Vinicius Junior'un Brezilya milli takımından "yorgun" bir şekilde Real Madrid'e dönmesinin ardından Alvaro Arbeloa, "arkadaşı" Carlo Ancelotti'ye alaycı bir gönderme yaptı
Vinicius 150 dakikadan fazla oynadı
Milli maç arası sonrasında Vinicius'un fiziksel durumu Madrid için başlıca endişe kaynağı haline geldi. Kanat oyuncusu Brezilya formasıyla yoğun bir performans sergiledi; Fransa'ya yenildikleri maçta 90 dakika boyunca sahada kaldıktan sonra Hırvatistan karşısında da 67 dakika forma giydi. Arbeloa, oyuncunun son dönemdeki yoğun maç yükünün etkilerini hissettiğini kabul etti ve yaklaşan Mallorca maçı öncesinde oyuncunun forma giyip giyemeyeceği konusunu ele alırken duygularını pek gizlemeye çalışmadı.
Arbeloa, Ancelotti'nin rotasyonunu sorguluyor
Arbeloa, düzenlediği basın toplantısında Ancelotti'nin yıldız oyuncunun maç yükünü yönetme biçimine yönelik ince bir eleştiri getirdi. Arbeloa, basın toplantısında gazetecilere, "Yorgun çünkü dostum Carlo ona pek dinlenme fırsatı vermedi, ki bu normal bir durum," dedi. "Real Madrid ve Brezilya'daki talepler çok büyük. Vini'nin maç yükü çok ağır. Bir gün bile durmadı, bugün durumuna bakıp karar vereceğiz."
Militao, şampiyonluk yarışında takıma güç katıyor
Eder Militao'nun sakatlığı konusunda daha olumlu haberler geldi. Brezilyalı stoper, ara dönemde antrenmanlara başarıyla geri döndü ve Aralık ayından bu yana ilk kez A takımda forma giymeye hazırlanıyor. Arbeloa, "Formda olduğunda dünyanın en iyi stoperi" dedi. "O sahada olduğunda sanki iki oyuncu varmış gibi hissediliyor. Zeki, lider ve oyunun gidişatını değiştirebilen bir oyuncu. Geri dönüşünden çok memnunum."
Kupa avında hata yapma lüksü yok
Madrid, La Liga puan tablosunda lider Barcelona'nın dört puan gerisinde yer alırken, ligin bitmesine dokuz maç kaldı. Aradan önce yakaladıkları beş maçlık galibiyet serisinin ardından, takımın bu ivmeyi, ligin alt sıralarında kalma mücadelesi veren zor günler geçiren Mallorca karşısında sürdürmesi için baskı artmış durumda.
Arbeloa, "La Liga'da önümüzde dokuz final maçı var ve artık ne La Liga'da ne de Şampiyonlar Ligi'nde hata yapma lüksümüz yok" diye ekledi. "Sadece Mallorca'yı düşünüyoruz. Çok zor bir maç olacak ve mevcut durum bende milyonlarca alarm zili çaldırdı. Bahar geldiğinde Real Madrid en iyisini yapar."