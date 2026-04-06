Vinícius, Yamal'a bir mesaj gönderdi... Sözleşme uzatmasının perde arkasını ve Alonso ile Mbappé ile olan ilişkisini anlattı

Brezilyalı oyuncu Vinícius Júnior, yarın Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih karşısında taraftar desteğinin belirleyici bir unsur olacağını vurguladı ve bu turnuvadaki maçlarda takımın kendi sahasında yaratılan atmosferin büyük bir fark yarattığını belirtti.
Bayern'in gücünün farkındayız... ama
Brezilyalı yıldız, yarınki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, takımın rakibin gücünün farkında olduğunu, ancak aynı zamanda bu tür maçlarla başa çıkmak için yeterli deneyime sahip olduğunu söyledi ve bu önemli karşılaşmaya yakışır güçlü bir performans sergilemeyi umduğunu dile getirdi.
Vinícius, performansındaki dalgalanmalardan bahsederek, futbolda iyi günlerin olduğu gibi daha kötü günlerin de olduğunu vurguladı ve bunun La Liga'da Mallorca'ya karşı alınan mağlubiyette de görüldüğünü belirtti.
Takımın ara dönemden döndükten sonra henüz tam olarak konsantre olamadığını belirten Vinicius, bu seviyede konsantrasyon eksikliğinin basitçe maç kaybı anlamına geldiğini vurguladı. Bu, Bayern maçı öncesinde açık bir mesaj niteliğinde.
Harry Kane'in muhtemel yokluğu
Vinícius Júnior, Harry Kane'in oynamama ihtimaline değindi ve bunun Bayern Münih'in saha içindeki gücünü pek değiştirmeyeceğini vurguladı.
Kein'in çok sayıda gol atan belirleyici bir oyuncu olduğunu ve onun yokluğunun takımın kadrosunda bazı değişikliklere yol açabileceğini, ancak bunun rakibin tehlikesini azaltmayacağını açıkladı. Bayern'in birden fazla pozisyonda oynayabilen ve fark yaratabilecek yetenekli oyunculara sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Vinicius, Real Madrid'in her türlü senaryoya hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı, çünkü Alman takımının hücumunu hangi oyuncunun yöneteceği ne olursa olsun maçın çok zor geçeceğini belirtti.
Sözleşmenin yenilenmesi
Vinícius, geleceği hakkında açık sözlü bir şekilde konuştu ve kendisini Real Madrid dışında bir yerde görmediğini, kulüpte uzun yıllar kalmak istediğinin açık olduğunu vurguladı.
Mevcut sözleşmesinin bir yıl daha sürdüğünü ancak bu konuda herhangi bir endişe duymadığını belirten oyuncu, kulüp yönetimine ve başkanına büyük güven duyduğunu ifade etti.
Yenileme konusunun yakında gündeme geleceğini ekleyen oyuncu, Real Madrid'in kendisi için sadece bir kulüp değil, içinde tarih yazmak istediği "hayallerinin kulübü" olduğunu vurguladı.
Chabi Alonso
Vinícius, eski teknik direktörü Xabi Alonso ile geçirdiği dönemden bahsetmekten kaçınmadı ve çoğu kez sadece birkaç dakikalık sürelerle sahaya çıktığı için yeterli fırsat bulamadığını itiraf etti.
Ayrıca, teknik direktörün tarzının kendisiyle tam olarak uyuşmadığını, özellikle iletişim açısından, belirtti ve her teknik direktörün kendine özgü bir tarzı olduğunu, ancak kendisinin istediği ilişkiyi kuramadığını açıkladı.
Buna rağmen, bu deneyimin tamamen olumsuz olmadığını, aksine kişisel ve profesyonel düzeyde önemli dersler çıkardığını ve kariyerinde bunlardan yararlanmayı umduğunu vurguladı.
El Clásico'nun öfkesi
Vinícius Júnior, El Clásico sırasında yaşadığı öfke patlaması hakkında konuştu ve bunun kariyerinde iyi bir an olmadığını, olayın hemen ardından herkesten özür dilediğini vurguladı.
Doğası gereği maçlardan çıkmayı sevmediğini ve her zaman sonuna kadar devam etmek istediğini belirten oyuncu, bunun kendisini öfkeli bir tepki vermeye ittiğini açıkladı, ancak sakinliğini geri kazandıktan sonra hatasını tamamen fark ettiğini itiraf etti. Brezilyalı yıldız, hala öğrenme aşamasında olduğunu vurgulayarak, geçen her günün gelişmek ve iyileşmek için yeni bir fırsat olduğunu belirtti.
