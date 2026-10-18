Vinicius, Mourinho'yu zor durumda bıraktı: Alonso'nun rakamları farkı ortaya koyuyor

Brezilyalı Vinicius Junior, Real Madrid ile zor bir dönem geçiriyor. Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtaki performansı ve ardından aldığı 4 maç ceza, Kraliyet Kulübü taraftarlarının tepkisini çekti.
Oyuncunun peşini bırakmayan eleştirilere rağmen Portekizli Jose Mourinho, basın toplantılarında onu savunmayı sürdürüyor. Teknik adam, bugün Santiago Bernabeu'da oynanacak Sevilla maçı öncesinde cumartesi günü Kraliyet Kulübü'nün Valdebebas'taki spor kompleksinde yaptığı açıklamalarda da aynı tutumu sergiledi.
Mourinho şöyle konuştu: "Harika bir çocuk. Gülümsemesini koruyarak yaşama ve dayanma kabiliyetini çok takdir ediyorum. Bunu gerçekten çok takdir ediyorum. Onun yerinde olsaydım, belki şu anda burada olmazdım ve belki de geçen yaz kulübü, bana saygı duyan bir lige, bir ülkeye ve rakiplere transfer olmama izin vermeye zorlardım."