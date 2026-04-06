Vinicius Junior, Real Madrid'de Xabi Alonso ile "uyum sağlayamadığını" itiraf ediyor ve Kylian Mbappé ile olan uyumunu savunuyor

Vinicius, Real Madrid'in Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı öncesinde basın odasına çıktı ve Alonso dönemine ilişkin net bir mesaj verdi. 25 yaşındaki forvet, eski teknik direktörün yönetiminde çıktığı 33 maçta, aralarında belirgin bir profesyonel uyum eksikliği olmasına rağmen 7 gol ve 11 asist kaydettiğini değerlendirdi.

Alonso'nun yerine geçen Alvaro Arbeloa yönetimindeki gelişimi ve aralarındaki sürtüşmeye değinen Vinicius, "Xabi ile geçirdiğim zaman bir öğrenme deneyimi oldu; kişisel olarak gelişim gösterdim. Onunla bir bağ kuramadım ama Arbeloa ile harika bir bağım var ve o da tıpkı [Carlo] Ancelotti'nin yaptığı gibi bana büyük bir güven verdi" dedi.

Alonso'nun oyuncu değişiklikleri, özellikle Ekim ayında Real Madrid'in El Clasico'da Real Madrid'i yendiği maçta sık sık hayal kırıklığını gösteren Brezilyalı oyuncudan gergin tepkilere neden oluyordu. Vinicius, "Hoş bir an değildi ve herkesten özür diledim. Her maçta oynamayı seviyorum ama hiçbirinde oynayamadım. Daha sonra, sakin kafayla, bir hata yaptığını anlayabiliyorsun. Ben gencim ve her gün gelişebileceğin yeni bir deneyim."