Real Madrid, teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde istikrarsız bir görüntü çiziyor. Ekip, sahanın farklı bölgelerinde fark yaratabilecek yıldızlar ve seçeneklerle dolu bir kadroya sahip olmasına rağmen, La Liga'nın ilk yedi haftasında kendisinden beklenen seviyeyi henüz ortaya koyabilmiş değil.

Ekip, La Liga'daki serüveninin başında iki maç kaybetti. Başkent derbisinde Atletico Madrid karşısında alınan son yenilgi ise en tartışmalı olanıydı; bunun nedeni yalnızca geniş tartışmalara yol açan bazı hakem kararları değil, aynı zamanda Real Madrid'in maç boyunca sergilediği görüntüydü. Zira ekip, seviyesinden uzak bir görünüm sundu ve büyük ölçüde denge ile etkinlikten yoksun kaldı.

Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve penaltı, derbinin gidişatını değiştirmede ve Atletico Madrid'e daha büyük bir üstünlük sağlamada açık bir rol oynamış olsa da, Mourinho açısından sorun o anlardan başlamıyor. Çünkü Real Madrid zaten öncesinde sıkıntı yaşıyordu; hem savunmada hem de hücumda soluk bir görüntü çizdi, hatlar arasındaki bağ belirgin biçimde eksikti ve oyun anlayışını istenen şekilde dayatamıyordu.

Şimdi ise milli maç arası, Portekizli teknik adam açısından önemli bir zamanlamada geliyor. Zira Mourinho, yeniden ve daha güçlü, daha istikrarlı bir şekilde müsabakalara dönmeden önce, takımın kağıtlarını yeniden dizmek, ilk haftalarda ortaya çıkan hataları gidermek ve savunma ile hücum arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için üç haftaya yakın bir süreye sahip.

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