BestBettingSites'e konuşan Dixon, kuzey Londra'ya bir transferin gerçekten gerçekleşeceğine hiçbir zaman ikna olmadığını açıkladı. Ona göre oyuncunun temsilcileri, Premier League kulübünün gerçek ilgisini İspanya'nın başkentinde daha iyi şartlar pazarlık etmek için aktif şekilde kullandı.

"İlginç değil mi? Evet, bence Vinicius'un ekibi oyunu oynuyordu. Arsenal'in onu alamamış olmasının bize zarar verdiğini düşünmüyorum ve aslında kulübün bu işe talip olmasının kulübe çok fayda sağladığını düşünüyorum çünkü bu gerçek bir niyet gösteriyor," diye açıkladı Dixon. "Bunun tamamen ciddi bir girişim olup olmadığı bir yana, sonuçlandırılması çok karmaşık bir transfer.

"Bu seviyede ilgi göstermek iyi bir şeydi çünkü, taraftarlar bunun asla olmayacağını söylese de, futbol dünyasının içindekiler bunun içinde bir miktar gerçek payı olduğunu bilir.

"Bir anda Manchester City ve Manchester United'daki insanlar, Arsenal'in ağırlığını koyduğunu görüyor. Bu, diğer takımlara biraz 'vay canına' etkisi yaratıyor; büyük düşünüyorlar, dolayısıyla bizim de seviyeyi yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyorlar. Bu yüzden bir taraftar ya da oyuncu olarak, onun kaçmış olması bize hiç zarar vermedi."