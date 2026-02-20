Lizbon'da oynanan Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off maçı, ikinci yarının başında durduruldu. Blancos'un süperstarı Vinicius, üst köşeye attığı golle skoru açtı.

Köşe bayrağının yanında gol sevincini kutlarken ev sahibi taraftarları kızdırdı, bu da kendisine sarı kart gösterilmesine ve Benfica taraftarlarının öfkelenmesine neden oldu. Vinicius kendi yarı sahasına dönmeden önce öfkeli sözler sarf edildi.

Maçın devam etmesinden önce, Prestianni - gömleğini ağzına çekerek - Vinicius'a bir şey söyledi. Güney Amerikalı oyuncu maç hakemine koştu ve ırkçı yorumlara maruz kaldığını iddia etti. UEFA protokolleri izlendi ve maç 10 dakika ertelendi.