Vinicius Junior, Jose Mourinho'nun Benfica'nın Gianluca Prestianni'ye yönelik ırkçı taciz suçlamasına verdiği yanıtı 'tiksindirici' buldu
Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi maçı 10 dakika durduruldu
Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off maçı, ikinci yarının başında durduruldu. Blancos'un süperstarı Vinicius, üst köşeye attığı golle skoru açtı.
Köşe bayrağının yanında gol sevincini kutlarken ev sahibi taraftarları kızdırdı, bu da kendisine sarı kart gösterilmesine ve Benfica taraftarlarının öfkelenmesine neden oldu. Vinicius kendi yarı sahasına dönmeden önce öfkeli sözler sarf edildi.
Maçın devam etmesinden önce, Prestianni - gömleğini ağzına çekerek - Vinicius'a bir şey söyledi. Güney Amerikalı oyuncu maç hakemine koştu ve ırkçı yorumlara maruz kaldığını iddia etti. UEFA protokolleri izlendi ve maç 10 dakika ertelendi.
Vinicius ve Prestianni maç sonrası açıklamalarında şunları söyledi:
Benfica, maçın ardından Prestianni'ye destek verdi. Arjantinli kanat oyuncusu maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vini Jr'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne yazık ki o, duyduğunu sandığı şeyi yanlış anlamış. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm."
Vinicius, kulüp arkadaşı Kylian Mbappe'nin sahada kendisine destek vermesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için gömleklerini ağızlarına sokmak zorundadırlar. Ancak teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan diğerlerinin koruması altındadırlar. Bugün olanlar benim hayatımda veya takımımın hayatında yeni bir şey değil. Gol sevincim nedeniyle sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Öte yandan, bu sadece hiçbir amaca hizmet etmeyen, kötü uygulanan bir protokoldu."
Mourinho, olan bitenle ilgili görüşü nedeniyle eleştirildi.
Mourinho, olay sırasında Vinicius ile konuştu, ardından kendisi kırmızı kart gördü ve gazetecilere şöyle dedi: "Neyi pişmanlık duyayım? İkisiyle de konuştum. Vinicius bir şey söylüyor, Prestianni başka bir şey söylüyor. 'Kırmızı' olmak istemiyorum... ve Prestianni'yi %100 desteklediğimi söylemek istemiyorum; ama 'beyaz' olup Vinicius'un bana söylediğinin doğru olduğunu da söyleyemem. Yapamam, bilmiyorum; sadece gol öncesine kadar harika bir maç olduğunu biliyorum.
"Flash röportajda da söyledim, [Alvaro] Arbeloa ve Mbappe'den daha dengeli olmaya çalıştım. Vinicius'un yalancı olduğunu ve benimkinin inanılmaz bir çocuk olduğunu söylemek istemiyorum. İkisi farklı yollara saptılar. Bu birçok stadyumda olur ve her zaman aynı şeydir... Bir şeyler yolunda gitmiyor. Vinicius harika bir gol attı. Neden Eusebio, Pele veya [Alfredo] Di Stefano gibi kutlamadı? Neden kutlamadı? O oyunla maç bitti.”
Vinicius, Mourinho'nun tepkisine kızmış olduğu söyleniyor.
İspanyol haber kaynağı El Chiringuito, Vinicius'un Mourinho'nun yorumlarından dolayı öfkelendiğini iddia ediyor. Gol sevincinin nasıl "kışkırtıcı" olarak değerlendirilebileceğini anlayamıyor ve deneyimli bir teknik direktörün dar görüşlülüğünü "itici" buluyor.
UEFA, Portekiz hükümeti ile birlikte olayla ilgili soruşturma başlattı ve kısa süre içinde bir karar verilmesi bekleniyor. Bu karar, yaptırımların uygulanmasına yol açabilir.
Mourinho, Benfica'nın önümüzdeki Çarşamba günü Real ile Santiago Bernabeu'da oynayacağı rövanş maçında zaten saha kenarı yasağı çekecek. Bu karşılaşma öncesinde ve sonrasında Prestianni olayıyla ilgili tekrar sorgulanması muhtemel.
Vinicius'un Estadio da Luz'da attığı muhteşem gol, çekişmeli geçen ilk maçın tek golü oldu. Bu, Real'in Avrupa'nın en prestijli turnuvasında son 16 turuna güvenli bir şekilde ilerlemek için dar bir üstünlük sağladığı anlamına geliyor.
