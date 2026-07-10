Vinicius Junior sessizliğini bozdu: "İnanılmaz bir hayal kırıklığı hissediyorum, özür dilerim"

Real Madrid’in 2000 doğumlu oyuncusu, kişisel olarak Dünya Kupası’nı 4 golle tamamladı ve şöyle yazıyor: “Neredeyse dört yıl geçti ve yine Dünya Kupası’ndaki bir hayal kırıklığının ardından ne yazacağımı düşünüyorum. Her yaştan o kadar çok insanın beni desteklediğini, hayalimizi benimsediğini gördüm ki, sessiz kalmak haksızlık olur. Ama düşünmek için birkaç güne ihtiyacım vardı.





Milli takım forması giymek hayatımın en büyük gurur kaynağı ve Dünya Kupası’ndan son 16 turunda elenmek tarif edilmesi zor bir duygu. Ne kadar hazırlandığımı, ne kadar odaklandığımı, bunu sizin için, ailem için ne kadar çok istediğimi biliyorum.





Bu hayal kırıklığı hissi inanılmaz. Daha fazlasını başarabilecek kadar güçlü bir kadromuz vardı, ama başaramadık. Özür dilerim ve dünyanın zirvesine geri dönme hayalimiz için mücadele etmeye devam edeceğim."











