Vinicius Junior, Brezilya’nın Norveç’e karşı oynadığı maçta neden kritik penaltıyı kullanmadı? Real Madrid’in süperstarı, topu neden Bruno Guimaraes’e pas verdiğini açıkladı – ki Guimaraes penaltıyı kaçırdı

Brezilya’nın rekorunu genişleterek altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma umutları, Norveç’e 2-1 yenilmesinin ardından 16 turunda şaşkınlık yaratan bir şekilde sona erdi. İlk yarının en belirleyici anı, Brezilya’ya bir penaltı verilmesi oldu; ancak takımın sembolü Vinicius’un penaltıyı atmak yerine Guimaraes bu sorumluluğu üstlendi ve vuruşu Orjan Nyland tarafından kurtarıldı.

Bu kararın yarattığı tartışmalara değinen Madridli kanat oyuncusu, penaltıyı kimin atacağına dair kararın kendisine ait olmadığını açıkladı. Spot ışıklarından kaçan biri olmadığını hemen vurgulayan Vinicius, ancak teknik ekibin belirlediği hiyerarşiye saygı duymak gerektiğini düşündüğünü belirtti. "Neden penaltıyı ben atmadım? Çünkü bu teknik direktörün kararıydı. Ben sorumluluklarımdan asla kaçmam veya kaçınmam," dedi Vinicius.