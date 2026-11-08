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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vinicius tehlikesi ve Bellingham'ın sırrı: Real Madrid'in eski oyuncusu, Mourinho ideal kadrosunu tesadüfen buldu

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
J. Bellingham
Vinicius Junior
İspanya
Portekiz
İngiltere
Brezilya

Brezilyalı yıldızın dönüşüne karşı uyarı!

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Real Madrid'in eski oyuncusu Poli Rincon, Jude Bellingham'ın seviyesindeki dikkat çekici gelişmeye vurgu yaparak, Kylian Mbappe'nin arkasında, şu anki mevkisinde oynatılmasının ona büyük bir avantaj sağladığını değerlendirdi; ancak aynı zamanda Vinicius Junior'ın ilk on bire dönmesinin doğurabileceği sonuçlardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bellingham, bu sezon sahada Real Madrid'in durumunu gösteren net bir ölçüt haline geldikten sonra, kendisini beyaz takımın en önde gelen liderlerinden biri olarak kabul ettirdi.

Bu durum, Valencia karşısında yeniden ortaya çıktı; hücumda büyük bir tehlike oluşturdu ve savunma görevlerini yerine getirmekten de geri durmadı, böylece dün alınan 3-0'lık önemli galibiyete katkıda bulundu.

Rincon, İngiliz oyuncunun sahanın geniş alanlarında hareket edebilme ve hem hücum hem de savunma anlamında katkı sunma kabiliyetinin takımın oyun kalitesini yansıttığı görüşünde; Jose Mourinho yönetiminde üstlendiği mevkiyi de övdü.

Real Madrid'in eski oyuncusu, Valencia maçı sırasında "Cadena Cope" radyosundaki konuşmasında şunları söyledi: "Bellingham, önünde alanlar ve dönme kabiliyeti varken Mbappe'nin arkasında oynadığında en iyi halinde oluyor; ama asıl korku yaratan şey, Vinicius döndüğünde ne olacağı."

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  • Bellingham'ın sırrı

    Son sezonlarda Real Madrid teknik direktörleri, özellikle 4-3-3 sistemine dayalı bir oyun anlayışında Bellingham için en uygun mevkiyi bulmaya yönelik tekrar eden denemelerde bulundu. Bellingham sol orta saha mevkiinde görev yapıyor, zaman zaman da kanada yaklaşıyordu; bu durum ise onun potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyabilme kabiliyetini sınırlıyordu.

    Rakip bölgeye yaklaştırmak amacıyla bazı dönemlerde kullanılan 4-2-2-2 sistemi de arzu edilen hedefe aynı ölçüde ulaşamadı. Rincón'a göre, Real Madrid'in şu anki başarısının sırlarından biri, Bellingham'ın Mbappé'nin arkasından derinden hareket etmesinde yatıyor; burada fiziksel gücünü ve topla ya da topsuz hareket kabiliyetlerini değerlendirmek için gerekli alanları buluyor, ayrıca oyun kurulumundaki rolünü de üstleniyor.

    Oyuncunun ortaya koyduğu performansa olan hayranlığını dile getirerek şunları ekledi: "Azmini ve kişiliğini görüyorum, Bellingham'ı her geçen gün daha çok beğeniyorum."

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  • Real Madrid, Vinicius'un yokluğunda ikna etti

    Rincón'un övgüleri yalnızca Bellingham'la sınırlı kalmadı, takımın genel görünümüne de uzandı. Nitekim Defensa Central sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Beyaz takım net bir fikir, bir sistem ve bir oyun tarzı buldu; güçlü bir kişilikle, mantıklı ve düzenli bir şekilde oynuyor."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Takım daha akıcı hale geldi, farklı bir fikre ve hayal gücüne sahip ve çeşitli yollarla hücum edebiliyor. Bu Real'den son derece memnunum." Ancak bu olumlu durum, Vinicius'un men cezası nedeniyle La Liga maçlarından uzak kalmasıyla aynı döneme denk geldi. Bu da Mourinho'ya farklı hücum seçeneklerini denemek için fırsat tanıdı; bunların arasında Arda Güler'i sağ kanatta, Diomande'yi solda sahaya sürmek ve Bernardo Silva'yı çift pivotta görevlendirmek vardı.

    Bu maçlarda Real Madrid, oyuncular arasındaki takım çalışması ve dayanışma sayesinde savunmada derli toplu bir görüntü çizdi; hücum bölümünde de akıcılığını ve hızını korudu.

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  • Vinicius'un dönüşü Mourinho'yu ikilemde bıraktı

    Vinicius'un Villarreal karşılaşmasında kırmızı kart görmesi ve ardından aldığı men cezası, dört maçta forma giyememesine yol açtı; bu dönem ise Mourinho'ya farklı bir kadro deneme fırsatı verdi.

    Sevilla karşılaşmasında Endrick ilk 11'de sahaya çıktı; ancak Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico, özellikle Bernardo Silva'nın da forma giymesiyle en dikkat çekici durak oldu.

    Rincon bu konuda şu yorumu yaptı: "Real Madrid, neredeyse tesadüfen bir ilk 11 buldu ve belirleyici maç El Clasico oldu." Rincon, takımın yeni dizilişle daha net ve daha uyumlu hale geldiğini düşünüyor.

    Habere göre, milli maç arası Mourinho'ya Vinicius konusundaki tutumunu netleştirme fırsatı veriyor; ister onu ilk 11'e geri döndürerek ister yedek olarak tutarak.

    Portekizli teknik adam, Brezilyalı yıldızı tekrar kadroya katmaya karar verirse, onu takım arkadaşlarının kendisinin yokluğunda sergilediği aynı seviyedeki bağlılık ve takım oyununu ortaya koymaya ikna etme zorluğuyla karşı karşıya kalacak; böylece takımın dengesi onun dönüşüyle etkilenmeyecek.

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Gelecek maçlar
TDV

TDV

Kupa Del Rey

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VAL

VAL

RMA

RMA

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CEL

CEL