Vinicius Junior, Bayern Münih maçında forma giyemeyecek mi? Real Madrid'in yıldız oyuncusu, Brezilya milli takımında sakatlık endişesi yaşıyor

Ancak antrenmanlara ara verilmesi, Vini'nin Fransa ile oynanan hazırlık maçının (1-2) ardından uyluk bölgesinde ağrı hissettiği bildirildikten sonra alınan bir önlem niteliğinde; ancak Cuma günü yapılan muayenede herhangi bir sakatlık tespit edilmedi. Ancelotti'nin Salı günü Hırvatistan maçında Real Madrid'in yıldızını sahaya sürüp sürmeyeceği henüz belli değil.

Ancak Real Madrid, durumu yakından takip edecek; uzun süreli bir sakatlık, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın takımı için büyük bir darbe olur. Brezilyalı oyuncu, Kylian Mbappe'den sonra Madrid'in en önemli golcüsü; Vini, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 43 maçta şu ana kadar 17 gol ve 13 asist kaydetti.