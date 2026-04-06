Çeviri:
Vinicius Junior, Real Madrid'de Xabi Alonso ile "uyum sağlayamadığını" itiraf ediyor ve Kylian Mbappé ile olan uyumunu savunuyor
Bernabeu'da yönetimdeki kopukluk
Vinicius, Real Madrid'in Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı öncesinde basın odasına çıktı ve Alonso dönemine ilişkin net bir mesaj verdi. 25 yaşındaki forvet, eski teknik direktörün yönetiminde çıktığı 33 maçta, aralarında belirgin bir profesyonel uyum eksikliği olmasına rağmen 7 gol ve 11 asist kaydettiğini değerlendirdi.
Alonso'nun yerine geçen Alvaro Arbeloa yönetimindeki gelişimi ve aralarındaki sürtüşmeye değinen Vinicius, "Xabi ile geçirdiğim zaman bir öğrenme deneyimi oldu; kişisel olarak gelişim gösterdim. Onunla bir bağ kuramadım ama Arbeloa ile harika bir bağım var ve o da tıpkı [Carlo] Ancelotti'nin yaptığı gibi bana büyük bir güven verdi" dedi.
Alonso'nun oyuncu değişiklikleri, özellikle Ekim ayında Real Madrid'in El Clasico'da Real Madrid'i yendiği maçta sık sık hayal kırıklığını gösteren Brezilyalı oyuncudan gergin tepkilere neden oluyordu. Vinicius, "Hoş bir an değildi ve herkesten özür diledim. Her maçta oynamayı seviyorum ama hiçbirinde oynayamadım. Daha sonra, sakin kafayla, bir hata yaptığını anlayabiliyorsun. Ben gencim ve her gün gelişebileceğin yeni bir deneyim."
Vinicius, Mbappé ile kurdukları 'inanılmaz' bağı savunuyor
Vinicius ve Mbappé'nin ikilisinin Madrid'in taktiksel dengesini bozduğu yönündeki dışardan gelen iddialara rağmen, eski Flamengo forveti bu ikilinin uyumlu bir şekilde ilerlediğinden emin. Uyumsuzluk iddialarını reddeden oyuncu, kulübün kıtasal zafer arayışında karşılıklı anlayışlarının kilit bir faktör olduğunu vurguladı.
Yıldızlarla dolu hücumun savunma dengesi eksikliği olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Vinicius, şunları ekledi: "İnsanlar pek çok şey söylüyor, ancak Kylian her zaman gol attı ve bize yardımcı oldu. Yarın birbirimizle uyumlu olmalıyız, onunla saha içinde ve dışında inanılmaz bir uyumum var. Elbette bu beni rahatsız ediyor ve kulübün ne istediğini anlamamız gerekiyor. Dışarıdan gelenleri değiştiremeyiz. Birlikte olursak, takımı daha iyi hale getiririz."
Zor dönemlerden geçerek olgunlaşmak
Vinicius, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin ötesinde, form düşüklüğü yaşadığı dönemleri ve taraftarların eleştirilerini atlatarak geçirdiği kişisel gelişim sürecine dikkat çekti. Şu anda zirvede olduğuna inandığı fiziksel ve zihinsel durumunu, hem kulüpte hem de evdeki çalışma disiplinine borçlu olduğunu belirtti.
Vinicius şunları söyledi: "Takım için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Gençken ve konsantrasyonum eksikken olduğu gibi, bu kadar uzun süre gol atamadığım bir dönem daha yaşamadım sanırım, ancak o son kötü dönemden ders aldım ve iyi oyuncular her zaman durumu tersine çevirirler. Şu anda çok iyiyim. Taraftarların beni yuhaladığı zor zamanlar geçirdim. Milli takımda oynadık ve durum daha karmaşıktı, ancak takıma yardımcı olmak için %100 hazır olmak amacıyla kulüpte ve evde çok çalışıyorum."
Bayern karşısında Avrupa gecesinin belirlenmesi
Madrid, 7 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Bayern'i ağırlayarak sezonun kaderini belirleyecek bir sınava çıkacak. Arbeloa yönetimindeki taktik düzen, iki takımın sekiz gün sonra Allianz Arena'da oynayacakları belirleyici rövanş maçı öncesinde yoğun bir inceleme altında olacak. Vinicius, takımın genel istikrarına dair süregelen tartışmaları susturmak için Mbappé ile kurduğu uyumun en büyük sahnede sonuç verebileceğini kanıtlamak zorunda.