Vinicius Jr, Real Madrid'in transferinin onaylanması için neler olması gerektiğini açıkladı – Brezilya milli takım oyuncusu, sözleşme uzatma sürecindeki gecikme nedeniyle transfer söylentilerine konu oluyor
Perez, ayrılık ihtimalinin önünü açıyor
El País gazetesine verdiği röportajda Perez, forvet oyuncusu Vinicius Jr. başka bir kulüpte yeni bir maceraya atılmaya karar verirse Real Madrid’in buna engel olmayacağını açıkça belirtti. Sözleşme görüşmelerinin şu anda yavaş ilerlediği bir ortamda, başkanın bu açıklamaları kulübün son dönemdeki başarılarının simgesi haline gelen oyuncunun geleceğine yeni bir merak unsuru kattı.
Durumu değerlendiren Perez, "Sözleşmesini uzatmak için zaman var. Onun ömür boyu burada kalmasını çok isterim. Kendisi kulüple özdeşleşmiş durumda. Onu kim sevmiyor biliyor musunuz? Real Madrid taraftarı olmayanlar. Eğer Madrid'de kalmak istemiyor ve başka bir kulüple sözleşme imzalamak istiyorsa, bunu yapmakta özgür. Onu hiçbir şeye zorlamayacağım. Para en önemli faktör olmayacak - hiç olmadı zaten."
Bernabeu'daki sözleşme anlaşmazlığı
Kulüp başkanı sakinliğini korurken, 25 yaşındaki oyuncu yeni bir sözleşme imzalamak için "acele etmediğini" şimdiden belli etti. Brezilya milli takım oyuncusu, geçtiğimiz günlerde kulüple konuşacak çok şeyleri olduğunu belirterek, maaş beklentileri ve takımdaki konumu konusunda topu fiilen Real Madrid'e attı.
Anında bir taahhüt olmamasına rağmen, oyuncu ile yönetim arasındaki ilişki samimi olmaya devam ediyor. Real Madrid, eski Flamengo yeteneğini her zaman spor projesinin bir direği olarak görmüştür, ancak yüksek profilli isimlerin gelmesi, iç finansal hiyerarşiyi değiştirmiş ve iki taraf arasında dikkatli bir müzakere dönemine yol açmıştır.
Mbappé ile uyum ve takım içi gerilimler
Sözleşme görüşmelerinin ötesinde Perez, Vinicius ile Kylian Mbappé’nin birlikte oynayamayacağına dair iddiaları da reddetti. Eleştirmenler, ikili arasında olası bir güç mücadelesine işaret ederken, bazı haberlerde Fransız oyuncuyu soyunma odasında olumsuz bir şekilde göstermeye yönelik bir komplo olduğu bile iddia edildi.
"Bence bu saçmalık," dedi Perez, ikilinin birlikte oynayamayacağına dair sorulara yanıt verirken. "Onlar dünyanın en iyi iki oyuncusu. Vinicius bize iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandırdı. Ama biz de aklımızı kaçırmamalıyız. Her yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zorunda olduğumuz fikri aptalca; on yılda altı kez kazanan başka kimse yok."
Mourinho'nun dönüşü, durumu daha da karmaşık hale getiriyor
Jose Mourinho’nun teknik direktörlük koltuğuna geri dönme olasılığı, Bernabeu’daki durumu daha da değiştirebilir. İkili arasında, Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni’nin Brezilyalı oyuncuya yönelttiği iddia edilen ırkçı hakaretler etrafında son dönemde yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklanan gergin bir ilişki var. Bu olayın yankıları hâlâ taze iken, süregelen gerginlik ikili arasında temel bir uyumsuzluk olduğuna dair söylentilere yol açmış ve aynı soyunma odasında ne kadar verimli bir şekilde bir arada çalışabilecekleri konusunda şüpheler uyandırmıştır.
Geçmişte Vinicius, özellikle gergin geçen maçlarda kulüp yönetiminden sarsılmaz bir destek talep etmişti. Mourinho'nun, birbiriyle rekabet halindeki Galaktiklerden oluşan kadroyu dengelerken bu istikrarı sağlayıp sağlayamayacağı, Brezilyalı oyuncunun kalıp kalmayacağını ya da Perez'in kendisine kamuoyuna açık bir şekilde sunduğu özgürlüğü tercih edip etmeyeceğini belirleyecek.