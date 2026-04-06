Vinícius, Yamal'a bir mesaj gönderdi... Sözleşme uzatmasının perde arkasını ve Alonso ile Mbappé ile olan ilişkisini anlattı

Brezilyalı yıldız, yarınki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, takımın rakibin gücünün farkında olduğunu, ancak aynı zamanda bu tür maçlarla başa çıkmak için yeterli deneyime sahip olduğunu söyledi ve bu önemli karşılaşmaya yakışır güçlü bir performans sergilemeyi umduğunu dile getirdi.

Vinícius, performansındaki dalgalanmalardan bahsederek, futbolda iyi günlerin olduğu gibi daha kötü günlerin de olduğunu vurguladı ve bunun La Liga'da Mallorca'ya karşı alınan mağlubiyette de görüldüğünü belirtti.

Takımın ara dönemden döndükten sonra henüz tam olarak konsantre olamadığını belirten Vinicius, bu seviyede konsantrasyon eksikliğinin basitçe maç kaybı anlamına geldiğini vurguladı. Bu, Bayern maçı öncesinde açık bir mesaj niteliğinde.