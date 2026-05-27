Vinicius Junior, Kylian Mbappé'nin Real Madrid'de "iz bırakacağına" inandığını belirtirken, ikilinin ilişkisi hakkındaki söylentileri de açıklığa kavuşturdu

İki yıldız forvet arasındaki bağ, Valdebebas’taki antrenmanlarla sınırlı değil. Vinicius, kulüp içindeki arkadaş çevrelerinin giderek genişlediğini vurguladı. Vinicius, saha dışındaki bu uyumun hem kamuoyu hem de medya tarafından yanlış anlaşıldığını düşünüyor.

"Ne zaman fırsat bulsak, saha dışında da birlikte vakit geçiriyor, arkadaş olarak bir şeyler yapıyoruz. Onunla her zaman iyi bir ilişkim oldu. Eskiden ona gelip bizimle oynaması için çok mesaj atardım. İstediğimiz gibi oynayamadık, taraftarların istediği şampiyonlukları kazanamadık ama bence bu durumu çok yakında tersine çevirebileceğiz," diye açıkladı Vinicius.