ESPN'e göre Real Madrid, Vinicius'un bu yaz kulüpten ayrılma ihtimaline tamamen açık. İspanyol devi, Brezilyalı milli oyuncuya yapılan son sözleşme yenileme teklifini yükseltme planının kesinlikle olmadığını net şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun mevcut sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalması, tüm taraflar üzerindeki hızlı bir çözüme ulaşma baskısını artırıyor.

Dünya Kupası sonrası tatilinin hemen ardından pazartesi günü sezon öncesi çalışmaları için Valdebebas'a dönmesi bekleniyor. Uzun vadeli geleceğine ilişkin ciddi soru işaretleri sürerken, Madrid yöneticileri nihai kararın artık tamamen oyuncuya bağlı olduğuna inanıyor. Vinicius ya önerilen yeni sözleşmeye imza atmalı ya da resmen başka bir kulübe transfer talebinde bulunmalı.







