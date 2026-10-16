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Vinicius'un çöküşü Real Madrid ve Mourinho'yu zor bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor

FEATURES
La Liga
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid
İspanya
Brezilya

Dokunulmaz yıldızdan Real Madrid'in sırtında bir yüke: Vinicius'a ne oluyor?

Bundan iki yıldan biraz fazla bir süre önce hayal etmek çok güçtü, ancak Vinicius Junior'ın Real Madrid'deki durumu şu anda son derece hassas bir dönemden geçiyor.

Haberi aktaran Sport gazetesi, Brezilyalı oyuncunun kendi takımının taraftarları tarafından bile eleştirilerin hedefi haline geldiğini ve kendisini son derece zorlu haftaların beklediğini belirtti.

Hem kulüp hem de Jose Mourinho artık soruna bir çözüm bulmak zorunda; aksi halde durum sürdürülemez hale gelebilir.

Olimpico Stadı'nda Roma karşısında oynanan maç, Brezilyalı forvetin 2024 Ballon d'Or'uyla ilgili o meşhur olaydan bu yana yaşadığı düşüş sürecinde bir adım daha oldu. Ödülü kazanmaya adım adım yaklaştığına inandığı sırada, Rodri'nin ödülü elinden alışını izlemişti.

Gasperini'nin takımının ikinci golündeki pozisyonda topu kaybetmesi ise tüm gözlerin tamamen kendisine çevrilmesine neden oldu.

Mourinho ise hoşnutsuzluğunu gizlemeye bile çalışmadı; pozisyonu taklit ederek yeniden canlandırdığı sırada oyuncuya ve yedek kulübesinde bulunanlara yönelik jestleri, ardından da Vinicius'u oyundan çıkarma kararı, net bir mesaj iletmeye yetti.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Mourinho'nun uykusunu kaçıran sorun

    Portekizli teknik direktörün daha sonra basın toplantısında Vinicius'u savunmakta ısrar etmesine ve Brezilyalı oyuncunun oyundan çıkarılması nedeniyle duyduğu öfkenin önemini azaltmaya çalışmasına rağmen, Mourinho durumun kolay olmadığının gayet iyi farkında.

    Takım içindeki konumu açısından Vinicius, oynadığı dakikaları kısaltmanın zor olduğu bir oyuncu. Ancak mevcut seviyesine bakıldığında, bir dizi oyuncunun arkasında yer alması gerekiyor; hatta şu ana kadar kenarda kalan bazı takım oyuncularının tercih sıralamasında onun önüne geçmeyi hak edip etmediğini sorgulamayı bile gerektiriyor.

    Olumlu sonuçlar devam ettiği sürece Mourinho, Vinicius'u sahada tutmanın yükünü kaldırabilir. Ancak Portekizli teknik direktör, takımının daha fazla zarar görme olasılığını sezdiği anda, ilk kararlarından biri oyuncudan vazgeçmek oldu.

    Bunu, derbideki yenilgi şokunun ve ardından gelen eleştirilerin sonrasında Real Madrid'in kazanmaya ihtiyaç duyduğu Villarreal maçında onu yedek kulübesinde tutarak yaptı.

    Aynısını Roma karşısında da tekrarladı; takımının sonucu çevirmek zorunda olduğunun bilincinde olarak, hatasının ardından oyundan çıkardığı ilk oyuncu Vinicius oldu.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Vinicius, Mourinho'nun taktik seçeneklerini kısıtlıyor

    Vinicius artık takımı kısıtlayan ve sahada bulunduğunda ekibe yük olan bir oyuncu haline geldi. Mourinho da basın toplantısında bunu kabul etti ve Gasperini'nin Real Madrid savunmasını o kanattan çözdüğünü, kanattaki takım arkadaşının desteğinden yoksun kalan Cucurella üzerinde baskı kurduğunu belirtti.

    Portekizli teknik adam, kanamayı durdurmak amacıyla kanatlarda Vinicius ile Diomande arasında yer değişikliği yaptı, ancak işler daha da zorlaştığında Brezilyalı oyuncuyu doğrudan oyundan almaktan başka seçeneği kalmadı.

