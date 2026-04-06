Vinicius Junior, ırkçılığa karşı ortak mücadelede Lamine Yamal'a destek veriyor; Real Madrid ve Barcelona yıldızları güçlerini birleştiriyor
Yamal ırkçılığa karşı duruyor
Tartışma, İspanya ile Mısır arasında oynanan son hazırlık maçından kaynaklanıyor; maçın ardından Yamal, golsüz berabere biten karşılaşmayı gölgeleyen tahammül edilemez Müslüman karşıtı tezahüratları kınadı. Maç sırasında, seyircilerin bir kısmının "zıplamayan Müslüman'dır" diye tezahürat ettiği duyuldu ve bu durum 18 yaşındaki kanat oyuncusunu derinden etkiledi. Tezahüratlar genel olarak konuk takıma yönelik olsa da, Yamal sosyal medyada, dini alay konusu olarak kullananları "cahil" ve "ırkçı" olarak nitelendirdi.
Vinicius, Yamal'a yönelik hakaretlerin ardından birlik çağrısında bulundu
Vinicius, güçlü bir dayanışma gösterisiyle El Clásico'daki rakibine destek olmak için harekete geçti. Bayern Münih ile oynanacak dev Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Brezilyalı oyuncu, İspanya'nın RCDE Stadyumu'nda Mısır ile oynadığı son hazırlık maçında Yamal'a yöneltilen İslamofobik hakaretler hakkında soru aldı. Kendisi de benzer sorunlarla pek çok kez karşı karşıya kalan Vinicius, giderek büyüyen bu soruna verdiği yanıtta kararlı bir tavır sergiledi.
Vinicius gazetecilere, "Bu birçok kez oluyor ve umarım bu mücadeleye devam edebiliriz" dedi. "Lamine'nin konuşması önemli, o başkalarına yardım edebilir. Biz ünlüyüz, paramız var, bu tür şeyleri dengeleyebiliriz, ancak yoksul insanlar bizden daha fazla zorluk yaşıyor. Birlikte hareket etmeliyiz. İspanya, Almanya veya Portekiz'in ırkçı ülkeler olduğunu söylemiyorum. Ancak ırkçılar var. Bu mücadeleyi birlikte sürdürürsek, gelecekte yeni oyuncular bu tür olaylarla karşılaşmayabilir."
Nefret söylemine yönelik hukuki önlemler
Yetkililer bu olayları ciddiye aldı; Katalan polis teşkilatı Mossos d'Esquadra, milli maç arası sırasında tanık olunan "İslamofobik ve yabancı düşmanı" davranışlarla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Bu olaylar, İspanya Futbol Federasyonu'nu (RFEF) ve oyuncuları bu tür ortamlardan koruma konusundaki yetkinliğini bir kez daha gündeme getirdi.
Vinicius da kısa süre önce Estadio da Luz'da Benfica ile oynanan maç sırasında gergin bir olayın içindeydi. Brezilyalı oyuncu, 50. dakikada Gianluca Prestianni tarafından ırkçı tacize uğradığını iddia etti ve bu olay nedeniyle maç bir süre durduruldu. Prestianni daha sonra iddiaları reddederek, ırkçı nitelikte olmayan standart Arjantin küfürleri kullandığını iddia etse de, bu olay Vinicius'un sahada maruz kaldığı sürekli inceleme ve düşmanlığı bir kez daha ortaya koydu.
Uluslararası olayın ardından Flick, Yamal'ı kadroya geri aldı
Barcelona’nın Atletico Madrid ile oynadığı son La Liga maçı öncesinde, Alman teknik direktör Hans Flick, yıldız oyuncusu Lamine Yamal’a tam desteğini ve entegrasyon konusundaki tutumunu dile getirerek, futbol camiasının nefret söylemine karşı birleşmesi ve dayanışmayı teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.
Maç öncesi basın toplantısında Flick, son uluslararası maç arası döneminin ardından şunları söyledi: “Bence mesajı son derece netti. Her gün futbolu yaşıyor ve soluyoruz ve entegrasyon ve dayanışma değerlerini güçlendirmeliyiz. Azınlığın bunu anlamaması sinir bozucu. Durumu iyileştirmek için düşünmeli ve çalışmalıyız. Irkçılığın yeri yok - ne futbolda, ne de hayatta. Asla. Hepimiz bir araya gelmeli ve ten rengi, din veya geçmişi ne olursa olsun birbirimize saygı duymalıyız.”