Vinicius Junior, Kylian Mbappé'nin Real Madrid'de "iz bırakacağına" inandığını belirtirken, ikilinin ilişkisi hakkındaki söylentileri de açıklığa kavuşturdu
Mbappe ile dostluğu hakkında
Mbappe'nin 2024'te Real'e transferinden bu yana ikilinin arasında gerginlik olduğu öne sürülse de, Brezilyalı forvet ikilinin ilişkisi hakkında çok farklı bir tablo çizmekten geri durmadı.
Vinicius, CazeTV'ye verdiği röportajda, "Mbappe iyi bir insan; röportajlarda her zaman beni savunuyor, ırkçılık olayıyla ilgili Benfica maçından sonra da öyle yaptı. O, Real Madrid'de iz bırakacak efsanevi bir oyuncu," dedi.
Saha sınırlarının ötesinde kurulan bağlar
İki yıldız forvet arasındaki bağ, Valdebebas’taki antrenmanlarla sınırlı değil. Vinicius, kulüp içindeki arkadaş çevrelerinin giderek genişlediğini vurguladı. Vinicius, saha dışındaki bu uyumun hem kamuoyu hem de medya tarafından yanlış anlaşıldığını düşünüyor.
"Ne zaman fırsat bulsak, saha dışında da birlikte vakit geçiriyor, arkadaş olarak bir şeyler yapıyoruz. Onunla her zaman iyi bir ilişkim oldu. Eskiden ona gelip bizimle oynaması için çok mesaj atardım. İstediğimiz gibi oynayamadık, taraftarların istediği şampiyonlukları kazanamadık ama bence bu durumu çok yakında tersine çevirebileceğiz," diye açıkladı Vinicius.
Takımdaki 'kötü adamlar' hakkındaki suçlamalar
Vinicius ile Mbappé arasındaki ilişki, daha önce hoş olmayan söylentilerle gölgelenmişti. Haberlere göre, iki süperstar arasında yaşanan bir güç mücadelesi, Fransız forvetin kendi soyunma odası içinde bile yalnız ve baskı altında hissetmesine neden olmuştu. Fransız oyuncunun yakın çevresinin, Vinicius’un Mbappé’yi takımdaki “kötü adam” olarak göstermeye çalıştığına inandığı iddia ediliyordu; ancak Brezilyalı oyuncunun son açıklamaları, aralarında herhangi bir sorun olmadığını gösteriyor.
Mbappe'nin İspanya'daki durdurulamaz istatistikleri
Madrid'de geçirdiği iki sezonda Mbappé, La Liga'da 65 maça çıktı ve 56 gol attı. Bu rakamlar, eski Paris Saint-Germain forvetinin kulübe katıldığından bu yana yarattığı inanılmaz etkiyi ortaya koyuyor; futbol tarihinin çok az oyuncusunun ulaşabildiği bir gol ortalamasını sürdürüyor. Fransız forvet, üst üste ikinci sezon La Liga'yı gol kralı olarak tamamladı. 31 maçta attığı 25 golle, Vedat Muriqi (23) ve Ante Budimir'i (17) geride bırakarak Pichichi ödülünü elinde tuttu.