Vinicius Junior, Real Madrid'in Mallorca'ya yenildiği maçta Pablo Maffeo ile arasındaki gerginliğin, "plaj topu" esprisiyle yeniden alevlendiğini gördü

Vinicius ile Maffeo arasındaki gerginlik yeni bir şey değil, ancak Real Madrid’in hayal kırıklığı yaratan öğleden sonrasının yaşandığı Son Moix’ta olaylar kişisel bir boyuta taşındı. Sahaya girmesinden birkaç dakika sonra Brezilyalı kanat oyuncusu, tartışmalı bir kale vuruşu kararı sonrasında ezeli rakibiyle bir çatışmanın içine çekildi. Vinicius, defans oyuncusunu bacak arasından geçerek yeteneğini sergilediğinde gerginlik hızla tırmandı ve tribünlerden anında tepki geldi.

Çatışmalardan asla kaçınmayan Maffeo, Real Madrid yıldızının bu muhteşem hareketine, Vinicius'u alay etmek için sözde bir "plaj topu" şakasıyla karşılık verdi. Bu özel hakaret, Brezilyalı oyuncunun Ballon d'Or'u kaçırmasına atıfta bulunuyor. Kulübün Paris'teki ödül törenini boykot etmesiyle gündeme gelen bu konu, Real Madrid soyunma odasında hâlâ hassas bir konu olarak kalmaya devam ediyor.