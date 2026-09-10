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Vinicius Junior ve Bradley Barcola’yı kaçırdı! Eski Arsenal kanat oyuncusu, Premier League şampiyonlarının "daha zayıf" olduğunu söylerken Arsenal’in ‘süperstar’ transfer tahmini yapıldı
Trossard ve Martinelli Emirates Stadı'ndan ayrıldı
Viktor Gyokeres, 12 ay önce yüksek bir bonservis bedeliyle forvet olarak kadroya katıldı ve İsveçli milli oyuncuya kuzey Londra’daki uzun süredir çözülemeyen 9 numara bilmecesini çözme görevi verildi. İlk sezonunda 21 gol kaydetti, ancak ilk 11’in garantili bir ismi değil.
Leandro Trossard geçen sezon kritik golleriyle katkı sağladı, ancak daha sonra Beşiktaş’a transfer oldu. Gabriel Martinelli ise Arsenal’daki yedi yıllık serüvenini noktaladıktan sonra Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al-Hilal’e katıldı.
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Arsenal, Vini Jr ve Barcola ile ilişkilendirilmişti
Arsenal'ın, Real Madrid'de yeni sözleşme imzalamayı geciktiren Vini Jr için nabız yokladığı konuşuluyordu, ancak Brezilyalı forvet Santiago Bernabeu'da bir ‘Galactico’ olmaya devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcola ise, Paris Saint-Germain'de ayrılık kapıları açılınca piyasaya çıktı ve Arsenal, bu transferin gerçekleşmesi için ne gerektiğini sordu. Bonservis bedelinin 123 milyon sterlin ($166m) olduğu bilgisi verilince, Arteta ve ekibi geri adım attı, Liverpool ise devreye girdi.
Arsenal'ın elinde çok sayıda yetenek var, ancak hücum hattının sol tarafı, yani Christos Tzolis'in şu anda görev yaptığı bölge, hâlâ açık şekilde güçlendirilebilecek bir alan olmaya devam ediyor. Son dönemde kesenin ağzı daha fazla açıldı, bu yüzden Arteta'nın kullanabileceği güçlü bir transfer bütçesi olmalı.
Arsenal bir süper yıldız sol kanat oyuncusu transfer edecek mi?
Kendisinden Arsenal'ın “süperstar” bir sol kanat oyuncusu transfer etmesini bekleyip beklemediği sorulduğunda, NetBet Casino iş birliğiyle konuşan Pennant, GOAL'e şunları söyledi: “Bunu bir noktada yapmak zorundalar çünkü rakip takımlar yerinde saymayacak.
“Çevrelerindeki takımlar o bölgelerde güçlenmeden durmayacak. Ocak ayında Chelsea, Man United, Liverpool ve Man City gibi takımların yeniden piyasaya çıkıp tekrar kadrolarını güçlendireceğinden eminim. Bu yüzden onların da yapması gerekiyor.
“Bunu söylemek garip ama bence aslında daha da zayıfladılar. Bence Arsenal, özellikle hücum anlamında, geçen sezona göre daha zayıf. Çünkü çok kritik bazı isimleri kaybettiler.
“Bence Trossard olmasaydı muhtemelen ligi kazanamazlardı. West Ham maçındaki golü, attığı önemli golleri saymaya devam edebilirsiniz, Aston Villa maçı da buna dahil. Sonra Martinelli'yi kaybettiler, evet, sayıları düştü ama yine de kulübeden getirip etki alabileceğiniz iyi bir oyuncuydu. Onu da kaybettiler.
“Ve bunu Tzolis dışında gerçekten telafi etmediler. O yüzden eğer sakatlanırsa ya da benzeri bir durum olursa, sol tarafları bir nevi mahvolur. Oraya [Eberechi] Eze'yi koymak zorunda kalırsınız, ama o bir kanat değil, orta saha oyuncusu.
“Evet, savunmada güçlendiler. Bu yüzden hücumda kesinlikle takviye yapmaları gerekiyor. Çünkü muhtemelen Gyokeres'i gözden çıkardılar ve yeniden [Kai] Havertz'e döndüler, o da hiçbir zaman sezon başına 15-20 gollük adamları olmadı.”
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Arteta yeni kupa hedefleri için parçaları bir araya getiriyor
Havertz, 2026-27 sezonunun başında Arsenal'de ileri uçta görev yaptı; Gyokeres ise yedek kulübesinden oyuna giren etkili bir rolü kabullenmek zorunda kaldı. Kulüp kaptanı Martin Odegaard, oyun kurucu pozisyonunda yeniden kıvılcımını bulurken, Bukayo Saka da iki gole ulaştı.
Premier League'deki üç maçta ve Napoli'ye karşı Şampiyonlar Ligi açılış karşılaşmasında hatasız olan Arteta, daha fazla kupa mücadelesi inşa etmek için ihtiyaç duyduğu tüm araçlara sahip olduğunu savunacaktır. Ancak o sol kanat, bir noktada yeniden ele alınabilir.
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