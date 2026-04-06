Vinicius Junior, ırkçılığa karşı ortak mücadelede Lamine Yamal'a destek veriyor; Real Madrid ve Barcelona yıldızları güçlerini birleştiriyor

Vinicius, güçlü bir dayanışma gösterisiyle El Clásico'daki rakibine destek olmak için harekete geçti. Bayern Münih ile oynanacak dev Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Brezilyalı oyuncu, İspanya'nın RCDE Stadyumu'nda Mısır ile oynadığı son hazırlık maçında Yamal'a yöneltilen İslamofobik hakaretler hakkında soru aldı. Kendisi de benzer sorunlarla pek çok kez karşı karşıya kalan Vinicius, giderek büyüyen bu soruna verdiği yanıtta kararlı bir tavır sergiledi.

Vinicius gazetecilere, "Bu birçok kez oluyor ve umarım bu mücadeleye devam edebiliriz" dedi. "Lamine'nin konuşması önemli, o başkalarına yardım edebilir. Biz ünlüyüz, paramız var, bu tür şeyleri dengeleyebiliriz, ancak yoksul insanlar bizden daha fazla zorluk yaşıyor. Birlikte hareket etmeliyiz. İspanya, Almanya veya Portekiz'in ırkçı ülkeler olduğunu söylemiyorum. Ancak ırkçılar var. Bu mücadeleyi birlikte sürdürürsek, gelecekte yeni oyuncular bu tür olaylarla karşılaşmayabilir."