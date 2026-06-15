Vinicius Junior'la ilgili tartışmalar! Real Madrid'in yıldızı, Dünya Kupası'nda ceza almayla karşı karşıya

Ancak kaptan Marquinhos, takım arkadaşından bu bilgilendirmeyi almamış görünüyordu ve devre arası röportajıyla ZDF'de oyuncularla devre aralarında yapılan kısa görüşmeler konusunda bir tartışma başlattı.

"İkinci yarıda da böyle devam etmeye çalışacağız. Üzerine inşa edebileceğimiz bir sonuç. Bakalım nasıl devam edecek," demişti PSG'nin stoper oyuncusu. Bunun üzerine ZDF sunucusu Jochen Breyer, uzmanlarına röportajlar hakkında ne düşündüklerini sordu.

Neredeyse aynı anda, dünya şampiyonu Per Mertesacker ve Christoph Kramer da aynı görüşü paylaştılar. "Felaket," dedi Kramer. Mertesacker ise "Zor!" diye karşılık verdi.

Kramer şöyle devam etti: "Bence bu olmaz. Gerçekten olmaz! Zaten odak noktası sensin. Her oyuncuya üç dakika ayırıyorsun, sonra bir yere gitmek zorundasın. Marquinhos'tan gerçekten önemli bir devrenin üç dakikasını alıyorsun. Üstelik bundan mantıklı bir şey de çıkmıyor. Ne söylemek istiyorsun ki?"