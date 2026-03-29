Vinicius Junior ve Real Madrid, Brezilya'da yaşanan talihsizliğe rağmen ciddi bir sakatlıktan kurtuldu ve moral kazandı
Selecao yıldızı için alınacak önlemler
25 yaşındaki oyuncunun Orlando'daki toplu antrenmana katılmayıp bunun yerine spor salonunda özel bir rehabilitasyon programına yönelmesi endişe yarattı. Forvet oyuncusunun, Brezilya'nın Fransa ile oynadığı yoğun hazırlık maçının ardından kas yorgunluğundan şikayet ettiği bildirildi; bu durum, onun da tedavi odasına giren en son Real Madrid yıldızı olabileceği korkusuna yol açtı.
Ancak COPE muhabiri Miguel Angel Diaz, durumla ilgili olumlu bir gelişme bildirdi ve "Vinicius'un durumu iyi" olduğunu, "Hırvatistan maçında oynamaması durumunda bunun tedbir amaçlı olacağını" belirtti. Vinicius'un önümüzdeki hafta sonu Madrid'in Mallorca deplasmanına yetişmesi bekleniyor. Bu haber, diğer milli takım sakatlıkları nedeniyle zaten kısıtlı bir kadroyla uğraşan Los Blancos'un teknik direktörü Alvaro Arbeloa için büyük bir moral kaynağı olacak.
Sözleşme görüşmeleri askıya alınmış durumda
Bernabeu'dakiler için sağlık haberleri umut verici olsa da, oyuncunun uzun vadeli geleceğine ilişkin durum değişmedi. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olmasına rağmen, İspanya'nın başkentinde olası bir yeni sözleşme konusunda pek bir gelişme yaşanmadı. Müzakerelerin durumuna ilişkin olarak Diaz şunları söyledi: "Sözleşmesinin yenilenmesi konusunda yeni bir görüşme yapılmadı." Şu an için, Madrid sezonun sonuna yaklaşırken hem kulüp hem de oyuncu sahaya odaklanmış görünüyor ve birçok cephede kupa kazanmayı hedefliyor.
Barcelona, Raphinha konusunda pek şanslı değil
Madrid bu tehlikeyi atlatmış gibi görünse de, rakibi Barcelona ise yıkıcı bir darbe aldı. Vatandaşı Vinicius'un aksine, Raphinha hamstring sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Eski Leeds oyuncusu yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacak ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçları kaçıracak.
Barcelona'nın resmi açıklamasında bu kaybın ciddiyeti vurgulandı: "Raphinha, Perşembe günü Boston'da oynanan Brezilya-Fransa maçında yaşadığı rahatsızlık üzerine Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından yapılan tıbbi testlerle doğrulandığı üzere sağ hamstringinde sakatlık yaşadı. Oyuncu, uygun tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi beş haftadır. Güney Amerikalıların 2-1 mağlup olduğu dostluk maçında, Raphinha ilk yarı sonunda sahayı terk etmek zorunda kalmıştı."
Dikkatler yeniden La Liga'ya çevriliyor
Fiziksel sorunun hafif olduğu tespit edildiğinden, dikkatler artık lig maçlarının yeniden başlamasına yöneliyor. Kulüp futbolu yeniden başladığında Real Madrid, Mallorca ile karşı karşıya gelecek; ikinci sıradaki ritmini korumak ve rakibi Barcelona ile arasındaki dört puanlık farkı kapatmak isteyen Arbeloa’nın taktiksel düzeni için, takımın sembolü olan 7 numaralı oyuncunun sahada olması hayati önem taşıyacak. Bu arada, Katalan liderler Raphinha'sız zorlu bir fikstürle karşı karşıya. La Liga karşılaşmasıyla başlayıp iki maçlı Şampiyonlar Ligi çeyrek finaliyle devam edecek olan Atletico Madrid ile sadece 10 gün içinde üç kez karşılaşacaklar.