ancak bir oyuncu, vücudunu fiilen kaleciye doğru hareket ettirir, onu engeller ve böylece topu tutmasını ya da uzaklaştırmasını önlerse, faul verilir."

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  • Zaman kaybettirme girişimlerinin önlenmesi

    Gelecek sezonun başında yürürlüğe girecek yeni değişiklikler uyarınca hakemler, kale vuruşlarının ve taç atışlarının hızlı bir şekilde, yani beş saniye içinde kullanılmasına dikkat edecek. Bu gerçekleşmezse topun kontrolü rakip takıma geçecek ve rakip, kale vuruşu yerine taç atışı veya köşe vuruşu kullanacak. Bu düzenlemenin amacı zaman kaybını azaltmak.

    Oyuncu değişiklikleri de daha hızlı yapılacak: Oyundan çıkacak olan oyuncu, sahayı on saniye içinde terk etmek zorunda. Değişiklikte gecikirse, ancak bir dakika sonra veya oyun durduğunda sahaya girmesine izin verilecek. O ana kadar takım bir eksik oyuncuyla oynayacak.

    Sakatlıkların tedavisi sırasında ise sahada tedavi gören veya sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan oyuncular, sahayı en az bir dakika terk etmek zorunda. Kaleciler ile rakibin sarı ya da kırmızı kart aldığı bir faul sonrası tedaviye ihtiyaç duyan oyuncular bu kuralın dışında tutulacak. Ayrıca penaltı atışını kullanacak olan sakatlanmış oyuncu da oyuna devam edebilecek.

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