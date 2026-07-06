AFP
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Vinicius Junior, Brezilya’nın Norveç’e karşı oynadığı maçta neden kritik penaltıyı kullanmadı? Real Madrid’in süperstarı, topu neden Bruno Guimaraes’e pas verdiğini açıkladı – ki Guimaraes penaltıyı kaçırdı
Penaltı kararının ardındaki yönetim talimatları
Brezilya’nın rekorunu genişleterek altıncı Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma umutları, Norveç’e 2-1 yenilmesinin ardından 16 turunda şaşkınlık yaratan bir şekilde sona erdi. İlk yarının en belirleyici anı, Brezilya’ya bir penaltı verilmesi oldu; ancak takımın sembolü Vinicius’un penaltıyı atmak yerine Guimaraes bu sorumluluğu üstlendi ve vuruşu Orjan Nyland tarafından kurtarıldı.
Bu kararın yarattığı tartışmalara değinen Madridli kanat oyuncusu, penaltıyı kimin atacağına dair kararın kendisine ait olmadığını açıkladı. Spot ışıklarından kaçan biri olmadığını hemen vurgulayan Vinicius, ancak teknik ekibin belirlediği hiyerarşiye saygı duymak gerektiğini düşündüğünü belirtti. "Neden penaltıyı ben atmadım? Çünkü bu teknik direktörün kararıydı. Ben sorumluluklarımdan asla kaçmam veya kaçınmam," dedi Vinicius.
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Vinicius, bencil olmayan tutumunu savunuyor
25 yaşındaki oyuncu, öfkeli mizacı nedeniyle sık sık eleştirilse de, bu fırsatı bireysel şöhretten ziyade takımın birliği konusundaki kararlılığını vurgulamak için kullandı. “Real Madrid’de teknik direktör ne zaman benden istese, penaltıları ben atardım. Burada ise alınan kararı uyguladım. Bu da, dikkatleri üzerime çekmek için bencil davranmadığımı ya da kötü niyetli hareket etmediğimi gösteriyor,” diye açıkladı.
Guimaraes’in kaçırdığı gol nedeniyle aldığı tepkilere rağmen Vinicius, hayal kırıklığına uğramış takım arkadaşına hemen destek verdi. Kanat oyuncusu, bu tek anın orta saha oyuncusunun milli takım kariyerini belirlememesini sağlamak konusunda kararlı ve şöyle ekledi: “Umarım Bruno Guimaraes’in Brezilya milli takımındaki kariyeri bu hata yüzünden gölgelenmez.”
Carlo Ancelotti’ye tam destek
Taraftarlar ve yorumcular, yenilgi sırasında alınan taktiksel kararları sorgulasa da Vinicius, teknik direktör Carlo Ancelotti’yi kararlı bir şekilde desteklemeye devam ediyor. İtalyan teknik adam, turnuva boyunca oyuncuyla güçlü bir bağ kurdu. Teknik direktörü hakkında konuşan Vinicius, “Bana büyük bir güven veren bir teknik direktör” diye vurguladı.
Turnuvaya en büyük favorilerden biri olarak katılan ülke için bu elenme büyük bir darbe oldu. Vinicius, ülkesindeki taraftarların hissettiği acıyı kabul ederek şöyle konuştu: "Hayatımıza devam etmeliyiz. Bize her zaman inanan ve yanımızda duran ‘torcida’mızdan özür dileyebilirim. Selecao uzun süredir galibiyet alamadığı için büyük bir hayal kırıklığı var."
- Getty Images
Daha parlak bir geleceğe doğru
Selecao, artık iki on yılı aşkın süredir Dünya Kupası kupasını kazanamadı; bu durum, mevcut yetenekli nesil üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Bununla birlikte Vinicius, bu oyuncu grubunun Brezilya’yı nihayetinde uluslararası futbolun zirvesine yeniden taşıyabileceği konusunda iyimserliğini koruyor. O, bu hayal kırıklığından edinilen deneyimin, uzun vadede kadronun genç üyelerine büyük fayda sağlayacağına inanıyor.
"Biz genç oyuncular olarak yolumuza devam edeceğiz ve Seleção'yu zirveye taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız," diye söz verdi.
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