Defensa Central'in aktardığına göre Roncero şöyle konuştu: Defensa Central, "Üst üste sekizinci galibiyet, son aradan bu yana sekizde sekiz galibiyet ve bir sonraki araya doğru ilerliyoruz."

Real Madrid taraftarlığıyla tanınan ve Madridli taraftarlar arasında büyük bir sevgiye sahip olan gazeteci sözlerine şöyle devam etti: "Bellingham, Arda Güler, Valverde ve Mbappe, Real Madrid'in kazanmaya fazlasıyla muktedir olduğunu kanıtlıyor; Mestalla Stadı'nda galibiyeti elde etmek için Diomande'den olağanüstü bir performansa ihtiyaç duymadılar."

Roncero, Madridliler için farklı bir sezon öngördü ve La Liga şampiyonluğunu kazanacaklarına dair güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Mourinho yönetimindeki Real Madrid, İspanya Ligi şampiyonluğu için en güçlü aday. Kusursuz bir takım, herkesin yenmek için mücadele etmesi gereken takım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Derbi maçını o şekilde ve kötü şöhretli bir hakemlikle kaybetmemizden bu yana Mourinho, aradan itibaren işleri sorunsuz bir şekilde yürütmeyi başardı ve bugünkü Real Madrid, rakiplerini ezici bir üstünlükle alt eden devasa bir güç haline geldi."

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