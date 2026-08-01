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ViniciusGetty Images
Yosua Arya

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Vinicius Jr. satışta! Real Madrid, sözleşme görüşmeleri tıkanırken Arsenal'ın sürpriz hamlesine kapıyı açtı

Transfers
Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal
La Liga
Premier Lig

Real Madrid, son sözleşme yenileme teklifini imzalamayı reddetmesi halinde Vinicius Junior'ın kulüpten ayrılmasına izin vermeye hazır. Brezilyalı kanat oyuncusunun mevcut sözleşmesinde yalnızca bir yıl kaldı ve Arsenal, Santiago Bernabeu'daki belirsiz durumunu yakından takip ediyor.

  • Madrid, Vinícius'un ayrılığına açık

    ESPN'e göre Real Madrid, Vinicius'un bu yaz kulüpten ayrılma ihtimaline tamamen açık. İspanyol devi, Brezilyalı milli oyuncuya yapılan son sözleşme yenileme teklifini yükseltme planının kesinlikle olmadığını net şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun mevcut sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalması, tüm taraflar üzerindeki hızlı bir çözüme ulaşma baskısını artırıyor.

    Dünya Kupası sonrası tatilinin hemen ardından pazartesi günü sezon öncesi çalışmaları için Valdebebas'a dönmesi bekleniyor. Uzun vadeli geleceğine ilişkin ciddi soru işaretleri sürerken, Madrid yöneticileri nihai kararın artık tamamen oyuncuya bağlı olduğuna inanıyor. Vinicius ya önerilen yeni sözleşmeye imza atmalı ya da resmen başka bir kulübe transfer talebinde bulunmalı.



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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Arsenal, Brezilyalının durumunu takip ediyor

    Arsenal, İspanya'nın başkentinde süren çıkmazı yakından takip ediyor. Haberler, Arsenal'ın büyük beğeni toplayan forvet için sansasyonel bir anlaşmanın mali açıdan mümkün olup olmadığını aktif şekilde incelediğini ortaya koyuyor. Arsenal yönetimi, oyuncunun ayrılmayı tercih etmesi halinde transferini bitirmek için çok güçlü bir konumda olacaklarına kesin olarak inanıyor. Ancak oyuncuya yakın bir kaynak, bu aşamada Londra kulübüyle doğrudan hiçbir temas olmadığını kamuoyu önünde ısrarla vurguladı.

    Bu karmaşık sözleşme çıkmazı, Madrid yetkilileri ile oyuncunun temsilcileri arasında uzun süredir devam eden bir mesele. Geçen sezon, Vinícius'un sözleşme yenilemek için acele etmediği ve Dünya Kupası sona erene kadar görüşmelerde kayda değer herhangi bir ilerlemeyi bilinçli şekilde ertelemeyi seçtiği geniş şekilde bildirildi.

  • Bernabeu'da sinir bozucu bir dönem

    Vinícius, 2018'de büyük beklentilerle Madrid'e katıldı ve kısa sürede kendisini küresel bir süperstar olarak kabul ettirdi. Hücum oyuncusu, iki ayrı Şampiyonlar Ligi finalinde gol attı ve 2024 erkekler Ballon d'Or oylamasını ikinci sırada tamamladı.

    Tartışmasız bireysel yeteneğine rağmen hücumcu, geçen sezon eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde gözle görülür şekilde mutsuzlaştı. En dikkat çekici olarak da Bernabeu'daki gergin El Clasico karşılaşmasında oyundan alınmasına öfkeyle tepki verdi.

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  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sezon öncesi hazırlıklar Avusturya'da başlıyor

    Vinícius nihai geleceğine karar vermek için zaman ayırırken, Madrid yoğun yaz programını sürdürmek zorunda. Cumartesi günü Avusturya'da İtalyan ekip Fiorentina ile sezon öncesindeki ilk resmi hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler. Bu maç, Alcorcon ve Leganes'e karşı antrenman sahasında, basına kapalı oynanan karşılaşmaların ardından gelecek.

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