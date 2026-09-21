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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Çeviri:

Vinicius sorunundan kaybolan kimliğe: Mourinho'nun Real Madrid'i kurtarmak için 3 haftası var

FEATURES
Analysis
J. Mourinho
Vinicius Junior
F. Valverde
B. Silva
A. Tchouameni
C. Espi
K. Mbappe
Real Madrid
Barcelona
Portekiz
Brezilya
Uruguay
Fransa
İspanya

"Special One", Real Madrid'i doğru yola geri döndürmek için nasıl hareket edecek?

Real Madrid, teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde istikrarsız bir görüntü çiziyor. Ekip, sahanın farklı bölgelerinde fark yaratabilecek yıldızlar ve seçeneklerle dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen, La Liga'nın ilk yedi haftasında kendisinden beklenen seviyeyi henüz ortaya koyabilmiş değil.

Ekip, La Liga'daki serüveninin başında iki maç kaybetti. Başkent derbisinde Atletico Madrid karşısında alınan son yenilgi ise en tartışmalı olanıydı; bunun nedeni yalnızca geniş tartışmalara yol açan bazı hakem kararları değil, aynı zamanda Real Madrid'in maç boyunca sergilediği görüntüydü. Zira ekip, seviyesinden uzak bir görünüm sundu ve büyük ölçüde denge ile etkinlikten yoksun kaldı.

Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve penaltı, derbinin gidişatını değiştirmede ve Atletico Madrid'e daha büyük bir üstünlük sağlamada açık bir rol oynamış olsa da, Mourinho açısından sorun o anlardan başlamıyor. Çünkü Real Madrid zaten öncesinde sıkıntı yaşıyordu; hem savunmada hem de hücumda soluk bir görüntü çizdi, hatlar arasındaki bağ belirgin biçimde eksikti ve oyun anlayışını istenen şekilde dayatamıyordu.

Şimdi ise milli maç arası, Portekizli teknik adam açısından önemli bir zamanlamada geliyor. Zira Mourinho, yeniden ve daha güçlü, daha istikrarlı bir şekilde müsabakalara dönmeden önce, takımın kağıtlarını yeniden dizmek, ilk haftalarda ortaya çıkan hataları gidermek ve savunma ile hücum arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için üç haftaya yakın bir süreye sahip.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Vinicius Junior'ın çıkmazı

    Vinicius Junior, uluslararası ara döneminde José Mourinho'nun hızlı müdahalesine ihtiyaç duyulan dosyaların başında geliyor. Zira Brezilyalı yıldız, sezon başından bu yana her zamanki seviyesinden tamamen uzak bir görüntü çizerek yalnızca bir gol kaydetti; ayrıca birçok kolay fırsatı harcadı ve çok sayıda top kaybı yaşadı; bu da onu hücum bölgesinde beklenen etkiden uzak bıraktı.

    Vinicius'un krizi yalnızca hücum katkısıyla da sınırlı değil. Zira Real Madrid, oyuncunun gerekli defansif desteği yeterli düzeyde vermemesi nedeniyle sol kanatta belirgin bir sorun yaşıyor. Bu durum, arkasında rakiplerin sürekli olarak faydalanabileceği bir boşluk bırakıyor. Bu, Madrid derbisinde net biçimde ortaya çıktı; Atletico Madrid o kanatta boşluklar buldu ve bu boşluklar üzerinden Real Madrid savunmasına baskı kurmayı başardı.

    Vinicius'a yöneltilen eleştiriler son dönemde arttı. Real Madrid taraftarının oyuncuya karşı sabrını kaybetmeye başladığından bahseden basın haberlerinin yanı sıra, Yan Diomande'ye Brezilyalı oyuncunun yerine ilk 11'de forma şansı verilmesi yönünde talepler de gündemde. Özellikle Mourinho'nun artık durumu değerlendirmek ve müsabakalara yeniden başlandığında takımın görünümü üzerinde büyük etkisi olabilecek bir karar almak için elinde uluslararası ara dönemi bulunuyor.

