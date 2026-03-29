Vinicius Junior, önümüzdeki haftalarda kritik maçlara çıkacak olan Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri; bu maçlar arasında Nisan başında FC Bayern ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki iki karşılaşma da bulunuyor. Ve tam da bu sırada, bu hücum yıldızı sakatlık sorunu yaşıyor gibi görünüyor.
Vinicius Junior, Bayern Münih maçında forma giyemeyecek mi? Real Madrid'in yıldız oyuncusu, Brezilya milli takımında sakatlık endişesi yaşıyor
Brezilya'nın Globo Esporte portalının haberine göre, 25 yaşındaki oyuncu Cumartesi günü antrenmana katılmak zorunda kaldı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin takımında sahaya çıkmadı. Bunun yerine Vini Jr., sadece spor salonunda birkaç egzersiz yapabildi ve ardından tedavi gördü.
Vini Jr.'ın antrenmanlara ara vermesi sadece bir önlem mi?
Ancak antrenmanlara ara verilmesi, Vini'nin Fransa ile oynanan hazırlık maçının (1-2) ardından uyluk bölgesinde ağrı hissettiği bildirildikten sonra alınan bir önlem niteliğinde; ancak Cuma günü yapılan muayenede herhangi bir sakatlık tespit edilmedi. Ancelotti'nin Salı günü Hırvatistan maçında Real Madrid'in yıldızını sahaya sürüp sürmeyeceği henüz belli değil.
Ancak Real Madrid, durumu yakından takip edecek; uzun süreli bir sakatlık, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın takımı için büyük bir darbe olur. Brezilyalı oyuncu, Kylian Mbappe'den sonra Madrid'in en önemli golcüsü; Vini, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 43 maçta şu ana kadar 17 gol ve 13 asist kaydetti.
Vini Jr.: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
LaLiga
28
11
6
Şampiyonlar Ligi
12
5
7
Kral Kupası
1
-
-
Süper Kupa
2
1
-