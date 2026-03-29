Vinicius Junior ve Real Madrid, Brezilya'da yaşanan talihsizliğe rağmen ciddi bir sakatlıktan kurtuldu ve moral kazandı

25 yaşındaki oyuncunun Orlando'daki toplu antrenmana katılmayıp bunun yerine spor salonunda özel bir rehabilitasyon programına yönelmesi endişe yarattı. Forvet oyuncusunun, Brezilya'nın Fransa ile oynadığı yoğun hazırlık maçının ardından kas yorgunluğundan şikayet ettiği bildirildi; bu durum, onun da tedavi odasına giren en son Real Madrid yıldızı olabileceği korkusuna yol açtı.

Ancak COPE muhabiri Miguel Angel Diaz, durumla ilgili olumlu bir gelişme bildirdi ve "Vinicius'un durumu iyi" olduğunu, "Hırvatistan maçında oynamaması durumunda bunun tedbir amaçlı olacağını" belirtti. Vinicius'un önümüzdeki hafta sonu Madrid'in Mallorca deplasmanına yetişmesi bekleniyor. Bu haber, diğer milli takım sakatlıkları nedeniyle zaten kısıtlı bir kadroyla uğraşan Los Blancos'un teknik direktörü Alvaro Arbeloa için büyük bir moral kaynağı olacak.