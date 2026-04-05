Vinicius Junior, Real Madrid'in Mallorca'ya yenildiği maçta Pablo Maffeo ile arasındaki gerginliğin, "plaj topu" esprisiyle yeniden alevlendiğini gördü
"Plaj topu" alay hareketi geri döndü
Vinicius ile Maffeo arasındaki gerginlik yeni bir şey değil, ancak Real Madrid’in hayal kırıklığı yaratan öğleden sonrasının yaşandığı Son Moix’ta olaylar kişisel bir boyuta taşındı. Sahaya girmesinden birkaç dakika sonra Brezilyalı kanat oyuncusu, tartışmalı bir kale vuruşu kararı sonrasında ezeli rakibiyle bir çatışmanın içine çekildi. Vinicius, defans oyuncusunu bacak arasından geçerek yeteneğini sergilediğinde gerginlik hızla tırmandı ve tribünlerden anında tepki geldi.
Çatışmalardan asla kaçınmayan Maffeo, Real Madrid yıldızının bu muhteşem hareketine, Vinicius'u alay etmek için sözde bir "plaj topu" şakasıyla karşılık verdi. Bu özel hakaret, Brezilyalı oyuncunun Ballon d'Or'u kaçırmasına atıfta bulunuyor. Kulübün Paris'teki ödül törenini boykot etmesiyle gündeme gelen bu konu, Real Madrid soyunma odasında hâlâ hassas bir konu olarak kalmaya devam ediyor.
Uzun süredir devam eden husumet
Bu son olay, İspanya'da birkaç sezondur süren rekabetin en yeni bölümü. Aralarındaki husumet 2021-22 sezonuna kadar uzanıyor ve daha önce aralarının düzeldiği söylense de, ikisi arasında hiçbir sevgi kalmadığı açıkça görülüyor. Geçen yıl, Mallorca'lı oyuncu bir röportajda, boks ringinde karşılaşsalar Vinicius'u 10 saniyede nakavt edebileceğini şaka yollu olarak söylemişti. Bu sefer, psikolojik savaş Mallorca'nın lehine sonuçlanmış gibi görünüyor, çünkü Mallorca 3 puanı alırken Los Blancos yaralarını sarmak zorunda kaldı.
Şok yenilginin ardından Arbeloa'nın durumu kritik
Kanatta birebir mücadele tüm şiddetiyle sürerken, Real Madrid’in sezonu Álvaro Arbeloa’nın yönetiminde aksaklıklarla devam etti. Bu mağlubiyet, başkent ekibini La Liga şampiyonluk yarışında büyük bir geride bırakırken, yönetim kurulunun eski defans oyuncusuna olan güveninin sarsılmaya başladığı bildiriliyor. Son Moix'ta geçirdiği kötü bir hafta sonu sonrasında geleceği pamuk ipliğine bağlı olan teknik direktör için istatistikler giderek daha da kötüye gidiyor. Lig şampiyonluğu uzaklaşırken, baskı tamamen yaklaşan Avrupa maçlarına kaydı.
Şampiyonlar Ligi'nde kurtuluş gerekiyor
Şimdi dikkatler, Bayern Münih ile oynanacak ve çok şeyin söz konusu olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçına yönelmelidir. Kulüp yönetimi şimdiden gelecek sezon için teknik direktör seçeneklerini değerlendirmeye başladığından, Arbeloa’yı kovulmaktan kurtarabilecek tek şey, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında ileriye doğru bir yürüyüş sergilemek olacaktır. Vinicius ve takım arkadaşları için ise asıl zorluk, yaşadıkları hayal kırıklıklarını, sezonu kurtaracak bir Avrupa performansı sergilemek için kanalize etmektir.