Arbeloa ile ilişkisi
Vinícius, teknik direktör Arbeloa ile olan mevcut ilişkisini överek, bunun farklı bir ilişki olduğunu ve karşılıklı açıklık ve güvene dayandığını vurguladı; bu da sahada en iyi performansını sergilemesine yardımcı oluyor.
Bu ilişkinin kendisine Carlo Ancelotti ile olan ilişkisini hatırlattığını belirten oyuncu, takım içindeki rolleriyle ilgili net talimatlar aldığını ve bunun kendisine büyük bir rahatlık sağladığını söyledi. Ayrıca antrenmanlarda ve maçlarda her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını ve sürekli gelişmek için aynı zihniyetle çalışmaya devam edeceğini ekledi.
Kuraklık dönemi
Vinícius, son zamanlarda özellikle gol atma konusunda zor bir dönem geçirdiğini itiraf etti ve bunun gol atamadığı en uzun dönemlerden biri olduğunu belirtti.
Ancak bu tür anların her oyuncunun kariyerinin bir parçası olduğunu ve asıl önemli olanın bunlarla nasıl başa çıkıldığı olduğunu vurguladı.
Bu dönemde hem zihinsel hem de teknik açıdan çok şey öğrendiğini belirten oyuncu, büyük oyuncuların uzun süre dibe batmadığını, aksine daha güçlü bir şekilde geri döndüklerini vurguladı. Önümüzdeki dönemde, özellikle Bayern Münih ile oynanacak maçtan itibaren bunu kanıtlamaya çalışacağını da sözlerine ekledi.
En iyi defans oyuncusu
Vinícius Júnior, Éder Militão'nun geri dönüşünden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, bunun sadece teknik açıdan değil, ikisi arasındaki kişisel ilişkiye de uzandığını vurguladı.
Militão'nun en yakın arkadaşlarından biri olduğunu belirten Junior, onu dünyanın en iyi savunma oyuncusu olarak nitelendirdi ve onun varlığıyla takımın daha güçlü ve sağlam hale geldiğini vurguladı.
Ayrıca, Jude Bellingham ve Dani Ceballos gibi kilit oyuncuların arka arkaya geri dönmesinin, Real Madrid'e sezonun kritik bir döneminde büyük bir ivme kazandırdığını ve takımı daha bütünlüklü hale getirerek gelecek zorluklara hazır hale getirdiğini ekledi.
Irkçılık ve Yamal
Vinícius Júnior, ırkçılık meselesinin futbol ve toplumdaki en karmaşık sorunlardan biri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, bu soruna karşı gösterilen tüm çabalara rağmen rahatsız edici bir şekilde tekrarladığını belirtti.
Brezilyalı yıldız, Lamine Yamal gibi diğer oyuncuların da bu mücadeleyi sürdürmesini umduğunu belirterek, sorumluluğun tek bir oyuncunun omuzlarında olmadığını vurguladı. Ayrıca, sosyal farklılıkların büyük bir rol oynadığını, oyuncuların sahip olduğu ayrıcalıklara rağmen, yoksul kesimlerden gelen siyahi oyuncuların diğerlerine göre daha fazla mağduriyet yaşadığını ekledi.
Vinícius, İspanya, Almanya veya Portekiz gibi belirli ülkeleri ırkçılıkla suçlamadığını vurguladı, ancak ırkçıların her yerde olduğunu ve çözümün bu olguyu sona erdirmek için toplu olarak bir araya gelmekten geçtiğini, böylece oyuncuların veya başka herhangi birinin bu tür durumlarla bir daha karşılaşmak zorunda kalmayacağını belirtti.
Mbappé'nin rolü
Vinícius Júnior, Kylian Mbappé ile olan ilişkisi hakkında konuştu ve saha dışında söylenenlerin sahada yaşananların gerçeğini yansıtmadığını vurgulayarak, Fransız yıldızın takım için büyük bir kazanç olduğunu belirtti.
Mbappé'nin golleri ve belirleyici etkisiyle, özellikle büyük maçlarda takıma güven aşılama konusunda önemli bir rol oynadığını açıklayan Vinícius, bu tür karşılaşmaların her zaman büyük oyuncuların dokunuşlarıyla sonuçlandığını ve Mbappé'nin de en önde gelenlerden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, takımın tüm dikkatinin, azami hazırlık gerektiren zorlu bir karşılaşmaya odaklandığını da sözlerine ekledi.