    Top ise Mourinho'nun sahasında. Peki Portekizli teknik adam, oyuncunun seviyesini yeniden bulup krizinden çıkmasını bekleyerek Vinicius'a olan güvenini tazelemeye devam mı edecek, yoksa onu yedek kulübesine oturtup Diomande'ye şans vererek daha cesur bir karar mı alacak; bu kararın Brezilyalı oyuncunun hırsını yeniden alevlendireceği ve onu ilk 11'deki yerini tekrar geri kazanmak için mücadeleye iteceği ümidiyle.

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    Orta saha kombinasyonu

    Görünüşe göre José Mourinho son dönemde orta sahada Aurélien Tchouaméni ve Fede Valverde ikilisinde karar kıldı; önlerinde de Jude Bellingham yer alıyor. Ancak bu kombinasyon şimdilik Real Madrid için en ideal seçenek gibi görünmüyor, özellikle de Fransız ve Uruguaylı ikilinin fiziksel güçten sürekli koşabilme yeteneğine, ikili mücadelelerdeki üstünlükten alan kapatmaya kadar pek çok benzer özelliğe sahip olması nedeniyle.

    Buna karşılık Real Madrid, orta sahadan düşünebilen ve tempoyu belirleyebilen bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. İşte burada Bernardo Silva'nın önemi ortaya çıkıyor; kendisi tamamen farklı özelliklere sahip. Baskı altında topu tutabiliyor ve maçların ritmini kontrol edebiliyor, ayrıca hatları kıran paslar gönderebiliyor; bu paslar da Real Madrid'in forvetlerini rakip savunmalar karşısında daha avantajlı konumlara sokabilir.

    Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın Bernardo Silva'ya büyük ölçüde güvenmesi ve onu sistemine temel bir rol vermesi tesadüf değildi; çünkü Silva, hatlar arasında bağlantı kurabiliyor ve sahanın farklı bölgelerinden atakları hareketlendirebiliyordu. Bu görev, transfer edildikten sonra Portekizlinin Real Madrid'de üstlenmesi beklenen görevdi; orta sahaya eksik olan yaratıcı boyutu kazandıran motor konumunda olacaktı.

    Ancak Bernardo Silva'nın son maçların çoğunda yedek kulübesinde yer alması, Real Madrid'in orta sahasını topla oyunun biçimini değiştirebilecek etkili bir parçadan yoksun bırakıyor. Bu da Arda Güler'i zaman zaman atakların kurulmasına yardım etmek ve topu son üçlüye taşımak için daha geri bölgelere çekilmeye itiyor. Fakat bu değişim, Türk oyuncuyu hücum yeteneklerini gösterebileceği ve tehlike üretebileceği bölgelerden uzaklaştırıyor.

    Bu nedenle Mourinho'nun, milli maç arasında orta sahanın yapısını yeniden düşünmesi gerekecek; illa Tchouaméni ya da Valverde'den vazgeçerek değil, fiziksel güç ile yaratıcılık arasında denge kurarak ve Bernardo Silva'ya Real Madrid'in onun için transfer yaptığı rolü vererek. Böylece takım doğrudan pas ya da bireysel çözümlere bağımlı kalmayacak; Arda Güler de sık sık geriye dönmek zorunda kalmak yerine ileri konumunu geri kazanacak.

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  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Mourinho'nun Real'i net bir taktikten yoksun

    Real Madrid'in Jose Mourinho ile şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sorun, belki de takımın rakip savunmaları aşmasına yardımcı olacak net bir taktiksel yapının yokluğunda kendini gösteriyor. Çünkü birçok maçta Real'in, gol pozisyonu üretmeye yarayacak tekrarlanan hücum kombinasyonları ve net fikirlerin varlığından ziyade büyük ölçüde bireysel yeteneklere dayandığı görülüyor. Bu da Madrid ekibinin sürekli olarak oyuncularından olağanüstü çözümlere ihtiyaç duymasına yol açıyor.

