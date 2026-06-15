Vinicius Junior'la ilgili tartışmalar! Real Madrid'in yıldızı, Dünya Kupası'nda ceza almayla karşı karşıya

Brezilya Milli Takımı'nın Fas ile oynadığı açılış maçında (1-1), Vinicius Junior'un zorunlu devre arası röportajını reddettiği iddia ediliyor. Bir muhabirin ona "FIFA seni cezalandıracak" diye seslendiği, Vinicius'un ise "Cezayı ödeyeceğiz, ama röportaj vermeyeceğiz" diye cevap verdiği söyleniyor.
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Ancak kaptan Marquinhos, takım arkadaşından bu bilgilendirmeyi almamış görünüyordu ve devre arası röportajıyla ZDF'de oyuncularla devre aralarında yapılan kısa görüşmeler konusunda bir tartışma başlattı.
"İkinci yarıda da böyle devam etmeye çalışacağız. Üzerine inşa edebileceğimiz bir sonuç. Bakalım nasıl devam edecek," demişti PSG'nin stoper oyuncusu. Bunun üzerine ZDF sunucusu Jochen Breyer, uzmanlarına röportajlar hakkında ne düşündüklerini sordu.
Neredeyse aynı anda, dünya şampiyonu Per Mertesacker ve Christoph Kramer da aynı görüşü paylaştılar. "Felaket," dedi Kramer. Mertesacker ise "Zor!" diye karşılık verdi.
Kramer şöyle devam etti: "Bence bu olmaz. Gerçekten olmaz! Zaten odak noktası sensin. Her oyuncuya üç dakika ayırıyorsun, sonra bir yere gitmek zorundasın. Marquinhos'tan gerçekten önemli bir devrenin üç dakikasını alıyorsun. Üstelik bundan mantıklı bir şey de çıkmıyor. Ne söylemek istiyorsun ki?"
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Vinicius Junior, Fas karşısında muhteşem bir golle skoru eşitledi
Vinicius, Fas maçında devre arası röportajını reddetmeden önce attığı muhteşem bir golle skoru eşitlemiş ve maçın sonucunu belirlemişti. Fas’ın golünü ise Ismael Saibari kaydetmişti. 25 yaşındaki oyuncunun FC Bayern’e transferi an meselesi olduğu söyleniyor.
Maçın ardından, en azından Vinicius için bir başka ilginç olay yaşandı. Basın toplantısında bir gazeteci ona İngilizce bir soru sordu, Vinicius sorunun İspanyolca sorulmasını istedi, ancak bu, mevcut çeviriler gerekçe gösterilerek bir FIFA yetkilisi tarafından reddedildi. Daha önce Hollanda'dan Frenkie de Jong veya Fas'tan Achraf Hakimi'nin de başına benzer olaylar gelmişti.
FC Barcelona'da uzun süredir forma giyen De Jong'a Japonya maçı öncesinde İspanyolca bir soru soruldu, ancak bir FIFA görevlisi araya girerek "Affedersiniz, lütfen İngilizce, Japonca veya Felemenkçe sorulmalıdır" dedi.
Vinicius ve Selecao için, cuma gecesi cumartesi sabaha karşı (02:30) Haiti ile oynanacak zorunlu maçla yol devam edecek. Grup aşamasının sonunda ise 25 Haziran'da İskoçya bekliyor.