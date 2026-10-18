Vinicius, Mourinho'yu zor durumda bıraktı: Alonso'nun rakamları farkı ortaya koyuyor

Ancak Mourinho'nun Vinicius'u savunması ve ona sahada güvenmesi, Brezilyalı oyuncunun performansına yansımıyor; bu, medya mensubu Sergio Valentin'in son saatlerde ortaya koyduğu rakamlara göre böyle.

Valentin, her iki teknik direktörün yönetiminde sezon içinde çıktığı ilk 10 maç karşılaştırıldığında, Vinicius'un Xabi Alonso ile Mourinho'lu başlangıcına kıyasla daha iyi bir seviye sergilediğini belirtti.

Defensa Central sitesine göre Valentin şöyle konuştu: "Sezonun bu aşamasında, La Liga'da 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçın ardından Vinicius Junior, Jose Mourinho ile Xabi Alonso'ya kıyasla daha az süre aldı ve daha kötü bir performans sundu."

Şöyle devam etti: "Xabi Alonso ile 8 maçta ilk 11'de yer aldı, 2 maçta yedek kulübesinde oturdu; toplam 1108 dakika sahada kaldı ve bu sürede 5 gol atıp 4 asist yaptı. Mourinho ile ise 9 maça ilk 11'de başladı, bir kez yedek kulübesinde oturdu ve 731 dakika oynadı; bu sürede 1 gol atıp 3 gole asist yaptı."









Rakamlar, Vinicius'un Mourinho ile 377 dakika daha az oynadığını ve 4 gol daha az attığını gösteriyor; asistlerdeki fark ise Xabi Alonso dönemi lehine yalnızca bir asist oldu.