Kendisinden Arsenal'ın “süperstar” bir sol kanat oyuncusu transfer etmesini bekleyip beklemediği sorulduğunda, NetBet Casino iş birliğiyle konuşan Pennant, GOAL'e şunları söyledi: “Bunu bir noktada yapmak zorundalar çünkü rakip takımlar yerinde saymayacak.

“Çevrelerindeki takımlar o bölgelerde güçlenmeden durmayacak. Ocak ayında Chelsea, Man United, Liverpool ve Man City gibi takımların yeniden piyasaya çıkıp tekrar kadrolarını güçlendireceğinden eminim. Bu yüzden onların da yapması gerekiyor.

“Bunu söylemek garip ama bence aslında daha da zayıfladılar. Bence Arsenal, özellikle hücum anlamında, geçen sezona göre daha zayıf. Çünkü çok kritik bazı isimleri kaybettiler.

“Bence Trossard olmasaydı muhtemelen ligi kazanamazlardı. West Ham maçındaki golü, attığı önemli golleri saymaya devam edebilirsiniz, Aston Villa maçı da buna dahil. Sonra Martinelli'yi kaybettiler, evet, sayıları düştü ama yine de kulübeden getirip etki alabileceğiniz iyi bir oyuncuydu. Onu da kaybettiler.

“Ve bunu Tzolis dışında gerçekten telafi etmediler. O yüzden eğer sakatlanırsa ya da benzeri bir durum olursa, sol tarafları bir nevi mahvolur. Oraya [Eberechi] Eze'yi koymak zorunda kalırsınız, ama o bir kanat değil, orta saha oyuncusu.

“Evet, savunmada güçlendiler. Bu yüzden hücumda kesinlikle takviye yapmaları gerekiyor. Çünkü muhtemelen Gyokeres'i gözden çıkardılar ve yeniden [Kai] Havertz'e döndüler, o da hiçbir zaman sezon başına 15-20 gollük adamları olmadı.”