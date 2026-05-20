İspanya'dan gelen çarpıcı iddialar, Real Madrid'in en büyük iki yıldızı arasındaki ilişkinin yeni bir dip noktaya ulaştığını gösteriyor. El Chiringuito TV'ye göre, Fransız oyuncunun yakın çevresi, Vinicius'un Mbappé'yi takımın "kötü adamı" olarak göstermeye çalıştığına inanıyor. Bu iç güç mücadelesi haberi, iki süperstarın soyunma odası içindeki nüfuz, marka hakimiyeti ve liderlik için bir mücadele içinde olduğunu gösteriyor.

Mbappe'nin çevresi, iki forvet arasındaki ilişkinin giderek daha zehirli hale geldiğini düşünüyor. Vinicius'un, hem kamuoyuna hem de takım arkadaşlarına Mbappe'yi olumsuz bir şekilde göstererek bu iç rekabette takım arkadaşını "yenmek" istediği iddia ediliyor. Mbappe'yi zayıflatmaya yönelik bu algılanan girişim, iki oyuncu arasındaki ilişkiyi hassas bir duruma soktu ve kulübün hücum ikilisi üzerinde bir gölge oluşturdu.