    Özellikle Kylian Mbappe, Real Madrid'in en öne çıkan bireysel çözüm kaynaklarından biri olarak beliriyor. Ancak yalnızca onun yeteneklerine bel bağlamak, sezon boyunca sürdürülebilir bir plan olamaz. Özellikle de takımın elde ettiği galibiyetlerin çoğu, ister fırsat üretmedeki zorluk isterse maçı sonuçlandırmak için bireysel bir ana kadar bekleme ihtiyacı yoluyla olsun, belirgin bir çabanın ardından geldiği düşünüldüğünde. Bu da takımın saha içinde yaşadığı zorluğun boyutunu yansıtıyor.

    Haftalar geçtikçe Real Madrid'in rakiplerle mücadele ederken daha çeşitli fikirlere ihtiyacı olmaya başladı. Çünkü aynı yönteme dayanmak takımı daha okunabilir kılıyor. Bu da rakiplere Mbappe ve Vinicius'un önündeki alanları kapatma ve hücum hattını takımın geri kalan unsurlarından yalıtma konusunda daha büyük bir fırsat veriyor. Dolayısıyla Real, savunma organizasyonunda iyi olan ve topu taşıyan oyuncuya baskı yapan bir takımla karşılaştığında görevi daha da zorlaşıyor.

    İşte tam da bu noktada milli takım arasının Mourinho açısından önemi ortaya çıkıyor. Çünkü hesaplarını yeniden yapması ve yeni taktiksel çözümler geliştirmek üzere çalışması için önünde zaman olacak. İster oyuncuların topsuz hareketleri, ister hücum unsurlarının mevkileri arasında sürekli değişiklikler yoluyla, isterse arkadan oyun kurma sürecini iyileştirerek olsun. Zira Real Madrid'in bu kalibrede yıldızlara sahip olması, yalnızca belirli bir oyuncunun parlamasını beklemek yerine, fırsat üretebilen kolektif bir sisteme dönüşmelidir.

    Alman teknik direktörü Hans Flick ile Barcelona'nın sunduğu tabloya bakıldığında bu meselenin önemi daha da artıyor. Barcelona sezona güçlü bir şekilde başladı ve ilk yedi maçını kazandı; hem farklı skorlar hem de dikkat çekici hücum performanslarıyla. Bu da La Liga zirvesindeki rekabete farklı bir görünüm kazandırıyor ve Mourinho'yu net bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor: Real Madrid'e, her maçın koşullarıyla ayrı ayrı ilgilenmekle yetinmek yerine takımı kendi oyununu dayatmaya daha muktedir kılacak bir taktiksel kimlik bulmak.

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    Carlos Espi için daha büyük bir rol

    Carlos Espi, önümüzdeki dönemde Real Madrid ile daha büyük bir rolü hak ediyor; zira yedek olarak sahaya çıkmasına rağmen fark yaratabileceğini kanıtladı. Espanyol ve Elche karşısında yalnızca birkaç dakika süre almasına rağmen son anlarda Kraliyet takımına galibiyeti getirmeye katkı sağladı; bu da onun Kraliyet takımına faydalı olabilecek bir gol sezisine sahip olduğunu doğruluyor.

    Doğrusu, Espi'nin Kylian Mbappe'nin santrfor mevkisindeki yerini alması zor; ancak Mourinho, sürekli Vinicius'a güvenmek yerine yeni transferi forvet olarak sahaya sürüp Mbappe'yi tercih ettiği mevki olan sol kanada kaydırmak şeklinde başka bir çözümü deneyebilir.

    Bu çözüm, Real Madrid'e hücum hattında daha fazla çeşitlilik kazandırabilir; Espi'nin gol yeteneklerinden yararlanılırken Mbappe de daha fazla tehlike oluşturabileceği bir mevkiye geri döndürülebilir. Böylece bu, Mourinho'nun milli ara bittikten sonra ve önümüzdeki bazı maçlarda deneyebileceği seçeneklerden biri olabilir.

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