    Savunma anlamında ise Vinicius neredeyse tamamen yok hükmünde; bu, mevcut teknik direktörünün önceden farkında olduğu bir noktaydı.

    Mourinho'nun bu zayıf noktayı geçen sezon Real Madrid - Benfica karşılaşmasında da kullanmış olması tesadüf değil. Kraliyet ekibinin başına geçtiğinde ise Jude Bellingham'ın ikinci bir sol bek gibi savunma yapmak zorunda kaldığı dönemin sona erdiğini vurgulamıştı.

    Vinicius'un durumu bir ölçüde Kylian Mbappe'nin durumuna benziyor; tek fark, Fransız oyuncunun hücumda halen katkı sunmaya devam etmesi ve Brezilyalının şu an için bu seviyeye yaklaşmayı hayal bile edemeyecek olması.

    Hücumda Vinicius ne gol atıyor, ne gol üretiyor, ne de rakipleri zor durumda bırakmayı başarıyor. Birkaç yıl önce dünyayı hayran bırakan o oyuncudan hiçbir şey kalmadı.

    Üstelik bir rakibinin saçını çekmesi nedeniyle kendisine verilen son ceza, onu bir süre lig maçlarından uzak tutacak.

    Bu durum Mourinho'nun işine gelebilir; zira ona teknik tercihlerinde cesur olma imkânı tanıyor ve Real Madrid'in 7 numaralı formasının sahibini koşullar ne olursa olsun oynatmak zorunda kalmayacak.

    Brezilyalı kanat oyuncusunun önünde ise formunu yeniden bulmak ve yolunu düzeltmek için önümüzdeki ay oynanacak Leipzig ve AEK Atina ile Şampiyonlar Ligi maçlarından başka bir şey kalmayacak.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid, Vinicius'a daha fazla tahammül etmeyecek

    Vinicius'un durumunda, saha dışında zor bir dönemden geçtiği göz ardı edilemez; bu da hayatta herkesin başına gelebileceği gibi onun performansını etkileyebilir.

    Ancak oyuncunun sorunu, Real Madrid'in ve taraftarlarının kimseyi beklemiyor olmasında yatıyor. Brezilyalı yıldız, Santiago Bernabeu tribünlerinin tepkisiyle birçok kez karşılaştı ve bunun kendisine yardımcı olmadığını bizzat kabul etti.

    Fakat kulübün sorunu, takımın en önemli yıldızlarından birinin performans düşüşü karşısında taraftarların duyduğu rahatsızlığı gözlemlemekten çok daha öteye geçiyor. Zira kulüp içinde yapısal bir çıkmazla karşı karşıyayız.

    Oyuncunun Xabi Alonso ile karşı karşıya geldiği olayı herkes hâlâ hatırlıyor. O dönemde Real Madrid yönetimi oyuncunun yanında durma kararı almış, bu da pratikte teknik direktörün feda edilmesiyle sonuçlanmıştı.

    Real Madrid, Vinicius'a sahada ortaya koyduklarıyla uyuşmadığı görülen bir güç verdi; yaz döneminde sözleşmesinin yenilenmesi de bunu teyit etmekten başka bir işe yaramıyor.

    Oyuncunun Beyazlı ekiple olan sözleşmesi, 32. yaşına girmek üzere olacağı 2032 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri düşmeye devam etmesine rağmen takımın en büyük sözleşmelerinden birine sahip bir oyuncu için 6 sezon daha konuşuyoruz.

    Piyasa değeri 2024 yılından bu yana 70 milyon euro geriledi; ayrıca takımın diğer yıldızlarıyla uyum sağlamayı da başaramıyor.

    Tüm bunların ötesinde Vinicius artık Mourinho'nun teknik seçeneklerini kısıtlayan bir unsur hâline geldi. Portekizli teknik adam ise alışılmış görüntüsünden tamamen farklı bir hâlde; sanki kendisini bu sorunla doğrudan yüzleşmek zorunda bulmaktan korkuyor gibi.

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