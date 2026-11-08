Vinicius tehlikesi ve Bellingham'ın sırrı: Real Madrid'in eski oyuncusu, Mourinho ideal kadrosunu tesadüfen buldu

Real Madrid'in eski oyuncusu Poli Rincon, Jude Bellingham'ın seviyesindeki dikkat çekici gelişmeye vurgu yaparak, Kylian Mbappe'nin arkasında, şu anki mevkisinde oynatılmasının ona büyük bir avantaj sağladığını değerlendirdi; ancak aynı zamanda Vinicius Junior'ın ilk on bire dönmesinin doğurabileceği sonuçlardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bellingham, bu sezon sahada Real Madrid'in durumunu gösteren net bir ölçüt haline geldikten sonra, kendisini beyaz takımın en önde gelen liderlerinden biri olarak kabul ettirdi.

Bu durum, Valencia karşısında yeniden ortaya çıktı; hücumda büyük bir tehlike oluşturdu ve savunma görevlerini yerine getirmekten de geri durmadı, böylece dün alınan 3-0'lık önemli galibiyete katkıda bulundu.

Rincon, İngiliz oyuncunun sahanın geniş alanlarında hareket edebilme ve hem hücum hem de savunma anlamında katkı sunma kabiliyetinin takımın oyun kalitesini yansıttığı görüşünde; Jose Mourinho yönetiminde üstlendiği mevkiyi de övdü.

Real Madrid'in eski oyuncusu, Valencia maçı sırasında "Cadena Cope" radyosundaki konuşmasında şunları söyledi: "Bellingham, önünde alanlar ve dönme kabiliyeti varken Mbappe'nin arkasında oynadığında en iyi halinde oluyor; ama asıl korku yaratan şey, Vinicius döndüğünde ne olacağı."

Ayrıca oku: Kararın kendisine bildirilme anında perde arkasında sürpriz: Görevden alınmasının ardından Hossam Hassan'dan ilk tepki