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Vinicius, Mourinho'yu zor durumda bıraktı: Alonso'nun rakamları farkı ortaya koyuyor

Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Vinicius Junior
J. Mourinho
X. Alonso
İspanya
Brezilya
Portekiz

Brezilyalı yıldızın performans bilmecesi çözüm arıyor!

Brezilyalı Vinicius Junior, Real Madrid ile zor bir dönem geçiriyor. Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtaki performansı ve ardından aldığı 4 maç ceza, Kraliyet Kulübü taraftarlarının tepkisini çekti.

Oyuncunun peşini bırakmayan eleştirilere rağmen Portekizli Jose Mourinho, basın toplantılarında onu savunmayı sürdürüyor. Teknik adam, bugün Santiago Bernabeu'da oynanacak Sevilla maçı öncesinde cumartesi günü Kraliyet Kulübü'nün Valdebebas'taki spor kompleksinde yaptığı açıklamalarda da aynı tutumu sergiledi.

Mourinho şöyle konuştu: "Harika bir çocuk. Gülümsemesini koruyarak yaşama ve dayanma kabiliyetini çok takdir ediyorum. Bunu gerçekten çok takdir ediyorum. Onun yerinde olsaydım, belki şu anda burada olmazdım ve belki de geçen yaz kulübü, bana saygı duyan bir lige, bir ülkeye ve rakiplere transfer olmama izin vermeye zorlardım."

  • Vinicius'un rakamları Xabi Alonso'nun lehine ağır basıyor

    Ancak Mourinho'nun Vinicius'u savunması ve ona sahada güvenmesi, Brezilyalı oyuncunun performansına yansımıyor; bu, medya mensubu Sergio Valentin'in son saatlerde ortaya koyduğu rakamlara göre böyle.

    Valentin, her iki teknik direktörün yönetiminde sezon içinde çıktığı ilk 10 maç karşılaştırıldığında, Vinicius'un Xabi Alonso ile Mourinho'lu başlangıcına kıyasla daha iyi bir seviye sergilediğini belirtti.

    Defensa Central sitesine göre Valentin şöyle konuştu: "Sezonun bu aşamasında, La Liga'da 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçın ardından Vinicius Junior, Jose Mourinho ile Xabi Alonso'ya kıyasla daha az süre aldı ve daha kötü bir performans sundu."

    Şöyle devam etti: "Xabi Alonso ile 8 maçta ilk 11'de yer aldı, 2 maçta yedek kulübesinde oturdu; toplam 1108 dakika sahada kaldı ve bu sürede 5 gol atıp 4 asist yaptı. Mourinho ile ise 9 maça ilk 11'de başladı, bir kez yedek kulübesinde oturdu ve 731 dakika oynadı; bu sürede 1 gol atıp 3 gole asist yaptı."



    Rakamlar, Vinicius'un Mourinho ile 377 dakika daha az oynadığını ve 4 gol daha az attığını gösteriyor; asistlerdeki fark ise Xabi Alonso dönemi lehine yalnızca bir asist oldu.

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  • Faydalı bir ceza mı?

    Valentin, sözlerini şu şekilde tamamladı: İşte bu nedenle ceza dönemi, Vinicius Junior için son derece faydalı olacak; öncelikle fiziksel durumu üzerinde çalışmak, ama aynı zamanda zihinsel durumu üzerinde de çalışmak ve 2024 yılında "The Best" ödülünü hak etmesini sağlayan en iyi seviyesine geri dönmeye çalışmak için.

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