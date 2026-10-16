Vinicius'un çöküşü Real Madrid ve Mourinho'yu zor bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor

Bundan iki yıldan biraz fazla bir süre önce hayal etmek çok güçtü, ancak Vinicius Junior'ın Real Madrid'deki durumu şu anda son derece hassas bir dönemden geçiyor.

Haberi aktaran Sport gazetesi, Brezilyalı oyuncunun kendi takımının taraftarları tarafından bile eleştirilerin hedefi haline geldiğini ve kendisini son derece zorlu haftaların beklediğini belirtti.

Hem kulüp hem de Jose Mourinho artık soruna bir çözüm bulmak zorunda; aksi halde durum sürdürülemez hale gelebilir.

Olimpico Stadı'nda Roma karşısında oynanan maç, Brezilyalı forvetin 2024 Ballon d'Or'uyla ilgili o meşhur olaydan bu yana yaşadığı düşüş sürecinde bir adım daha oldu. Ödülü kazanmaya adım adım yaklaştığına inandığı sırada, Rodri'nin ödülü elinden alışını izlemişti.

Gasperini'nin takımının ikinci golündeki pozisyonda topu kaybetmesi ise tüm gözlerin tamamen kendisine çevrilmesine neden oldu.

Mourinho ise hoşnutsuzluğunu gizlemeye bile çalışmadı; pozisyonu taklit ederek yeniden canlandırdığı sırada oyuncuya ve yedek kulübesinde bulunanlara yönelik jestleri, ardından da Vinicius'u oyundan çıkarma kararı, net bir mesaj iletmeye yetti.