Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports
Donny Afroni

Çeviri:

Vinicius Junior'un Brezilya milli takımından "yorgun" bir şekilde Real Madrid'e dönmesinin ardından Alvaro Arbeloa, "arkadaşı" Carlo Ancelotti'ye alaycı bir gönderme yaptı

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Vinicius Júnior'un maç yükünün yönetimi konusunda selefi ve "arkadaşı" Carlo Ancelotti'ye alaycı bir gönderme yaptı. Brezilyalı süperstar, milli takımının son uluslararası maçlarının her birinde 90 dakika boyunca sahada kaldı ve ABD'deki yorucu programın ardından bitkin bir halde geri döndü; bu durum, oyuncunun yaklaşan La Liga maçında forma giyip giyemeyeceği konusunda şüphe uyandırdı.

  • Vinicius 150 dakikadan fazla oynadı

    Milli maç arası sonrasında Vinicius'un fiziksel durumu Madrid için başlıca endişe kaynağı haline geldi. Kanat oyuncusu Brezilya formasıyla yoğun bir performans sergiledi; Fransa'ya yenildikleri maçta 90 dakika boyunca sahada kaldıktan sonra Hırvatistan karşısında da 67 dakika forma giydi. Arbeloa, oyuncunun son dönemdeki yoğun maç yükünün etkilerini hissettiğini kabul etti ve yaklaşan Mallorca maçı öncesinde oyuncunun forma giyip giyemeyeceği konusunu ele alırken duygularını pek gizlemeye çalışmadı.

  • Vinicius arbeloaGetty Images

    Arbeloa, Ancelotti'nin rotasyonunu sorguluyor

    Arbeloa, düzenlediği basın toplantısında Ancelotti'nin yıldız oyuncunun maç yükünü yönetme biçimine yönelik ince bir eleştiri getirdi. Arbeloa, basın toplantısında gazetecilere, "Yorgun çünkü dostum Carlo ona pek dinlenme fırsatı vermedi, ki bu normal bir durum," dedi. "Real Madrid ve Brezilya'daki talepler çok büyük. Vini'nin maç yükü çok ağır. Bir gün bile durmadı, bugün durumuna bakıp karar vereceğiz."

  • Militao, şampiyonluk yarışında takıma güç katıyor

    Eder Militao'nun sakatlığı konusunda daha olumlu haberler geldi. Brezilyalı stoper, ara dönemde antrenmanlara başarıyla geri döndü ve Aralık ayından bu yana ilk kez A takımda forma giymeye hazırlanıyor. Arbeloa, "Formda olduğunda dünyanın en iyi stoperi" dedi. "O sahada olduğunda sanki iki oyuncu varmış gibi hissediliyor. Zeki, lider ve oyunun gidişatını değiştirebilen bir oyuncu. Geri dönüşünden çok memnunum."

  • Rodrygo Vinicius JuniorGetty Images

    Kupa avında hata yapma lüksü yok

    Madrid, La Liga puan tablosunda lider Barcelona'nın dört puan gerisinde yer alırken, ligin bitmesine dokuz maç kaldı. Aradan önce yakaladıkları beş maçlık galibiyet serisinin ardından, takımın bu ivmeyi, ligin alt sıralarında kalma mücadelesi veren zor günler geçiren Mallorca karşısında sürdürmesi için baskı artmış durumda.

    Arbeloa, "La Liga'da önümüzde dokuz final maçı var ve artık ne La Liga'da ne de Şampiyonlar Ligi'nde hata yapma lüksümüz yok" diye ekledi. "Sadece Mallorca'yı düşünüyoruz. Çok zor bir maç olacak ve mevcut durum bende milyonlarca alarm zili çaldırdı. Bahar geldiğinde Real Madrid en iyisini yapar."

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
La Liga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY