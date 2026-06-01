Vinicius Jr, Real Madrid'in transferinin onaylanması için neler olması gerektiğini açıkladı – Brezilya milli takım oyuncusu, sözleşme uzatma sürecindeki gecikme nedeniyle transfer söylentilerine konu oluyor

El País gazetesine verdiği röportajda Perez, forvet oyuncusu Vinicius Jr. başka bir kulüpte yeni bir maceraya atılmaya karar verirse Real Madrid’in buna engel olmayacağını açıkça belirtti. Sözleşme görüşmelerinin şu anda yavaş ilerlediği bir ortamda, başkanın bu açıklamaları kulübün son dönemdeki başarılarının simgesi haline gelen oyuncunun geleceğine yeni bir merak unsuru kattı.

Durumu değerlendiren Perez, "Sözleşmesini uzatmak için zaman var. Onun ömür boyu burada kalmasını çok isterim. Kendisi kulüple özdeşleşmiş durumda. Onu kim sevmiyor biliyor musunuz? Real Madrid taraftarı olmayanlar. Eğer Madrid'de kalmak istemiyor ve başka bir kulüple sözleşme imzalamak istiyorsa, bunu yapmakta özgür. Onu hiçbir şeye zorlamayacağım. Para en önemli faktör olmayacak - hiç olmadı zaten."