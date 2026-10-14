Getty Images Sport
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“Vinicius Jr öne çıkacak!” Jose Mourinho, Bernabeu’daki kırmızı kart olayının ardından Real Madrid yıldızının gol yollarındaki bitirici formunu yeniden yakalayacağına inanıyor
Sezona yavaş bir başlangıç
Mourinho, Vinicius'un yeniden en iyi performansına dönmesinin yalnızca an meselesi olduğunu söylüyor. Brezilyalı forvet şu anda İspanya'nın başkentinde zorlu bir dönem geçiriyor.
Madrid'deki dokuzuncu sezonunu geçiren hücum oyuncusu, gol önünde alışıldık ritmini bulmakta zorlanıyor. Bu sezon dokuz maçta yalnızca bir gol ve üç asist kaydetti.
Hücumdaki üretkenliğinde sezon başında yaşanan bu düşüşe rağmen teknik direktörü hiç endişeli değil. Mourinho, yakın zamanda verdiği bir röportajda yetenekli forvete duyduğu sarsılmaz güveni kamuoyu önünde dile getirdi.
- Getty Images Sport
Mourinho, Brezilyalının daha güçlü çıkacağına inanıyor
TNT Sports'a konuşan Mourinho, kanat oyuncusunun mevcut formuna ilişkin uzun vadeli endişeleri kendinden emin bir şekilde yersiz buldu. Güney Amerikalı yıldızın yakında büyük bir çıkış yapacağına kesinlikle inanıyor.
Forvetinin yaşadığı sıkıntılar sorulduğunda Mourinho, “Kendini gösterecek. Bu sadece ne zaman olacağı meselesi,” diyerek görüşünü net bir şekilde ifade etti.
Darbe vurmak için doğru anı kollamak
Teknik direktör, oyuncunun Madrid'in Villarreal karşısında evinde aldığı 1-0'lık galibiyette sonradan oyuna girerek sergilediği performanstan özellikle cesaret aldı. Tutkulu ev sahibi taraftarların, oyuncunun moralini yükseltmede belirleyici rol oynadığını düşündü. Vinicius, hayal kırıklığı yaratan Atletico Madrid karşısındaki 2-1'lik derbi yenilgisiyle sonuçlanan önceki maça ilk 11'de başlamıştı. Bu mağlubiyetin ardından Mourinho, yıldız oyuncusunu korumak için Villarreal karşılaşmasında yedek kulübesine alma kararı verdi.
“Önceki maçtan sonra farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdim: Onu biraz koruyup Vini gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğunda oyuna almak istedim,” diye açıkladı Mourinho. “Bence bu işe yaradı. Zaman zaman tepkisini dile getiren stat, o ısınmaya başlar başlamaz arkasında durdu.
“Bunun onun için çok önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Sanki bir şeyler yerine oturdu; yeniden o neşeyi buldu ve gerçekte nasıl bir oyuncu olduğunu hatırladı.”
- Getty Images Sport
Tuhaf kırmızı kart artan ivmeyi kesti
Vinicius, Villarreal karşısında oyuna sonradan girdikten sonra etkili görünse de günü büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Topu ağlara gönderdi ancak hakem golü kısa süre içinde geçersiz saydı.
Hakem, gol öncesindeki pozisyonda Vinicius'un bir Villarreal oyuncusunun saçını çektiğini fark ederek golü iptal etti. Bu sıra dışı hareketi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan forvet, doğrudan kırmızı kart gördü.
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