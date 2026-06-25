Herkes yeniden canlanan Neymar’ı bekliyor ve onu istiyordu; ancak taraftarların idolünün kendisinin de söylediği gibi, Brezilya’nın gerçek itici gücü Vinicius Junior’dur. Brezilya, Fas ile oynadığı ilk maçta yaşadığı başlangıçtaki zorlukların ardından ve Carlo Ancelotti’nin seçimlerine yönelik bazı şüpheleri aşarak, Dünya Kupası grup aşamasını büyük bir ivmeyle geçti. Bunu da grubun birincisi olarak, önce Haiti’yi, ardından da McTominay’ın oynadığı İskoçya’yı mağlup ederek etkileyici bir şekilde başardı. Real Madrid’in yıldızı, attığı 4 golle gol kralı unvanı için yarışmaya ve Messi, Mbappé ve Haaland gibi isimlere meydan okumaya kararlı görünüyor.
Çeviri:
Vinicius Junior, Brezilya ile Dünya Kupası’nda başrol oynadı. Peki, geleceği yine Real Madrid’de mi olacak? Sözleşme yenilemesi ve transfer söylentileri arasında neler oluyor?
BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ
Fas’a karşı gol attı, Haiti’ye karşı isabetli vuruşlar yaptı ve İskoçya karşısında üç gol atmaya çok yaklaştı; bu üç gol, ancak VAR’ın tartışmalı bir kararıyla iptal edildi. Ancak Vinicius’un bu kadar belirleyici ve takımının teknik lideri olarak öne çıktığı bir performans, uzun zamandır görülmemişti. Real Madrid’in son iki zorlu sezonunda kesinlikle böyle değildi; bu sezonlar şampiyonluk kazanamadan sona erdi ve o da defalarca fırtınanın ortasına sürüklendi. Daha çok saha içindeki davranışları – rakiplere yönelik provokasyonlardan, rakip taraftarların elinden maruz kaldığı tekrarlanan ırkçılık vakalarına kadar – ve RealMadrid ile olan sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin pembe dizi gibi gelişmelerle gündeme geldi; bu konu, Brezilya milli takımıyla katıldığı Dünya Kupası’nın sona ermesinin ardından yeniden gündeme gelmeye mahkum.
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FLORENTINO'NUN MESAJI
Florentino Pérez ile 2023 yılının Ekim ayında imzalanan son sözleşme, bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, 30 Haziran 2027’de sona erecek ve gelecekte de “merengues” ile yoluna devam etmek üzere aylardır süren görüşmeler, çeşitli spekülasyonlara yol açan bir dizi iniş ve çıkış yaşamaya devam ediyor.Son transfer dönemlerinde Suudi Pro Ligi’ndeki zengin kulüplerin Vinicius Junior ve Real Madrid’in kapısını çaldığı ve masaya devasa rakamlar koyduğu bir sır değil. Ayrıca, şaşkınlık uyandıracak bir ayrılık durumunda Premier Lig’in dev kulüplerinin de tereddüt etmeden devreye gireceği biliniyor.
Birkaç hafta önce, başkan olarak yeniden seçilmesinden kısa bir süre önce Florentino, oyuncuya oldukça net bir mesaj vermişti: “Çok fazla para istediği söyleniyor, ama bu bir yalan. Eğer Real Madrid’de kalmak istemiyorsa ve başka bir kulüple sözleşme imzalamak istiyorsa, bunu yapmakta özgürdür. Onu hiçbir konuda zorlamaya niyetim yok. Para en önemli şey olmayacak; hiçbir zaman olmadı. Onun ömür boyu Real Madrid’de kalmasını isterim ve 31 Aralık’a kadar sözleşmesini yenilemesini sağlamaya çalışacağım. Vinicius Junior bir yıldız ve kazandığımız son iki Şampiyonlar Ligi’nde mutlak bir başrol oyuncusuydu.”
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ANCELOTTI’NİN BAŞARILARI
Bugün bir yönde ya da diğer yönde kesin bir yargıya varmak zor, ancak bu Dünya Kupası’nda tanık olduğumuz gelişmelere bakıldığında, Florentino Perez’in “Mbappé ve Vinicius Junior gibi iki şampiyonu aynı anda kadroda bulundurmanın asla bir sorun olamayacağı” ve “ikisinin birbiriyle son derece uyumlu olduğu” yönündeki görüşüne hak vermemek zorlaşıyor. Brezilyalı yıldız, Seleçao’da ve Ancelotti sayesinde – kariyerinin en iyi teknik direktörü olarak tanımlanan ve onu kanat oyuncusundan çok forvet olarak hücumun gerçek referans noktası haline getiren – ve Neymar’ın desteğiyle, ana destekçileri (““Vini bizim yıldızımız, bu Brezilya kadrosunun kilit oyuncusu ve inanılmaz bir formda”) Madrid’de de liderlik rolünü geri almaya hazır.