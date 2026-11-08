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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
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"Vinicius sendromundan mı muzdaripsin?": Madridli gazeteci Valencia hat-trick'inin ardından çarpıcı bir kehanette bulundu

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
P. Maffeo
Vinicius Junior
İspanya
Portekiz
Arjantin
Brezilya

Rakiplerini ezici bir üstünlükle yerle bir eden muazzam bir güç

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Real Madrid, ekim ayındaki milli ara sonrası kusursuz bir sicil (sekiz maçta sekiz galibiyet) elde etti ve bir sonraki milli araya yaklaşırken takım, ikna edici bir performans ve daha iyi bir hisle bu dönemi geride bırakıyor.

José Mourinho'nun takımı, cumartesi günü Mestalla Stadı'nda Valencia'yı (3-0) ezdi geçti. Ünlü gazeteci Tomás Roncero, "AS" gazetesi için maçı analiz etti; kendisi gazetede yazı işleri müdür yardımcılığı görevini yürütüyor. Bu analiz, YouTube'da ve çeşitli sosyal medya platformlarında geniş çapta yayıldı.

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  • Şampiyonluk kehaneti mi? "Kusursuz bir takım"

    Defensa Central'in aktardığına göre Roncero şöyle konuştu: Defensa Central, "Üst üste sekizinci galibiyet, son aradan bu yana sekizde sekiz galibiyet ve bir sonraki araya doğru ilerliyoruz."

    Real Madrid taraftarlığıyla tanınan ve Madridli taraftarlar arasında büyük bir sevgiye sahip olan gazeteci sözlerine şöyle devam etti: "Bellingham, Arda Güler, Valverde ve Mbappe, Real Madrid'in kazanmaya fazlasıyla muktedir olduğunu kanıtlıyor; Mestalla Stadı'nda galibiyeti elde etmek için Diomande'den olağanüstü bir performansa ihtiyaç duymadılar."

    Roncero, Madridliler için farklı bir sezon öngördü ve La Liga şampiyonluğunu kazanacaklarına dair güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Mourinho yönetimindeki Real Madrid, İspanya Ligi şampiyonluğu için en güçlü aday. Kusursuz bir takım, herkesin yenmek için mücadele etmesi gereken takım."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Derbi maçını o şekilde ve kötü şöhretli bir hakemlikle kaybetmemizden bu yana Mourinho, aradan itibaren işleri sorunsuz bir şekilde yürütmeyi başardı ve bugünkü Real Madrid, rakiplerini ezici bir üstünlükle alt eden devasa bir güç haline geldi."

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  • Valencia'nın sertliği

    Roncero, maçın doksan dakikası boyunca Valencia oyuncularının "sert oyun" olarak nitelendirdiği tavrını sert bir şekilde eleştirdi.

    "Valencia'nın Real Madrid'e karşı kaç faul yaptığını biliyor musunuz? 26 faul. Bu, son dört sezonda bir rakibin Madrid'e karşı yaptığı en yüksek faul sayısı. Yani, bu istatistiği bir analiz edin." Tanınmış sunucu, "El Chiringuito" programında bu sözlerle eleştirisini dile getirdi.

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  • Mavropanos'a sert eleştiri: Vinicius sendromundan mı muzdaripsin?

    Roncero ayrıca Valencialı oyuncu Pablo Mavio'dan da söz etti; Mavio, açıklamalarına göre Marc Cucurella, Yan Diomande ve Kylian Mbappé'ye yaptığı müdahaleler nedeniyle ilk yarı bitmeden kırmızı kart görebilirdi.

    Şöyle dedi: "Mavio'dan ya da teknik ekipten tek bir şey istemek istiyorum: Onu Real Madrid'e karşı oynatmayın, çünkü adam gerginleşiyor, öfke nöbetine kapılıyor ve Real Madrid'le bir sorunu var."

    Devam etti: "Merak etme Mavio, Real Madrid'in en çok nefret edilen oyuncusu unvanın garanti, çünkü Real Madrid'e hiçbir sevgi beslemediğin açık. Şanslıydın, çünkü hakemin seni oyundan atması gerekirdi."

    Ekledi: "Sorun neydi, Vinicius sendromu mu yaşıyordun? Çünkü Vinicius sahada yoktu, delirmek üzereydin, zira Vinicius'u o kadar çok özledin ki zavallı (Brezilyalı) ile bir sorun çıkardın. Rahatlaman gerekiyor."

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Gelecek maçlar
TDV

TDV

Kupa Del Rey

10 Kas 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL