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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

“Vinicius Jr öne çıkacak!” Jose Mourinho, Bernabeu’daki kırmızı kart olayının ardından Real Madrid yıldızının gol yollarındaki bitirici formunu yeniden yakalayacağına inanıyor

Vinicius Junior
Real Madrid
J. Mourinho
Şampiyonlar Ligi
La Liga

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezona zor bir başlangıç yapan Vinicius Junior'ın yakında en iyi formuna yeniden kavuşacağından tamamen emin. Brezilyalı forvet, Villarreal karşısında sıra dışı koşullarda kırmızı kart gördü ancak Mourinho, kritik bir dönüm noktasına sonunda ulaşıldığına inanıyor.

  • Sezona yavaş bir başlangıç

    Mourinho, Vinicius'un yeniden en iyi performansına dönmesinin yalnızca an meselesi olduğunu söylüyor. Brezilyalı forvet şu anda İspanya'nın başkentinde zorlu bir dönem geçiriyor.

    Madrid'deki dokuzuncu sezonunu geçiren hücum oyuncusu, gol önünde alışıldık ritmini bulmakta zorlanıyor. Bu sezon dokuz maçta yalnızca bir gol ve üç asist kaydetti.

    Hücumdaki üretkenliğinde sezon başında yaşanan bu düşüşe rağmen teknik direktörü hiç endişeli değil. Mourinho, yakın zamanda verdiği bir röportajda yetenekli forvete duyduğu sarsılmaz güveni kamuoyu önünde dile getirdi.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho, Brezilyalının daha güçlü çıkacağına inanıyor

    TNT Sports'a konuşan Mourinho, kanat oyuncusunun mevcut formuna ilişkin uzun vadeli endişeleri kendinden emin bir şekilde yersiz buldu. Güney Amerikalı yıldızın yakında büyük bir çıkış yapacağına kesinlikle inanıyor.

    Forvetinin yaşadığı sıkıntılar sorulduğunda Mourinho, “Kendini gösterecek. Bu sadece ne zaman olacağı meselesi,” diyerek görüşünü net bir şekilde ifade etti.

  • Darbe vurmak için doğru anı kollamak

    Teknik direktör, oyuncunun Madrid'in Villarreal karşısında evinde aldığı 1-0'lık galibiyette sonradan oyuna girerek sergilediği performanstan özellikle cesaret aldı. Tutkulu ev sahibi taraftarların, oyuncunun moralini yükseltmede belirleyici rol oynadığını düşündü. Vinicius, hayal kırıklığı yaratan Atletico Madrid karşısındaki 2-1'lik derbi yenilgisiyle sonuçlanan önceki maça ilk 11'de başlamıştı. Bu mağlubiyetin ardından Mourinho, yıldız oyuncusunu korumak için Villarreal karşılaşmasında yedek kulübesine alma kararı verdi.

    “Önceki maçtan sonra farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdim: Onu biraz koruyup Vini gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyulduğunda oyuna almak istedim,” diye açıkladı Mourinho. “Bence bu işe yaradı. Zaman zaman tepkisini dile getiren stat, o ısınmaya başlar başlamaz arkasında durdu.

    “Bunun onun için çok önemli bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Sanki bir şeyler yerine oturdu; yeniden o neşeyi buldu ve gerçekte nasıl bir oyuncu olduğunu hatırladı.”

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Tuhaf kırmızı kart artan ivmeyi kesti

    Vinicius, Villarreal karşısında oyuna sonradan girdikten sonra etkili görünse de günü büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Topu ağlara gönderdi ancak hakem golü kısa süre içinde geçersiz saydı.

    Hakem, gol öncesindeki pozisyonda Vinicius'un bir Villarreal oyuncusunun saçını çektiğini fark ederek golü iptal etti. Bu sıra dışı hareketi nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan forvet, doğrudan kırmızı kart gördü.

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