Teknik direktör, oyuncunun Madrid'in Villarreal karşısında evinde aldığı 1-0'lık galibiyette sonradan oyuna girerek sergilediği performanstan özellikle cesaret aldı. Tutkulu ev sahibi taraftarların, oyuncunun moralini yükseltmede belirleyici rol oynadığını düşündü. Vinicius, hayal kırıklığı yaratan Atletico Madrid karşısındaki 2-1'lik derbi yenilgisiyle sonuçlanan önceki maça ilk 11'de başlamıştı. Bu mağlubiyetin ardından Mourinho, yıldız oyuncusunu korumak için Villarreal karşılaşmasında yedek kulübesine alma kararı verdi.

“Önceki maçtan sonra farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdim: Onu biraz koruyup Vini gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğunda oyuna almak istedim,” diye açıkladı Mourinho. “Bence bu işe yaradı. Zaman zaman tepkisini dile getiren stat, o ısınmaya başlar başlamaz arkasında durdu.

“Bunun onun için çok önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Sanki bir şeyler yerine oturdu; yeniden o neşeyi buldu ve gerçekte nasıl bir oyuncu olduğunu hatırladı.”