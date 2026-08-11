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'Vinicius Junior'ın takımının bu oyunu oynaması' - Lee Dixon, Real Madrid yıldızını kaçırmanın Arsenal için neden bir KAZANÇ olduğunu açıkladı
Vinicius, Madrid'de sözleşmesini uzattı
Arsenal kısa süre önce Real Madrid'in süperstarı Vinicius için sansasyonel bir hamleyle anılmıştı. Ancak Brezilyalı milli oyuncu, resmen kazançlı yeni bir sözleşmeye imza attıktan sonra Santiago Bernabeu'da kalmayı tercih etti. Yetenekli forveti kaçırmasına rağmen eski Arsenal savunmacısı Dixon, tüm bu sürecin tesadüf olmadığına inanıyor.
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Oyuncunun cephesi oyunu oynadı
BestBettingSites'e konuşan Dixon, kuzey Londra'ya bir transferin gerçekten gerçekleşeceğine hiçbir zaman ikna olmadığını açıkladı. Ona göre oyuncunun temsilcileri, Premier League kulübünün gerçek ilgisini İspanya'nın başkentinde daha iyi şartlar pazarlık etmek için aktif şekilde kullandı.
"İlginç değil mi? Evet, bence Vinicius'un ekibi oyunu oynuyordu. Arsenal'in onu alamamış olmasının bize zarar verdiğini düşünmüyorum ve aslında kulübün bu işe talip olmasının kulübe çok fayda sağladığını düşünüyorum çünkü bu gerçek bir niyet gösteriyor," diye açıkladı Dixon. "Bunun tamamen ciddi bir girişim olup olmadığı bir yana, sonuçlandırılması çok karmaşık bir transfer.
"Bu seviyede ilgi göstermek iyi bir şeydi çünkü, taraftarlar bunun asla olmayacağını söylese de, futbol dünyasının içindekiler bunun içinde bir miktar gerçek payı olduğunu bilir.
"Bir anda Manchester City ve Manchester United'daki insanlar, Arsenal'in ağırlığını koyduğunu görüyor. Bu, diğer takımlara biraz 'vay canına' etkisi yaratıyor; büyük düşünüyorlar, dolayısıyla bizim de seviyeyi yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyorlar. Bu yüzden bir taraftar ya da oyuncu olarak, onun kaçmış olması bize hiç zarar vermedi."
Dixon, sol kanat için Tzolis'i destekliyor
Arsenal'ın mevcut sol kanat seçeneklerine değinen Dixon, yeni transfer Christos Tzolis'in bu pozisyonda oynayabileceğini ve takımın hücum gücünü artırabileceğini vurguladı.
"Ben o sol kanat pozisyonu hakkında hep bunu söyledim, hatta ligi kazandıkları sezondan önceki sezon da. Bunu söylemiştim, belki biraz sert olmuş olabilir" dedi. "Leandro Trossard ilk 11'de sol kanatta başlarken Premier League'i kazanabileceğinizi düşünmüyorum. Bunu söylemişken, geçen sezon bazı gerçekten önemli maçlarda oynadı ve kritik goller attı. Bu oyun artık çok daha fazla kadro oyununa dönüştü; o ve Gabriel Martinelli dönüşümlü oynadı ve birlikte gerçekten çok iyi iş çıkardı.
"Ama benim için öne çıkan oyuncu Tzolis. Bu çocuğu gerçekten beğeniyorum. Bence Trossard'ın bir üst seviyesi o. Martinelli biraz anlık oynayan bir oyuncu, her zaman ne alacağınızı bilmiyorsunuz. Bu yüzden bence Tzolis'e biraz serbestlik vermeli ve ilk altı ya da yedi maçta nasıl gittiğini görmeliyiz. Onun dışında, Ryan Giggs'i geri getirin, o da fena değildi" diyerek güldü.
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Hazırlık maçları ve Community Shield sırada
Arsenal, sezon öncesi hazırlıklar yoğunlaşırken şimdi odağını hızla yeniden sahaya çevirmeli. Londra ekibi, 12 Ağustos'ta hazırlık maçında İtalyan ekibi Como ile karşılaşacak, ardından pazar günü Community Shield'da Manchester City'nin karşısına çıkacak.
Bu arada Vinicius, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid ile yaklaşan sezona odaklanacak. Real Madrid, 22 Ağustos'ta Espanyol'a karşı oynayacağı La Liga açılış maçı öncesinde Deportivo La Coruna ve Schalke ile sezon öncesi hazırlık maçlarına çıkacak.
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