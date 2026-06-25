Vinicius Junior, Brezilya ile Dünya Kupası’nda başrol oynadı. Peki, geleceği yine Real Madrid’de mi olacak? Sözleşme yenilemesi ve transfer söylentileri arasında neler oluyor?

Florentino Pérez ile 2023 yılının Ekim ayında imzalanan son sözleşme, bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, 30 Haziran 2027’de sona erecek ve gelecekte de “merengues” ile yoluna devam etmek üzere aylardır süren görüşmeler, çeşitli spekülasyonlara yol açan bir dizi iniş ve çıkış yaşamaya devam ediyor.Son transfer dönemlerinde Suudi Pro Ligi’ndeki zengin kulüplerin Vinicius Junior ve Real Madrid’in kapısını çaldığı ve masaya devasa rakamlar koyduğu bir sır değil. Ayrıca, şaşkınlık uyandıracak bir ayrılık durumunda Premier Lig’in dev kulüplerinin de tereddüt etmeden devreye gireceği biliniyor.

Birkaç hafta önce, başkan olarak yeniden seçilmesinden kısa bir süre önce Florentino, oyuncuya oldukça net bir mesaj vermişti: “Çok fazla para istediği söyleniyor, ama bu bir yalan. Eğer Real Madrid’de kalmak istemiyorsa ve başka bir kulüple sözleşme imzalamak istiyorsa, bunu yapmakta özgürdür. Onu hiçbir konuda zorlamaya niyetim yok. Para en önemli şey olmayacak; hiçbir zaman olmadı. Onun ömür boyu Real Madrid’de kalmasını isterim ve 31 Aralık’a kadar sözleşmesini yenilemesini sağlamaya çalışacağım. Vinicius Junior bir yıldız ve kazandığımız son iki Şampiyonlar Ligi’nde mutlak bir başrol oyuncusuydu.”





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