Vinicius Jr. ve Kylian Mbappé! Real Madrid’de ikiye bölünmüş kadronun parçası olan ‘Galactico’ forvetler hakkında şaşırtıcı bir ‘kötü adam’ iddiası
Mbappé'nin çevresi, "kötü adam" komplosu olduğunu iddia ediyor
İspanya'dan gelen çarpıcı iddialar, Real Madrid'in en büyük iki yıldızı arasındaki ilişkinin yeni bir dip noktaya ulaştığını gösteriyor. El Chiringuito TV'ye göre, Fransız oyuncunun yakın çevresi, Vinicius'un Mbappé'yi takımın "kötü adamı" olarak göstermeye çalıştığına inanıyor. Bu iç güç mücadelesi haberi, iki süperstarın soyunma odası içindeki nüfuz, marka hakimiyeti ve liderlik için bir mücadele içinde olduğunu gösteriyor.
Mbappe'nin çevresi, iki forvet arasındaki ilişkinin giderek daha zehirli hale geldiğini düşünüyor. Vinicius'un, hem kamuoyuna hem de takım arkadaşlarına Mbappe'yi olumsuz bir şekilde göstererek bu iç rekabette takım arkadaşını "yenmek" istediği iddia ediliyor. Mbappe'yi zayıflatmaya yönelik bu algılanan girişim, iki oyuncu arasındaki ilişkiyi hassas bir duruma soktu ve kulübün hücum ikilisi üzerinde bir gölge oluşturdu.
Arbeloa ile gergin ilişkiler
Real Madrid'deki iç çatışma sadece oyuncularla sınırlı değil; Mbappé'nin teknik direktör Álvaro Arbeloa'dan gördüğü muameleden memnun olmadığı söyleniyor. Forvet oyuncusu, hayal kırıklığını kamuoyuna açıkça dile getirince gerginlik doruk noktasına ulaştı. Fransız oyuncu, "Teknik direktör bana dördüncü tercih edilen forvet olduğumu söyledi" dedi.
Forvetin iyileşme sürecinde İtalya'ya seyahat ettiği için eleştirilmesinin ardından gerginlik daha da arttı. Real Madrid sonunda seyahatin onaylandığını açıklasa da, yönetim kurulunun savunmasını geciktirmesi, oyuncuyu savunmasız ve korumasız hissettirmiş görünüyor.
Madrid soyunma odasındaki izolasyon
Mbappe için en endişe verici hususlardan biri, takım içinde bir destek ağının bulunmamasıdır. Güçlü gruplar kurmuş diğer kıdemli isimlerin aksine, eski Paris Saint-Germain yıldızının bölücü gruplar oluşturmaktan kaçındığı bildiriliyor. Ancak bu yaklaşım ters tepmiş ve artan eleştirilere karşı onu kamuoyu önünde savunmaya istekli hiçbir takım arkadaşı kalmamıştır.
Güçlü iç ittifaklar kurmayı başaramayan Mbappe, şimdi en zor anlarında kendini yalnız buluyor. Soyunma odasından gelen sesli desteğin eksikliği, "kötü adam" algısıyla zorlu bir mücadele verdiği hissini daha da güçlendirdi. Real Madrid kampını şu anda saran yönetimsel istikrarsızlık ve iç anlaşmazlıklar göz önüne alındığında, bu yalnızlık özellikle tehlikeli.
Florentino Pérez, son savunma hattı olmaya devam ediyor
Yaklaşan fırtınaya rağmen Mbappé’nin elinde hâlâ önemli bir koz var: Florentino Pérez’in sarsılmaz desteği. Kulüp başkanı, Fransız oyuncuya hâlâ sarsılmaz bir inançla bağlı ve onun desteği hayati bir güvenlik ağı sağlıyor. Ancak Vinicius ile rekabetin tırmanmaya devam etmesi halinde, Pérez’in desteği bile parçalanmış bir soyunma odasını onarmak için yeterli olmayabilir.
Jose Mourinho'nun Arbeloa'nın yerine kulübe geri döneceği bildirilirken, Manchester United'dan Diogo Dalot'un transferi de dahil olmak üzere, savunmada büyük bir revizyon planlanıyor. Ancak, "Özel Adam"ın en büyük zorluğu savunmayı düzeltmek değil, takımı içten parçalamakla tehdit eden "Galactico" egolarının çatışmasını arabuluculukla çözmek olabilir. Şu an için Mbappe, dünyanın en büyük kulübünde kendisine hak ettiğini düşündüğü saygıyı arayışında, ayrı bir figür olarak kalmaya devam ediyor.